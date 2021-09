Conforme a los criterios de Saber más

Adoras ir de fiesta y lo extrañas tanto desde que inició la pandemia, debido a la clausura de los locales nocturnos, ¿pero te has puesto a pensar qué pasaría si lo último que pudieras hacer en la vida es disfrutar de una noche de diversión con música y amigos? Para tocarte la herida, el director texano Stephen Herek (”Dallas” y “101 Dálmatas”) se embarca en una propuesta más juvenil y fresca a la cabeza estelar de Victoria Justice: “Más allá de la fiesta”, una comedia que narra la muerte de una adolescente fiestera y todo lo que hace para enmendar sus errores en vida.

Aunque la estrella de Nickelodeon dejó “Victorious” (disponible en Netflix) hace más de cinco años, su rostro y talento sigue intacto para protagonizar otra historia adolescente que tiene como temas principales la amistad y el perdón. Una joven que adora bailar e ir de fiesta, muere el día de su cumpleaños y debe corregir errores que cometió con su familia y amigos, pero para eso se apoya en su mejor amiga viva y su hada madrina. ¡De locos, pero suena divertido!

“Fue asombroso estar en una película que habla sobre lo profunda que es una amistad de mujeres. Porque, como ustedes saben, tal vez no se ha retratado mucho, pero la amistad femenina es tan compleja en tantas formas, en comparación con la de los hombres. Como, por ejemplo, hacer las uñas y el cabello, no mentira, estoy bromeando. Hay mucho romance en la película, pero el punto importante es nuestra hermandad como amigas”, dijo a The Buzz Victoria Justice sobre “Más allá de la fiesta”.

“Afterlife of the Party” o “Más allá de la fiesta”, en español, es una comedia co-protagonizada por Midori Francis (“Dash & Lily”), que en su corto repertorio ya tiene varios trabajados en historias juveniles. Pero también volveremos a ver en un reparto de pantalla internacional a Adam García, un poco perdido para el público latino desde su participación junto a Lindsay Lohan en la icónica “Confesiones de un drama adolescente” (Disney).

Gloria García es Sofía, la madre de la joven fiestera, Cassie, y su padre es interpretado por Adam García como Howie en "Más allá de la fiesta". (Foto: Netflix)

En esta comedia con toques trágicos vamos a ver varios cambios del vestuario llamativos de Justice y un compañerismo particular con su mejor amiga de la ficción Midori Francis (Lisa).

“Lisa es muy ‘chancona’, es muy admirable para una chica de su edad que sepa muy bien lo que quiere hacer en la vida y ella vive en torno a eso buscando respeto. Es muy leal con su mejor amiga más que nada, pero debido a que esta tan enfocada en sus estudios y su propia persona, pone toda la energía en eso y no se da tiempo de explorar otras cosas, como las relaciones románticas”, comentó a Manny The Movie Guy la actriz estadounidense de 27 años, Midori Francis.

Victoria Justice es Cassie en "Afterlife of the party". (Foto: NETFLIX)

“Más allá de la fiesta” se estrena el 2 de septiembre en Netflix.

