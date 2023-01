La versión cinematográfica de “Matilda, el musical”, se estrenó en Netflix el pasado 25 de diciembre y es, a la fecha, una de las películas más vistas dentro del TOP 10 de la plataforma de streaming. Pero, gracias al estreno de esta nueva versión del clásico del novelista británico Roald Dahl, la cinta de 1996 protagonizada por Mara Wilson y dirigida por Danny DeVito, también es una de las más exitosas dentro de la compañía de la gran N.

Por eso, a propósito de este resurgimiento de la cinta icónica de los noventa, a continuación, cinco datos curiosos sobre su rodaje.

1 Niña de las trenzas



La recordada escena en la que la directora Tronchatoro le llama la atención a una de las niñas por llevar trenzas al colegio cuando estas están prohibidas, se hizo con ayuda de una grúa y un arnés.

“A Jacqueline (Steiger) le encantaba llevar arnés”, cuenta Danny DeVito en un documental sobre la película estrenado en 2005. El actor y director, reveló además, que la entonces niña leía tanto como el personaje de Matilda, entre toma y toma. Sobre la escena en sí, a la menor se le colocaron trenzas falsas que puedan ser jaladas por la cruel directora sin hacerle daño. Sin embargo, estas se soltaban, lo que obligaba a repetir la toma.

2 El maquillaje de Pam Ferris (Miss Trunchbull)



Otro detalle importante de la cinta de 1996 es el maquillaje al que se sometió la actriz Pam Ferris para interpretar a la temible directora Tronchatoro. Según contó Ve Neill, la maquilladora encargada, a la actriz le hicieron un molde de su cara y le colocaron implantes de gelatina.

“Le hicimos una punta en la nariz, y bolsas, para que pareciera mayor y más cansada. Además, coloreamos todas las imperfecciones de su rostro, y le pintamos venas rotas y un ligero bigote y barba”, relató Neill en el mencionado documental.

Los dientes de Ferris también sufrieron cambios. Estos fueron pintados con un color marrón, para simular manchas del tabaco.





3 El enorme pastel de chocolate



La recordada escena de la torta de chocolate comida por Bruce Bolaños (Jimmy Karz) tomó dos semanas. “Esto es asqueroso pero lo voy a contar”, reveló DeVito, quien detalló que lo que hicieron fue llenarle la cara de chocolate al niño actor, cortaban, este escupía lo poco que había comido y así.

“Si se llagaba a comer toda la tarta, hubiera explotado en serio. Era mucho tarta y estaba buenísima”, señaló el director.

4 El duelo de Mara Wilson



Durante el rodaje de “Matilda”, a la madre de Mara Wilson le diagnosticaron cáncer de mama. Entonces, Danny DeVito y su esposa Rhea se ofrecieron a cuidar a la niña cada vez que sus padres necesitaran ir al hospital.

Después de terminar la filmación, la condición de Suzie empeoró y falleció el 26 de abril de 1996. Semanas antes, DeVito le mostró la película, aún sin terminar, para que pueda ver el trabajo de su hija.

5 Hollywood y la fama



En 2016, Mara Wilson publicó “Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame” (”¿Dónde estoy ahora? Historias verdaderas de la fama accidental en la infancia”), un libro en el que cuenta su experiencia como niña infantil en Hollywood y lo mal que se sintió con su físico en la adolescencia.

“Yo miraba a Keira (Knightley), quien es dos años mayor que yo, en las revistas y pensaba: ‘No hay forma de que yo sea tan hermosa como ella en dos años. Las cosas apenas habrán cambiado para entonces’. Me sentía molesta -y aún a veces lo siento- cada vez que conocía a alguien, porque muchos parecían decepcionados de descubrir que yo no era bonita”, dijo la actriz.

Foto de Mara Wilson en 2022. La actriz ya no actúa en cine pero es dramaturga, escritora, y hace doblaje.

