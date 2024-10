El terror retro se apodera de todas las salas de cines de Perú y es que en una película talk show basada en los años 70, tenemos la locura llamada “De noche con el diablo” (“Late Night with the Devil”), la nueva película de los hermanos Cameron y Colin Cairnes protagonizada por David Dastmalchian que encierra un turbio mensaje que va más allá de la comprensión normal.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver la cinta y esta es nuestra opinión.

La premisa: televisión nocturna con un giro diabólico

Desde el primer momento, “Late Night with the Devil” nos envuelve en una atmósfera que es una mezcla perfecta de nostalgia y horror. Los hermanos Cameron y Colin Cairnes han creado una obra que no solo rinde homenaje a los programas de entrevistas nocturnos de los años 70, sino que también los infunde con una dosis diabólica que es imposible de ignorar.

La historia sigue a Jack Delroy (interpretado magistralmente por David Dastmalchian), un presentador de televisión que, desesperado por aumentar las calificaciones de su programa, organiza un especial de Halloween que sale terriblemente mal. La premisa se siente maravillosamente retro y al mismo tiempo espeluznante, capturando la esencia de los horrores televisivos de antaño.

Metraje encontrado y nostalgia de los 70: una combinación ganadora

Lo que realmente destaca de esta película es su enfoque de metraje encontrado. A diferencia de muchas películas de este subgénero, “De noche con el diablo” no se centra en la perspectiva de los espectadores, sino en lo que sucede detrás de las cámaras. Esta elección nos ofrece una visión fascinante del caos que se desata en el estudio de televisión y nos hace sentir como si estuviéramos viendo una cinta maestra perdida, llena de sorpresas y momentos escalofriantes.

La ambientación de los años 70 está meticulosamente recreada, desde la decoración del set hasta los trajes y el estilo de los personajes. Cada detalle contribuye a sumergirnos en una era donde los programas de televisión eran más que entretenimiento: eran una ventana a lo desconocido y, en este caso, a lo demoníaco.

David Dastmalchian: un anfitrión perfectamente siniestro

David Dastmalchian ofrece una actuación estelar como Jack Delroy, capturando a la perfección la desesperación y la insinceridad de un presentador que está dispuesto a todo por mantener su programa en el aire. Su actuación es un equilibrio entre la necesidad de aceptación y el miedo palpable a lo que está a punto de desatar. Cada interacción con sus invitados, desde el escéptico hasta la niña poseída, está cargada de tensión y expectativa.

Los personajes: ecos de figuras reales

Los personajes secundarios, como Carmichael el Mago y la parapsicóloga que acompaña a la niña poseída, están claramente inspirados en figuras reales de la época, lo que añade una capa extra de autenticidad a la película. Estos personajes no solo sirven para profundizar en la trama, sino que también nos recuerdan los debates reales sobre lo paranormal que eran tan populares en la televisión de los 70.

Horror y comedia: una mezcla infalible

La película navega hábilmente entre el horror y la comedia, utilizando el humor para acentuar los momentos de tensión. La parodia de los programas de entrevistas y el humor negro se combinan para crear una experiencia que es tanto divertida como escalofriante. Este equilibrio hace que la película sea accesible para aquellos que buscan una experiencia de terror divertida y al mismo tiempo gratificante para los fanáticos del género que aprecian las sutilezas del horror psicológico.

La experiencia: es como ver televisión en una noche de Halloween

Ver “De noche con el diablo” es como estar sentado en el sofá en una noche de Halloween, rodeado de sombras y esperando lo inesperado. La película nos transporta a una era en la que la televisión era una puerta a lo desconocido, y cada giro en la trama nos sumerge más en el caos que se desarrolla en el estudio. La sensación de estar viendo un evento en vivo, combinado con el metraje detrás de cámaras, crea una experiencia inmersiva que es difícil de olvidar.

En conclusión: un tributo diabólico a la televisión de los 70

“Late Night with the Devil” es una obra maestra del horror de metraje encontrado que captura la esencia de los programas de televisión de los años 70 y la infunde con un toque diabólico. Con actuaciones excepcionales, una ambientación impecable y una trama que te mantiene al borde del asiento, esta película es un homenaje perfecto a una era dorada del terror televisivo. Para los amantes del horror y la nostalgia, esta es una película que no deben perderse. ¡Una experiencia diabólicamente divertida y escalofriante que te dejará queriendo más!

