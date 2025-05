Carolina Giraldo Navarro se sienta frente a la cámara mirando, en primer lugar, a sus fans. Ella les quiere revelar algo. Pero en realidad, se está mirando a sí misma frente al espejo de su fama. Esa es una convulsa relación entre el éxito y la música urbana que conlleva un ideal familiar aceptado, noches sin pegar los ojos por el llamado creativo, un trauma de acoso sexual y muchas otras confesiones que emergen en un documental suficientemente honesto, “Mañana Será Bonito”.

Una hora y 48 minutos le bastan a Netflix para presentar el detrás de cámaras de la gira más trasformadora de Karol G, que lleva el mismo nombre de la película. La documentalista detrás del proyecto, Cristina Constantini, nacida en Wisconsin (Estados Unidos) no desconoce sus raíces latinas y tampoco es la primera vez que cuenta la historia de una mujer que admira. De hecho, dirigió el documental sobre el astrógolo puertorriqueño Walter Mercado, “Mucho mucho mucho” (2020), y otro sobre la vida de la astronauta Sally Ride, “Sally” (2025), proyectado en Sundance.

"Karol G: Mañana Será Bonito", un documental de Netflix.

Su película inicia con una panorámica de fans subiendo las gradas del Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, uno de los tres lugares donde inició la gira mundial “Mañana Será Bonito” en 2023. Con una entrevista extensa a Karol G, imágenes de archivo inéditas (y otras públicas), Constantini captura la esencia de la primera artista latina con mayor asistencia y recaudación en un tour propio. “Dos millones de entradas en 65 conciertos por 23 países”, se aclara en el documental.

Pero el enfoque del documental no es mostrar a una típica billonaria mostrando sus ‘blin blines’. El tono es íntimo y honesto, aunque también visiblemente controlado. Pese a estar producido por su propia compañía de la cantante, Bichota Films, sorprende que sea una película reveladora donde la ídolo de muchas jóvenes habla de un episodio de acoso, de su problema de salud y de la ansiedad que trae la fama.

Entre el escenario y la intimidad

Todos conocen el fervor de las composiciones de Karol G, pero eso no nos muestra a Carolina. A diferencia de “Miss Americana", que inicia con Taylor Swift sola tocando su piano en overol o leyendo sus diarios junto a su gato, en el documental de la latina, casi nunca está en soledad. No es que sus llantos de emoción o su calidez hacia las personas revele una necesidad de atención, sino se siente la dificultad de ser líder de su marca personal, una que añoró desde los 17 años o menos.

"Karol G: Mañana Será Bonito", un documental de Netflix. / Courtesy of Netflix / 2025

Ella no se queja. Aunque a veces la lleve a la ansiedad, convierte el bullicio en un impulso, se acostumbra a estar rodeada de su staff. Otros documentales musicales, como “Mon Laferte, te amo”, tienen a una cantante paseando por su barrio de infancia o siendo sumamente profunda en las palabras. En el documental de G, no hay espacio para demasiadas imágenes de archivo o la retórica. Karol narra sus inicios y su ascenso como amante de los escenarios, a los que su padre Guillermo Giraldo, hoy cabeza detrás de su imperio, la impulsaba a subir.

El enfoque del documental es el proceso de transformación a partir del LP más escuchado, “Mañana Será Bonito”, que nace de su ruptura con Anuel AA en 2021. Aunque menciona la etapa emocional, no entra en detalles. Karol G se concentra en el título de la gira, su mantra en la vida: “Mañana” todo irá mejor que hoy o que ayer. Ella deja en claro que su esperanza y perseverancia son su base. Es, de hecho, un mensaje poderoso para su fandom.

No parece darse cuenta, pero muestra un lado humano al llorar y asombrarse. Luego de tantos años de logros, Karol G agradece incansablemente, sonríe mucho, dice por favor y gracias, y se sigue sorprendiendo de sus hitos. “Mamita linda, si nos dejamos de asombrar de las cosas, ya no va a haber magia en todo eso”, le recuerda su madre Martha Navarro. Su padre, por su parte, es pieza clave del engranaje: un productor, un guía, una figura presente, quien después de años le advierte que el éxito no es eterno. Pero es el hombre que más ha remado el barco, incluidas deudas y decepciones.

