En la tercera temporada de “La casa de las flores” fue un acierto de Manolo Caro, creador de la serie, desarrollar una historia paralela de Verónica Castro en sus años de juventud. Esto, definitivamente le dio un nuevo aire a la historia que no podía sostenerse más solo en la trama de los hermanos De La Mora.

Con este nuevo recurso narrativo, la serie se contó de otra manera, apoyándose sobre todo en el personaje de una joven Virginia De La Mora a pesar de la ausencia de Verónica Castro.

Así, pudimos conocer la vida de la matriarca de la familia en su juventud, descubrir que su gran amor siempre fue Salomón, el psicólogo, el porqué se casó con Ernesto, la relación con su amiga Carmelita y la existencia de ‘Pato’, uno de sus mejores amigos, el cual fue asesinado por Agustín Corcuera con el fin de que no se sepa que ambos tenían una vida de pareja en secreto.





En la película de “La casa de las flores”, disponible en Netflix desde el 23 de junio, la trama del pasado continúa desarrollándose siempre conectada con el presente.

Delia, ama de casa de la familia, lucha en un hospital contra un cáncer terminal y tiene de única testigo a Paulina. En uno de sus encuentros, la primera le pide al personaje interpretado por Cecilia Suárez que mantenga en secreto lo de su enfermedad y le recuerda que en la ex casa De La Mora está guardado una especie de tesoro que guardaron ella y su hermana Elena cuando eran niñas.

Le pide ir a buscarlo pues en este se guardaría la prueba que necesitan para demostrar que Agustín Corcuera es el asesino de Pato, su verdadero padre.

Norma Angélica y Cecilia Suárez en una escena de "La casa de las flores: la película". Foto: Netflix

A partir de ahora, Paulina con la ayuda de sus hermanos Elena y Julián y de su cuñado Diego elaborarán un plan para entrar a su ex casa con el supuesto fin de buscar el anillo de la abuela Victoria (una excusa para no revelar la enfermedad de Delia).

Para esto elaborarán un plan orquestado desde Madrid por María José, el cual consiste en entrar a la ahora casa de Esperanza (Angélica María) ex esposa de Salomón, durante una fiesta organizada por ella haciéndose pasar por mozos, músicos y demás, con tal de tener acceso a la ex habitación de Virginia, lugar donde se encuentra el dicho tesoro.

Cecilia Suárez en una escena de "La casa de las flores: la película". Foto: Netflix

En paralelo, desde los ochentas, Virginia de La Mora aprovechará que asistirá a la boda de Salo con Esperanza, para demostrar que Agustín es el verdadero asesino de Pato.

Paco de Miguel, Tiago Correa, Ximena Sariñana, Emilio Cuaik, Caro Molva, Tessa, Javier Jattin, y Isabel Burr en una escena de "La casa de las flores: la película"

Entretenida de principio a fin

La nueva entrega de “La casa de las flores” es entretenida de principio a fin, eso no se puede negar y esto es gracias, sobre todo, al encanto de Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) el gran soporte de esta historia y al buen ritmo de la película que en todo momento se tiene al espectador interesado en saber si lograrán rescatar el tesoro o no.

A su vez, el plan de Virginia en el pasado refuerza esta intriga por desenmascarar a Agustín de una vez por todas y la conecta con el presente constantemente de una manera que no pierde atractivo.

Destaca también la presencia de María José (Paco León) que aunque con una participación a distancia, no deja de aportar más que el trío conformado por Julián, Diego y Elena, interpretados por Darío Yazbek, Juan Pablo Medina y Aislinn Derbez, respectivamente.

Merecido homenaje a Delia

Esta secuela cierra también la historia del personaje de Delia (Norma Angélica). El amor que mantuvo por los hermanos de La Mora antes y ahora es creíble y aporta la cuota de ternura y sentimentalismo al estilo de Manolo Caro.

El personaje de Delia en su juventud. Foto: Netflix

Delia junto a los hermanos De La Mora hacia el final de la película de "La casa de las flores".

Lo malo

Al margen de las risas y las lágrimas que nos pueda robar la nueva historia de la familia De La Mora, no podemos evitar mencionar los vacíos que muestra el guión y para muestra un botón.

¿No hubiera sido mejor que el móvil que tuvieron los hermanos De La Mora para entrar a su ex casa fuera el pedido de Delia? Es decir, si tanto cariño le guardan, es obvio que no se hubieran negado a recuperar el tesoro por ella. El hecho de hacerlo por recuperar el anillo de su abuela Victoria a la que tanto desprecian, no tiene la fuerza suficiente para tomar los riesgos de entrar como ladrones a su ex casa.

Otro punto cuestionable es a donde llevaron el personaje de Angélica María. En su primera escena aparece como la dueña de la ex casa De La Mora, en compañía de su ex Salomón que a su vez se muestra renuente a que Elena conozca más de ella. ¿Qué escondía? Nunca se supo con certeza.

Angélica María en una escena de la película de "La casa de las flores".

En esta misma escena, además, Esperanza menciona a su nieta Inés de quien después solo se conocerá su relación con Bruno, el hijo de Paulina.

Reducida y sin desarrollo, así se limitará a ser el papel de la actriz mexicana a la que no le dieron mayor trama que encantarse durante su fiesta por Diego, el novio de Julián.

La trama del pasado tampoco se salva, la confesión de Agustín frente a Virginia se siente forzada. Y el abrecartas de Ernesto del que tanto se hace hincapié en el pasado y el presente, ¿realmente aporta a la trama?.

Otro punto a tener en cuenta es la escena en la que María José aparece con mascarilla a través de una videollamada desde España. ¿Qué pasó con el resto del elenco? ¿Viven en una realidad paralela?

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el mentado tesoro. Cuando Delia le pide a Paulina que se encargue de buscarlo es porque supuestamente ella cree por un sueño que tuvo este guardaría la prueba en contra de Agustín.

Si realmente hubiera habido una prueba que incrimine a Agustín, no tendría sentido que Virginia la guarde en un lugar secreto por tantos años si su fin era desde el principio hacerlo pagar por su delito.

El final de la cinta puede ser interpretado de dos maneras. Por un lado, abierto porque nunca se supo quién fue el misterioso personaje que desconectó la grabadora de video que estaba registrando en tiempo real la buscada confesión de Agustín.

Y cerrado, porque creemos que la historia debe llegar hasta aquí a pesar del carisma de algunos de sus personajes y de lo bien que cae volver a verlos en pantalla y, además, porque no todo tiene que explicación en la vida, sobre todo en “La casa de las flores” en donde cualquier cosa puede pasar.

Y una prueba de ello es esta frase al final de la película.





LA FICHA:

Película: “La casa de las flores”

Plataforma: Netflix

Elenco: Cecilia Suarez, Darío Yazbek, Norma Angélica, Aislinn Derbez, Isabel Burr, Angélica María, Juan Pablo Medina, Paco León, Christian Chávez, Tiago Correa, Ximena Sariñana, Javier Jattin, Emilio Cuaik, entre otros.

Clasificación: +13.

Calificación: ★★★☆☆