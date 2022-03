Conforme a los criterios de Saber más

El próximo 18 de marzo, Netflix estrena “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana producida para el gigante del streaming y la tercera dirigida por Bruno Ascenzo, quien también es autor de esta producción, protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias.

“‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ es el título elegido para el estreno de nuestra película el 18 de Marzo y no podríamos estar más felices de por fin compartirla con el mundo entero! Una historia de amor que tuvimos la suerte de grabar en lugares increíbles del Perú y que esperamos disfruten y se emocionen viéndola tanto como nosotros filmándola; y con suerte, colabore a seguir creando consciencia sobre lo urgente e importante que es proteger nuestro patrimonio y nuestra maravillosa geografía. Más aún en los tiempos que corren”, escribió Ascenzo sobre el estreno en su cuenta de Instagram.

“Hasta que nos volvamos a encontrar” cuenta la historia de Salvador Campodónico, un exitoso empresario español que ha decidido construir un hotel 7 estrellas en Cusco, el ombligo del mundo. Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, y de quien se enamorará a pesar de sus diferencias.

Y precisamente fue con Stephanie Cayo con quien Bruno Ascenzo comenzó lo que a la fecha es una larga carrera, primero como actor, y más tarde como director y guionista. Los nombres de ambos se mantienen relacionados a pesar del tiempo, antes por la telenovela “Travesuras del corazón”, que ambos protagonizaron en 1998 y ahora por la película para Netflix.

El inicio de una carrera soñada

Producida por Iguana Producciones para Panamericana Televisión, “Travesuras del corazón” cuenta la historia de Isabel Revilla (Patricia Pereyra), una joven actriz que camino al aeropuerto para irse a Londres por una oportunidad laboral se encuentra con una bebe abandonada. Su carácter amoroso atraerá a más niños a su alrededor, quienes pedirán su ayuda, abriendo una serie de aventuras e incluso la oportunidad para replantear su plan de vida. Es ahí donde Mauro (Bruno Ascenzo) y Cinthia (Stephanie Cayo) comenzarán una historia de amistad y primer enamoramiento.

En entrevista con El Comercio el 17 de diciembre de 1998, la primera de Ascenzo y Cayo como niños actores, ambos revelaron su experiencia en la recordada telenovela y hablaron sobre sus próximos sueños. La actriz peruana, por ejemplo, no se planteaba ser actriz, sino que soñaba con ser arquitecta.

En cuanto a Bruno, con 14 años de edad en 1998, contaba que de niño solía estar pegado a la casa Dasso, la recordada casona de Barranco donde se grababan las telenovelas en los noventa. ¿La finalidad? Cumplir su sueño de ser actor.

“Fue perseverancia. Me pasaba horas parado en la puerta de la casa Dasso. El guardián ya me conocía pero no me dejaba entrar, hasta que un día logré meterme y pregunté si necesitaban extras. En Boulevard siempre querían gente que caminara por ahí y yo, en vez de que me llamaran y me pagarán, los llamaba yo y lo hacía gratis. Después me dijeron para el ‘casting’, hice el taller y ya”, contó.

Otra fotografía del elenco de "Travesuras del corazón" tomada el 30 de noviembre de 1998. (Foto: Mónica Villalobos / El Comercio)

Y esa perseverancia de la que hablaba Bruno niño fue la que lo llevó a mantenerse en el medio, actuando en las principales producciones de fines de los noventa y la primera década del 2000 como: “Boulevard Torbellino” (1998) “Qué buena raza” (2002–2003) “Esta sociedad” (2006) “Esta sociedad 2″ (2008) entre otros. Cabe destacar que en “Esta sociedad”, Bruno, además de actor, empezó a desempeñarse como guionista.

El salto a la dirección

En 2007, en medio de su trabajo como actor y guionista, Bruno presentó públicamente “Angelita” (disponible en YouTube), su primer cortometraje, como parte de un proyecto que debía presentar en el último ciclo de la universidad. Con un poco más de 12 minutos de duración, la historia de este corto aborda las dificultades que enfrenta una anciana abandonada a su suerte. (Luz Armas). Este trabajo fue premiado en el tercer concurso extraordinario de obras cinematográficas de cortometraje del Consejo Nacional de Cinematografía del Perú (CONACINE) ese mismo año.

“Escribí esta historia sin pensar que la iba a producir. De pronto, me animaron a que la dirigiera y se logró hacer realidad esto. Nadie pensó que Angelita iba a ganar el premio de Conacine al mejor cortometraje. En el Festival Internacional de Cortos de Cusco obtuvo una mención del jurado”, declaró Ascenzo en declaraciones a los medios en las que dejaba saber también que prefería el cine frente a la televisión y el teatro.

“El cine me gusta más. Tiene un encanto especial, pues me atrae todo lo que puedo hacer con una cámara, los encuadres, el lado técnico”.

Siete años después, en 2014, Bruno dirigiría “A los 40″, una comedia peruana protagonizada por Wendy Ramos, Carlos Alcántara, Carlos Carlín, Johanna San Miguel, Gianella Neyra, entre otros actores del medio local. Esta película fue un éxito de taquilla, logrando superar el millón y medio de espectadores. Actualmente, es la cuarta película más taquillera en la historia del cine peruano, por debajo de la trilogía de “Asu Mare”.

Cabe destacar que “A los 40″ no fue bien recibida por la crítica. En entrevista con El Comercio a principios de 2020, Ascenzo reveló lo mucho que le dolió esta recepción negativa. “Cuando se estrenó ´A los 40´, mi primera película, hubo muchas críticas y me dolieron mucho, pero tuve que aprender a manejarlas y a convivir con ellas”, dijo.

Cuatro años después de “A los 40″, Bruno co dirigiría junto a Joanna Lombardi su segundo largometraje: “Soltera codiciada”, protagonizado por Gisela Ponce de León, Karina Jordán, Jely Reátegui y Christopher Uckermann.

Este filme cuenta la historia de María Fe (Gisela Ponce de León), una millennial que tras terminar con su novio aprenderá a convivir con su soltería. Como ha sucedido en los últimos años con las películas de Tondero, “Soltera codiciada” fue un éxito de taquilla y es una de las películas peruanas que han logrado superar el medio millón de espectadores (503,080) en 2018.

“Soltera Codiciada”, además, fue la primera película peruana en llegar al catálogo de Netflix. Así anunció Bruno esta noticia en su momento. “Por fin lo podemos anunciar!!! Soltera Codiciada llega a Netflix !!! Este 19 de Octubre SOLTERA CODICIADA se convertirá en la primera película peruana en ser adquirida como contenido original, lo que implica que no sólo estará disponible en Latinoamérica, sino a nivel mundial, subtitulada a varios idiomas. Gracias a todos los involucrados que hicieron esto posible. Mucha felicidad”.

En paralelo a su trabajo como director en “Hasta que nos volvamos a encontrar”, este año veremos a Bruno Ascenzo nuevamente como actor en el filme “Cosas de Amigos”, bajo la dirección de Giovanni Ciccia y con Rodrigo Sánchez Patiño, Oscar López Arias, Emilia Drago y Gisela Ponce de León en el elenco.

“Es una linda historia con un mensaje inclusivo, pero sobre todo muy divertida”, explicó Ciccia a este diario. El filme se estrena el 28 de abril en las salas de cine peruanas.





