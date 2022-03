Desde noviembre del 2021, Netflix tiene un sitio en el que informa cuáles han sido las producciones más vistas a nivel global y por país, una data muy valiosa que antes era muy difícil de seguir. En este sitio, llamado Top 10, por primera vez figura un título peruano: la recientemente estrenada “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

De acuerdo a este sitio oficial, la cinta protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se ubica en el Top 10 global de películas de habla no inglesa, ubicada en el segundo lugar de este apartado con 12,930,000 millones de visualizaciones en su primera semana online. Además, figura en el Top 10 de 44 países, siendo el Perú el único país en el que tiene el Puesto 1.

La información que provee este sitio clasifica los títulos según las horas semanales visualizadas, el número total de horas que los usuarios vieron cada producción en una fecha determinada. En este caso, se han contabilizado las reproducciones desde el 14 hasta el 20 de marzo. “Hasta que nos volvamos a encontrar” se estrenó en streaming el viernes 18 de marzo.

Ese mismo día, se estrenaron globalmente “Windfall”, una película con Lily Collins (de “Emily in Paris) y Jesse Plemons (de la nominada al Oscar “El poder del perro”); “Recursos humanos” (el spin-off de la serie animada “Big Mouth”) y alguna producciones de otras procedencias internacionales como la película sueca “Black Crab” (con Noomi Rapace); la francesa “Standing Up”, de Franny Herrero, la creadora de “Call My Agent”, la serie de terror polaca “Monstruos de Cracovia” y el ‘reality’ sudafricano “Young, Famous & African”, el primero de su tipo realizado en África.

Cifras globales de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Netflix)

De los estrenos del 18 de marzo, la que ha tenido mejor performance ha sido “Black Crab”, que figura en el Top 10 de 93 países, según el ránking de Netflix. Otro estreno que tuvo buena performance ha sido la estadounidense “Windfall”, con 45 países en su Top 10, y finalmente la peruana “Hasta que nos volvamos a encontrar”, distribuida internacionalmente como “Without Saying Goodbye”, que figura en el Top 10 de 44 países y en el Top global de las películas de habla no inglesa, como el mejor estreno no estadounidense, después de la sueca “Black Crab”.

Cifras de "Hasta que nos volvamos a encontrar" en el Top 10 de Netflix, que se actualiza cada martes.

La data por país también se puede descargar en un Excel en el sitio de Netflix.

De acuerdo a Netflix, la película peruana ha logrado principalmente interés en países de América Latina, llegando al Top 10 en mercados como México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El segundo continente en el que ha tenido más visualizaciones la cinta es Europa (donde se destacan países como España, Suiza, Portugal y Grecia). La cinta también ha llegado a ubicarse en el Top 10 de África (en Egipto y Marruecos) y en Asia, en países como Israel, Jordania y Sri Lanka.

"Hasta que nos volvamos a encontrar" es la segunda película de habla no inglesa más vista en Netflix esta semana.

En la semana previa contabilizada por Netflix, la del 7 al 13 de marzo del 2022, en el Perú se ubicaron en el Top 10 de películas las hollywoodenses “El proyecto Adam” (con Ryan Reynolds) y cintas del “Hombre Araña”, como “Spider-Man 3″ y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

En el Top 10 del Perú, la semana pasada, también se destacaron varias películas de origen europeo, como la danesa “Una sombra en mi ojo”, la rusa “Chernobyl 1986″, la co-producción danesa e islandesa “Against The Ice”, la coreana “The Pirates: The Last Royal Treasure” y la estadounidense “The Weekend Away”, que se desarrolla en Croacia.

