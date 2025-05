Con canciones sobre el amor y el desamor, el éxito y los milagros, Karol G regresó a la vida a muchos fans que se sentían en el abismo. ¿Cómo lo hizo? La inmensa convicción de sus palabras conquistaron a millones de personas en el mundo, o en todo caso, eso demuestra su personalidad en una entrevista del documental “Karol G: Mañana Fue Muy Bonito”. “La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese extra que puedes dar”, dice. En esta película de Bichota Films y Netflix, la cantante colombiana es mucho más allá que un personaje de la industria.

En una entrevista genérica concedida con motivo del estreno del documental, Karol habla con honestidad sobre cómo su identidad como cantante, su familia y sus fans, quienes han sido fundamentales en su éxito. Con una entrevista a la cantante en exclusiva e imágenes de archivo inéditas, comparte detalles del proceso creativo de su tour “Mañana Fue Muy Bonito”, y deja frases que resumen el espíritu de su trabajo.

En una entrevista de Netflix difundida a los medios, Karol G reconoce que, durante mucho tiempo, intentó adaptarse a moldes ajenos para alcanzar el éxito internacional. “Siento que me demostré, incluso a mí misma, que durante mucho tiempo estaba tratando de pensar: yo, como mujer latina colombiana en la ciudad de Medellín, ¿cómo iba a lograr que el mundo me conociera? Entonces, uno empieza a pensar qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, en qué idioma tengo que cantar, cómo me tengo que...”, recuerda la cantante de “TQG”.

Esa búsqueda de aprobación la llevó a reflexionar sobre el peso de los estereotipos. Sin embargo, la experiencia le demostró que no tenía que renunciar a su esencia para trascender. “Antes, buscaba ser algo así como un estereotipo perfecto que diera luz global, que la gente pudiera ver, pero, al final, lo que estoy cambiando en la historia es que estoy demostrado que, siendo latina, representando mis raíces, cantando en mi idioma y llevando mi bandera alrededor del mundo, el éxito era posible”. aclara Karol G.

Su familia como ancla emocional

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llega cuando habla de su círculo más cercano. “Mi familia es mi pilar”, afirma con convicción. “Puede sonar a cliché y a lo que sea, pero si hay algo que he descubierto al pasar de los años y conociendo incluso carreras de otros artistas, es lo millonaria que soy de poder salir corriendo a los brazos de mis papás todavía, de mis hermanas”, comenta sobre Guillermo Giraldo, su padre y gerente general de su empresa, su madre Martha Navarro, quien también aparece en el documental, y sus hermanas Katherin, Jessica y Verónica.

Karol G en la presentación del documental "Mañana fue muy bonito" en Nueva York.

Para Karol, ese refugio familiar ha sido su salvavidas emocional en medio de giras y presiones. “Ellos han sido mi salud mental, mi felicidad, mi orgullo. (…) Valoren a sus papás y a su familia, que de verdad —yo lo digo de corazón— los míos son todo el éxito de lo que soy ahora. Incluido mi aterrizada, mi claridad, mi visión y todo ese apoyo real que tengo con ellos. Alrededor puede haber mucha gente, pero lo real son ellos”, agrega.

Los fans de Karol G

El vínculo con su público también es esencial para Karol G. Habla de ellos no como receptores de su música, sino como parte del motor que la impulsa a seguir. Por eso, la gira “Mañana Será Bonito Tour” fue mucho más que una serie de conciertos a sus seguidores, sino un desafío logístico, creativo y emocional que involucró la participación de más de miles de personas.

“En ese momento, Taylor Swift estaba también en gira. Quería hacer EL Tour”, dice Karol, convencida de que debía estar a la altura de un espectáculo, que fuera el mismo en América Latina y Norteamérica. A pesar de los retos técnicos —como romper muros para instalar estructuras o construir tres escenarios simultáneos en distintos países—, Karol exigió que la experiencia fuera la misma en todas partes. “Mi comunidad latina es la que me ha dado lo que tengo hoy. Me parecía súper injusto irme a Estados Unidos con una cosa apoteósica y llegar con la versión reducida a Latinoamérica”, añade.

“Es que mis fans son todo, ¿me entiendes? No sé cómo explicar que yo no los veo a ellos como que ese otro lado de la historia, como que la reacción a lo que hago. Yo los veo como la fuente de poder de todo lo que hago”, afirma.

La cantante viajó con 160 personas en su equipo directo y coordinó entre 500 y 1000 trabajadores por ciudad, dependiendo de la logística local. “Es una presión muy grande porque digo: ‘de mí depende que todo salga bien’”, admite.

“La diferencia está en el extra que puedes dar”

La cantante Karol G también conoció el verdadero amor (Foto: Netflix)

¿Qué significa para Karol G ser una mujer exitosa? Usualmente, no romantiza sus logros, sino lo conecta con el sacrificio y la convicción. “Empecé mi carrera muy pequeñita, o sea, yo me presenté en el ‘Factor X’ a los 14 años y, en ese momento, mis papás firmaron un primer contrato por mí y ahí empezó todo”, cuenta.

Hoy, con 34 años, insiste en que dar más de lo esperado es lo que marca la diferencia en su historia de vida. “Para uno conseguir éxito en la vida, en medio de tanta gente que tiene tanto talento y tantas ideas geniales, uno tiene que estar muy dispuesto. Ese extra que estás dispuesto a dar es lo que te va a llevar al otro nivel”, dice.

“Sacrificar amigos, salidas, cosas que uno sabe que no le hacen tanto bien, que son ricas, pero lo desenfocan. Sacrificar personas que no te dan consejos constructivos, sino te hablan desde su límite mental, y uno los quiere mucho, pero sientes que lo están alejando de su propia versión de la vida. Uno se sacrifica en los 20, en los 30, para tener una buena vida a los 40 o 50. Si tú estás haciendo con convicción lo que amas, confío en que Dios siempre va a poner las cosas para que se den”, señala.

A lo largo de la explicación sobre el álbum “Mañana Será Bonito”, producción en la que trabajó con el productor Ovy on the Drums, Karol G reafirma su propósito de inspirar a la gente desde la verdad. “Yo no estoy aquí para parecer perfecta. Estoy aquí para compartir lo que he aprendido, para que otras personas se sientan menos solas”, asegura.