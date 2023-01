Netflix tuvo un exitoso 2022 gracias a cintas como “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y series como “Merlina”. Pese a que ha pasado poco tiempo desde su lanzamiento, algunas de estas producciones continúan en el Top 10 de las más vistas por los usuarios de la plataforma en la primera semana del 2023.

Pero esas no son las únicas películas o series que han cautivado al público durante estos días. Aquí te dejamos un repaso por los lanzamientos más vistos entre el lunes 2 y el domingo 8 de enero de 2023 a nivel mundial.

Con un total de 44 millones de horas visualizadas y tres semanas dentro del Top 10 mundial, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” es la cinta más vista de la primera semana del 2023. En seguida, se ubican las películas “Los misterios de la academia” (”The Pale Blue Eye”) y “Jumanji: El siguiente nivel”. En la cuarta y quinta posición figuran “Matilda: El Musical” y “White Noise” (”Ruido de fondo”), respectivamente.

“Honest Thief”, “Sing” y “Knives Out” son los filmes que siguen en el Top 10. Mientras que, por último, tenemos a “Hard Target 2″ y “Trolls”, la cinta animada que se mantiene en esta importante lista durante tres semanas con más de 6.5 millones de horas visualizadas.

Por el lado de las series más vistas durante la primera semana de enero tenemos, en el primer puesto, a la segunda temporada de “Ginny & Georgia” con un total de 180 millones de horas acumuladas de visualización. En segundo lugar, se ubica “Caleidoscopio” y, enseguida, “Merlina” -serie que tiene siete semanas en el Top 10 mundial de Netflix-.

La lista de las series más vistas a nivel mundial es completada por la temporada tres de “Emily en París”, la primera temporada de “Ginny & Georgia” y “The Recruit”, “MADOFF: The Monster of Wall Street”, “Treason”, “The Witcher: Blood Origin” y “New Amsterdam”.

En relación a las producciones fílmicas de habla no inglesa, el primer puesto del Top 10 compartido por Netflix lo tiene la cinta polaca “How I Became a Gangster”, protagonizada por Marcin Kowalczyk y Tomasz Wlosok. El segundo puesto lo ocupa la indonesia “The Raid 2″; mientras que el siguiente filme en la lista es “Mili”, dirigida por Mathukutty Xavier.

Mientras que “The Kings of the World”, “Troll”, “Gatta Kusthi” y “God’s Crooked Lines” acumulan más de 3 millones de horas visualizadas cada una. Los últimos tres lugares del Top 10 de Netflix son para “Double XL”, “7 Women and a Murder” y “All Quiet on the Western Front”, respectivamente.

En cuanto a las series en idioma no inglés, el Top 10 de Netflix es liderado por “The Glory”, seguida por la tercera temporada de “La Reina del Sur” y la temporada dos de “Alice in Borderland”. Gracias a los usuarios de streaming, “Lady Voyeur” y “Woman of the Dead” se ubican en el cuarto y quinto puesto de esta lista.

Las siguientes series más vistas de la primera semana de enero son “Alchemy of Souls: Part 2″, primera temporada de “Alice in Borderland”, “Alpha Males”, “Single’s Inferno: temporada dos” y, por último, la segunda entrega de " Love Is Blind: Brazil”.

¿Cómo va el Top10 de Perú?

En nuestro país, entre el 2 y el 8 de enero, la película que se ha posicionado como la más vista es “Jumanji: el siguiente nivel”, protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart. El siguiente filme en la lista es “Venganza Implacable”, que se mantiene en el Top 10 por segunda semana consecutiva; mientras que el tercer lugar es ocupado por la cinta animada “Sing”.

En tanto, la lista continúa con “Prisionero 99″, “Operación Cacería 2″, “Los crímenes de la academia” y “Matilda: El Musical”, la cual tiene dos semanas en dentro del Top 10 de Perú. “Pinocho” de Guillermo del Toro es otra de las películas que sorprende al mantenerse durante cinco semanas entre las más vistas por los usuarios del servicio de streaming. Por último, están los filmes “Vengeance” y “Ad Astra: Hacia las estrellas”.

Respecto al apartado de series, la tercera temporada de “La Reina del Sur” se ubica en el primer puesto de las más vistas durante esta primera semana del 2023. De esta manera, dicha producción se mantiene durante dos semanas en el Top 10 de Perú. La siguiente producción en la lista es “Merlina”, protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton, que hasta el momento ha estado entre las más vistas durante siete semanas.

Por su parte, “Hasta que la plata nos separe” se ubica en el tercer puesto de la lista y se ha mantenido durante doce semanas en el Top 10 Perú. La temporada dos de “Ginny y Georgia”, “Caleidoscopio”, “Hajime no Ippo: The Fighting!” y “La Gloria” son las siguientes de la lista.

Por último, se ubican la segunda temporada de “Alice in Borderland”, “The Unbroken Voice” y la primera temporada de “La Reina del Sur”.

