Hace 20 años, “Mean Girls” no solo ayudó a consolidar la carrera de Lindsay Lohan como una de las ‘it girls’ del momento en la industria cinematográfica, sino que se convirtió en un clásico de las comedias adolescentes. Su éxito fue tal que tuvo una secuela y hasta una versión musical en Broadway. Precisamente, en 2024, esa versión musical fue la base de una nueva cinta que llegó a las salas en enero y que, finalmente, ya se puede ver en streaming.

Con Tina Fey como guionista, productora e intérprete de un papel antagónico, la cinta tuvo en el rol estelar a Angourie Rice, actriz australiana conocida por sus roles de Betty Brant en “Spider-Man: No Way Home” y Siobhan Sheehan en “Mare of Easttown”.

Aunque a nivel crítico la cinta no tuvo el aplauso unánime (un promedio de 69% de aprobación en Rotten Tomatoes), la producción despertó la curiosidad de los fans de “Mean Girls” y tuvo buenos comentarios para Reneé Rapp, quien asumió el rol de Regina George, y actualmente destaca en la industria musical con temas como “Not My Fault” y “Pretty Girls”.

Sinopsis

La nueva estudiante Cady Heron (Angourie Rice) es recibida en la cima de la cadena social por el selecto grupo de chicas populares llamado las Plásticas, gobernado por conspiradora abeja reina Regina George (Reneé Rapp) y sus amigas aliadas Gretchen (Bebe Wood) y Karen (Avantika).

Sin embargo, cuando Cady comete el grave error de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), ella se vuelve el objetivo a vencer de Regina. Cuando Cady se propone acabar con la lideresa plástica con la ayuda de sus amigos marginados Janis (Auli’i Cravalho) y Damian (Jaquel Spivey), deberá aprender a ser fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas: la preparatoria.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son los talentos principales del filme:

Angourie Rice como Cady Heron

Reneé Rapp como Regina George

Auli’i Cravalho como Janis

Jaquel Spivey como Damian

Avantika Vandanapu como Karen Shetty

Bebe Wood como Gretchen Wieners

Christopher Briney como Aaron Samuels

Jenna Fischer como la Sra. Heron

Busy Philipps como la Sra. George

Tina Fey como la Sra. Norbury

¿Dónde ver en streaming?

La versión musical del 2024 de “Mean Girls” está disponible en Netflix a través de este enlace oficial desde noviembre del 2024. En cines, la cinta tuvo su debut el 12 de enero del 2024.