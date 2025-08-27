“KPop Demon Hunters” se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

Netflix anunció que “KPop Demon Hunters” se ha convertido en la cinta animada más vista de su catálogo, acumulando 236 millones de visualizaciones desde su estreno el 20 de junio. Esta cifra la posiciona como la película más popular de todos los tiempos en la categoría de películas en inglés dentro de la plataforma, superando incluso a “Red Notice”, que había mantenido el liderazgo con un elenco de renombre encabezado por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

El largometraje, codirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, mezcla dos universos irresistibles: la energía del k-pop y la acción fantástica de la caza de demonios. Esta fusión ha conectado con audiencias de todas las edades y países, consolidando el alcance mundial de la cultura coreana, que ya venía expandiéndose a través de la música y las series.

El éxito no solo se refleja en la pantalla. La canción “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, alcanzó cifras históricas al superar los 100 millones de reproducciones semanales a nivel global, de acuerdo con Billboard.

Éxito musical en las listas globales

La propuesta musical del filme ha tenido un impacto tan fuerte como su historia. El tema principal, interpretado por las protagonistas en el clímax de la cinta, llegó a la cima del Billboard Global 200 durante la primera semana de agosto con 113,4 millones de streams, un incremento del 15 % frente a la semana previa. De esta forma, la producción dejó atrás a artistas reconocidos como Alex Warren y al grupo surcoreano BLACKPINK.

Tráiler oficial

Sinopsis

En un mundo donde criaturas mitológicas amenazan la paz, un grupo femenino de K-pop descubre que su destino va mucho más allá de los escenarios. Entre coreografías, giras y canciones, las jóvenes artistas deben enfrentarse a demonios ancestrales para proteger a la humanidad. Con música, magia y amistad, “KPop Demon Hunters” se convierte en una aventura que mezcla la intensidad del espectáculo con la emoción de la fantasía.

Ficha técnica