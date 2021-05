Conforme a los criterios de Saber más

En “La apariencia de las cosas”, un thriller basado en el bestseller de Elizabeth Brundage, y que se transmite actualmente por Netflix, una joven familia se muda de la ciudad de Nueva York a Chosen, un pueblo rural del valle de Hudson, a pocas horas de la ciudad. La protagonista, Catherine Claire (Amanda Seyfried), es una artista que deja todo para apoyar en el desarrollo académico de su esposo George Claire (James Norton), quien ha sido recientemente contratado como catedrático de arte en la Universidad de Saginaw. La pareja llega junto a su pequeña hija Franny (Ana Sophia Heger) a una antigua casa alejada del resto, construida en el siglo XIX por el reverendo Smit y esposa, y cuyos últimos dueños fueron los Vayle.

Pero la casa guarda terribles secretos. Catherine ignora que sus ambientes no solo tienen la carga del pasado de las antiguas familias que la habitaron, también esconde horrendos asesinatos, esposas que murieron a mano de sus maridos. Entre la soledad y el silencio, Catherine comenzará a recibir señales paranormales (como un anillo) de aquellas mujeres con la finalidad de protegerla, ¿Protegerla de quién? De su propio esposo George.

Una serie de sucesos revelan que George es una estafa, su carrera profesional y la fidelidad a su esposa también son una farsa, y para no verse descubierto realiza los actos más bajos y execrables, entre ellos asesinar a su propia esposa.

Para comprender el final es importante tener en cuenta la carga simbólica-mística que atraviesa “La apariencia de las cosas” y que se manifiesta a través del arte de George Inness (1825-1894), pintor neoyorkino autor de “The Valley of the Shadow of Death”, una imagen recurrente en la película. Inness era seguidor del escritor sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772) cuya filosofía estuvo centrada en la comprensión del más allá, el valor de lo espiritual al mismo nivel que lo real y que la muerte es solo el comienzo, tal como lo plantea en su libro “Del cielo y del infierno”, libro que llega a las manos de Catherine y cuya portada no es nada menos que la pintura “The Valley of the Shadow of Death” de Inness. Además, Swedenborg tiene devotos en el pueblo de Chosen y, por otro lado, la tesis de George es una investigación del vínculo entre Inness y Swedenborg en su pintura.

La pintura “The Valley of the Shadow of Death” de George Inness será una importante alegoría que atraviesa "La apariencia de las cosas", escrita y dirigida por Shari Springer Berman y Robert Pulcini.

UN FINAL CON INTERROGANTES

El final de “La apariencia de las cosas” ha causado algunas interrogantes en el público. ¿Qué sucede realmente con George? ¿Ha sido poseído por un espíritu malvado? ¿Va al infierno o es una alegoría? ¿De quién es el anillo que encuentra Catherine? Aquí lo explicamos:

A George le toca lo que popularmente se llama ‘justicia divina’; es decir, sus crímenes no los pagará en la cárcel; sino, en el infierno. Al final de la película, tras verse descubierto y no encontrar más salidas, George huye absolutamente perturbado hacia el mar obedeciendo las voces masculinas que le dan valor para justificar sus acciones. Mientras, una tormenta comienza y la única testigo sobreviviente de la violencia de George comienza a declarar a la policía. Inmediatamente se muestra una imagen de los fantasmas de las mujeres asesinadas unidas y dispuestas a hacerse justicia por ellas, incluyendo el espíritu de Catherine.

“La apariencia de las cosas” está basada en el libro de Elizabeth Brundage. En la imagen, Catherine, la protagonista, encuentra el anillo que tendrá un importante papel durante la película. (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASA CON GEORGE EN “LA APARIENCIA DE LAS COSAS”?

Mientras navega en plena tormenta el cielo se torna de un color rojo endemoniado muy similar a los colores de los paisajes de Inness. Finalmente, el cielo se vuelve la alegórica pintura “The Valley of the Shadow of Death”, mientras una voz de mujer va declarando su sentencia: “Las puertas del infierno son visibles para quienes están por entrar. Quien tiene maldad también recibe el castigo del mal (...) Perdimos a nuestros hijos por culpa de ustedes. Estamos unidas en espíritu”. Los espíritus de las mujeres de la casa se unen para vengarse de él y cobrar justicia por sus delitos. Inspirados por la filosofía Swedenborg esta escena une la naturaleza con el infierno, engullendo y castigando en vida al asesino con el poder del más allá.

Recordemos que George era conocedor del pensamiento del filósofo sueco. Aunque no comulgaba con él, en las escenas finales se ve que unas voces masculinas lo perturban y manipulan para hacer daño a esposa. George, antes escéptico de lo paranormal, se rinde ante el espíritu maligno de la casa que impide a las esposas vivir en paz, en la vida real y en el más allá. (¿Ese espíritu es el machismo?).

La película "La apariencia de las cosas" está cargada de simbolismos. (Foto: Netflix)

Por otro lado, el anillo que encontró Catherine vuelve a la última secuencia. Si bien en el transcurso de la película no se tiene claro si le perteneció a la Ella Vayle o a la esposa del reverendo Smit (devota de Swedenborg y por lo cual fue asesinada), hacen un acercamiento al retrato de la esposa del reverendo Smit y se comprueba que el anillo era originalmente de ella. Así se logra entender que la solidaridad de los espíritus de las demás mujeres que fueron ocupando la casa comenzó mucho antes.

