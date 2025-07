Soundtrack de “Las guerreras del K-Pop”: esta es la lista de canciones de la película de Netflix

“Las guerreras K-Pop” o “KPop Demon Hunters” ha logrado conquistar a millones de fans con su fiel retrato del mundo del género musical nacido en Corea del Sur, donde el público luce camisetas apoyando a sus ídolos favoritos y las barras de luz y miradas extasiadas hacia los escenarios de los estadios inspiran un mundo colorido en este filme de Netflix.

No debería sorprender mucho, entonces, que la película de Sony Pictures/Netflix haya inspirado un entusiasmo similar al de la fiebre K-Pop, habiendo encabezado las listas globales del servicio de streaming. Los fans han inundado internet con arte, covers, cosplay y coreografías en respuesta a la película, que sigue a una agrupación ficticia de K-pop llamada HUNTR/X mientras luchan contra demonios.

Y no es solo la película la que es un éxito del verano. La banda sonora de “KPop Demon Hunters” ha encabezado las listas: debutó en el número uno en la lista de Soundtracks de Billboard y en el número ocho en la lista Billboard 200 de todos los géneros.

Así es como “KPop Demon Hunters” se convirtió en la sorprendente historia de éxito del año.

Las canciones de “Las guerreras K-Pop”

La banda sonora de “Las guerreras K-Pop” utiliza algunos de los mejores y más brillantes del género. Incluye una asociación con la compañía de K-pop The Black Label, cofundada por el superproductor Teddy Park, conocido por su trabajo con YG, Blackpink y 2NE1 — grupos de chicas empoderadas utilizados como referencias para las protagonistas de la película, el trío HUNTR/X.

Jinu (interpretado por Ahn Hyo-Seop) y Rumi (con la voz de Arden Cho).

Es una de las muchas razones por las que la banda sonora de la película musical se sostiene por sí sola. Los cineastas “realmente hicieron su tarea”, dice Jeff Benjamin, un periodista musical especializado en K-pop.

De hecho, hicieron mucha investigación. Una de las directoras de la película, Maggie Kang, dijo que su equipo priorizó “representar al fandom y a los ídolos de una manera muy específica”, para no decepcionar a los fans del K-pop.

Extrajeron de un tesoro de influencias escuchadas en cada esquina: la canción de éxito “Soda Pop” de la banda rival ficticia de chicos Saja Boys, por ejemplo, hace referencia al grupo de K-pop de los años 90 H.O.T.

Y ha funcionado. “KPop Demon Hunters” es la banda sonora más alta en las listas de 2025, con ocho de sus canciones en Billboard Hot 100. Alcanzó el número dos en Billboard 200 de todos los géneros. Para poner eso en perspectiva: “Virgin” de Lorde y “Swag” de Justin Bieber hicieron lo mismo.

En algunos aspectos, recuerda a “Encanto” de Disney, que encabezó Billboard 200 y produjo un éxito número uno, “We Don’t Talk About Bruno” (“No se habla de Bruno”) en 2022. De manera similar, “KPop Demon Hunters” abraza “la banda sonora original, que es una forma de arte perdida”, añade Benjamin.

Tamar Herman, periodista musical y autora del boletín “Notes on K-pop”, dice que la película tiene éxito porque abraza la tradición musical de animación y los estilos de producción musical auténticos del K-pop en igual medida. Ella considera que “Kpop Demon Hunters” es “un musical con canciones inspiradas en el K-pop”, no muy diferente de un musical como “Mamma Mia” en el que las canciones de ABBA fueron reinventadas.

Esta es la lista completa de canciones de “Las guerreras del K-Pop”:

“Takedown” - Interpretada por Twice (Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung)

“How It’s Done”- Interpretada por Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

“Soda Pop”- Interpretada por Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, SamUIL Lee)

“Golden”- Interpretada por Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

“Strategy”- Interpretada por Twice (Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung)

“Your Idol”- Interpretada por Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, SamUIL Lee)

“Free”- Interpretada por Ejae y Andrew Choi

“What it Sounds Like”- Interpretada por Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

“Love, Maybe”- Interpretada por MeloMance

“Path”- Interpretada por Jokers

“Score Suite”- Interpretada por Marcelo Zarvos

¿Quiénes son “Las guerreras K-Pop?

Las historia de “K-Pop Demon Hunters” es protagonizada por tres personajes: Rumi, Mira y Zoey, quienes conforman el grupo ficticio de K-Pop llamado Huntr/x, cuyas voces son puestas por las actrices Arden Cho (voz de Rumi), May Hong (voz de Mira) y Ji-Young Yoo (voz de Zoey).

Las verdaderas Guerreras del Kpop: Ji-young Yoo, Arden Cho y May Hong.

Zabrinah Santiago, fanática del K-pop desde hace mucho tiempo e ilustradora freelance con sede en San Diego que se hace llamar ItmeZ en línea, se inspiró tanto en el estilo de animación de la película que se apresuró a hacer su arte de fan. Vendió tarjetas ilustradas de HUNTR/X y Saja Boys en su stand en la Anime Expo de Los Ángeles, celebrada en julio, dos semanas después de que la película se estrenara en Netflix.

Y no fue la única. Una búsqueda de #kpopdemonhunters en Instagram arroja miles de ilustraciones de fanáticos de HUNTR/X y Saja Boys.

La YouTuber con sede en Japón Emily Sim, también conocida como Emirichu en línea, dice que los diseños de personajes y la trama original la atrajeron a la película. Sim, con más de 3,5 millones de suscriptores en YouTube, publicó un video de 35 minutos sobre la película. En una semana y media, obtuvo casi 450,000 vistas.

“Me encanta ver todo el arte de los fans y sólo las formas en que esta película ha inspirado creativamente a la gente”, dijo Sim.

Kang dice que para “KPop Demon Hunters”, su equipo quería reunir demonios y Jeoseung Saja — el segador en la mitología coreana — para una película que pudiera verse muy tradicional y a la vez moderna — lo que ella dice es común en los K-dramas pero no en la animación.

Herman compara la película con otra animación de Sony: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que también atrajo a un público amplio con su animación creativa. “Y es un musical animado y divertido, que no hemos tenido en un tiempo”, dice. “Es extravagante, es atractivo, es universal”.