“Distancia de rescate” es una película sobre la maternidad, el cuidado del medio ambiente y ese equilibrio perfecto entre darle libertad a quienes amamos y a la vez protegerlos. Una cinta visualmente bellísima dirigida por la peruana Claudia Llosa y coescrita junto a la novelista argentina Samanta Schweblin. Saltar Intro conversó en exclusiva con ambas sobre cómo fue el proceso de creación de esta película de Netflix.

Claudia Llosa y Samanta Schweblin nos recibieron con grandes sonrisas. La distancia, en este caso, no es impedimento para que nos brinden una entrevista. Gracias al Zoom, herramienta que también usaron para escribir el guión, pudimos conectarnos. La directora de “Made en USA”, inició contándonos cómo nació la idea de adaptar por primera vez una novela.

“Cuando inicié la novela no tenía planeado hacer una película sobre ella, tampoco estaba buscando una adaptación, simplemente fue algo que ocurrió en el momento, en el proceso de la lectura. No había ni terminado de leer el libro, y ya tenía la sensación de qué quería hacer esto. Inmediatamente, le escribí a Samantha (Schweblin) y tuve la suerte que ella iba a viajar a Madrid y fue rápido nuestro encuentro”, indicó.

“Distancia de Rescate”, la película de Claudia Llosa, se estrean el 13 de octubre. ( Foto: Diego Araya/Netflix)

Para la directora peruana fue una decisión muy rápida que el libro “Distancia de rescate” de Samanta Schweblin se convirtiera en su cuarta película y en la primera que haya adaptado. “Creo que las razones están claramente en el libro. Fue un hallazgo, fue algo tan distinto, no solo por su forma sino por la complejidad y al mismo tiempo la ambigüedad que se abría durante el relato. Abriendo tantas interpretaciones, pero al mismo tiempo poniéndole nombre a algo que todos conocemos y entendemos, que es la distancia de rescate. Yo lo tenía como algo muy visceral y que nadie lo había mostrado”, añadió.

Para la novelista argentina Samanta Schweblin este proceso de adaptación de su novela fue algo enriquecedor. “Fue súper interesante, porque la escritura literaria es muy distinta, se escribe con mucha soledad y son procesos muy largos. El trabajo con Claudia, si bien fue un trabajo de escritura, te traía muchas cosas nuevas, cosas maravillosas, no solo por aprender los procesos de adaptar un libro a una película, sino también por trabajar con otro y la unidad que trae tener a otro leyéndote a ti mismo en vivo”, comentó.

La escritora Samanta Schweblin junto a la directora peruana Claudia Llosa. (Foto: Netflix)

Intimidad

Schweblin, quien radica en Berlín, reveló que se ha hecho muy amiga de Llosa durante este proceso. “Durante ese año de escritura nos hicimos muy amigas. Nunca fue fría la relación, pero al inicio fue más tímida y cuidadosa, y eso creció en algo con una brutalidad de cero ego, de pura entrega, de pura generosidad y de trabajo”. añadió.

“Fue una cosa para mí genial. Claudia tiene una energía arrasadora y agotadora, pero a la vez es muy rica”, agregó.

La directora se sintió halagada por los comentarios de la argentina y añadió que para ella esta experiencia fue “aprender a pensar casi con el ADN del otro”. “Esto brinda una riqueza única”.

Dolores Fonzi, Samanta Schweblin, Claudia Llosa y María Valverde. Fonzi y Valverde protagoniza la cinta de Llosa y Schweblin. (Foto: Netflix)

“Yo me acuerdo trabajar 4 o 5 horas, parar y ponerme a tomar nota de las conversaciones que habíamos tenido y no siempre sobre ‘Distancia que nos separa’, a veces nos enredábamos en teorías. Fue una experiencia extraordinaria”, complementó Schweblin.

Elección de las actrices

“Distancia de rescate” no tuvo casting. Las actrices que protagonizan la ficción fueron escogidas por su trayectoria. “No hice casting, simplemente las llamé. Para mí había algo curioso: el rol de Amanda y Carola debían ser escogidos casi al mismo tiempo. No se podía pensar en un rol sin que le de luz al otro. Fue así. Fue pensarlas en ese reflejo y en esa especie de espejo que ambas, para mí debían tener”, argumentó Llosa.

María Valverde interpreta a Amanda, una mujer española que llega a un pueblo de Argentina a pasar unas vacaciones junto a su hija pequeña. En ese tan esperado viaje a la tierra de su padre, conocerá a Carola (Dolores Fonzi), una misteriosa mujer que esconde un secreto y que también tiene un hijo pequeño.

Llosa explica que para ella, “María (Valverde) tiene una cosa casi misteriosa” que hacía que encajara con el personaje de Amanda. “María tiene algo delicado, preciso, casi en ese tránsito del presente y del casi más allá. Está ya en ese viaje”, añadió.

María Valverde, Claudia Llosa y Dolores Fonzi. (Foto: Netflix)

Sobre la elección de Dolores Fonzi, Llosa explicó que siente que esta actriz argentina “está tan arraigada en la tierra, pero a la vez tiene ese abismo que la conecta con ese misterio que deja María”. “Así lo pensamos, y recuerdo haberlo conversado mucho con Samanta, esta decisión y las aristas que pueden tener”, indicó.

La directora peruana, que radica en Barcelona, explicó que se siente muy contenta por la “generosidad con la que ambas actrices emprendieron este proyecto”. Menciona que ha quedado satisfecha con “el disfrute y la entrega de María y Dolores”. “Fue pensarlas en conjunto”, afirmó.

Claudia Llosa (Lima, 1976) y Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) en el rodaje de la película "Distancia de rescate", cuyo guion coescribieron. (Foto: Diego Araya/Netflix)

Sobre la cinta

Finalmente, Llosa brindó un adelanto de la cinta: “Para aquellos que no la han visto es sobre ese equilibrio entre de una madre y un niño, especialmente en el deseo de darle la libertad para que el niño explore la vida y al mismo tiempo para protegerlo, y eso también va para la madre, para que ella siga disfrutando de la vida pero al mismo tiempo protegerlo”. “Eso fue lo que me explotó la cabeza”, concluyó.