Su familia es un motor constante. Constantini ve rápidamente que esta idea se presta a la comparación con la vida de otra ídola de la música. Al ser Selena Quintanilla ejemplo a seguir de G, agrega una conexión especial con su historia. Porque, al igual que la texana, la niña Carolina también viajaba en auto dando conciertos junto a sus padres, y una de sus reflexiones menos sabidas es vivir su existencia “como si fuera a morir joven”.

Revelaciones de Karol G

"Karol G: Mañana Será Bonito", un documental de Netflix. / Courtesy of Netflix / 2025

Entonces, el documental repasa los patrones de la cantante, más allá de su lucha por ganarse un lugar en la música urbana, cuando muchos le cuestionaban ese espacio por ser mujer. Pero fuera de la música, Karol G todavía tiene algunos dramas que procesar. Ella aún trata su problema de salud (referente a la insulina) y enfrenta a diario sus traumas. Padece una condición hormonal que afecta su metabolismo; ha estado en tratamiento psiquiátrico y ha atravesado episodios de depresión.

Una de las frases más poderosas del documental llega cuando recuerda el acoso que sufrió por parte de un exmánager (no revela su nombre) que, en medio de una declaración amorosa, intentó manipular su carrera. “Las mujeres tienen que soportar cosas horribles en las grandes industrias”, dice ella. No te lo esperas, pero esa confesión se ilustra con un dibujo animado sencillo que permite que el testimonio conserve su delicadeza sin restarle fuerza.

No hay una mirada condenatoria hacia los hombres, sino una crítica general al machismo. Incluso su relación con Feid aparece de manera sutil, sin detalles. No se busca explorar una carrera de décadas, sino el momento de ascenso hacia a la cima del género urbano producido por mujeres.

"Karol G: Mañana Será Bonito", un documental de Netflix. / Courtesy of Netflix / 2025

En la película, también habla del perfeccionismo agotador, de cómo incluso en los mejores momentos siempre encuentra algo que corregir. Y de los malabares legales que tuvo que hacer para recuperar el control de su música. Este es un punto clave, aunque no sigue un mayor desarrollo en la película, y todavía quedan muchas preguntas sobre cómo fue luchar para tener su propia disquera o qué tantos enemigos intentaron desplazarla.

Además, el documental tiene algunos cameos de artistas, como Selena Gomez. Shakira es una parte atractiva del todo, porque Karol G se toma el tiempo de explicar el proceso de creación de la canción “TQG” y su aclamado videoclip con la barranquillera.

Otros momentos muestran a la cantante de “Provenza” y “Si antes te hubiera conocido” en conexión con su comunidad. “¿Y los latinos es que no somos gente o qué?”, pregunta en un concierto. Tiene su fundación “Con Cora”, que apoya a niñas a estudiar. Esto también se muestra en el documental, por obvias razones, pero no hay que forzar el crédito de ese vínculo que construye con las mujeres que la siguen.

Veredicto: Un documental controlado, pero honesto

Quien busca autenticidad podría reclamarle a la película un poco más de contradicciones humanas en Karol G, de luz y oscuridad. La muestran como una mujer luminosa, imparable y, en su pasado, víctima. No olvidemos que este es un documental bajo su control narrativo.

Aun así, los fans estarán encantados de conocer en la intimidad a su cantante favorita. Porque abre las puertas de su vida a través de una gira que marcó un momento importante para ella. Además, tiene partes entretenidas, momentos musicales bien logrados con canciones conocidas y sale Shakira. También hay un balance entre su lado emprendedor y un cuerpo, a veces, agotado física y emocionalmente. Perseverante. ¿Qué significa que una estrella como Karol G diga “Mañana será bonito” y parezca que no se lo cree del todo? Quizá ese sea su mayor gesto de humanidad y esta película, la explicación más honesta de ello.