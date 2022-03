Un grupo de actores se ve atrapado en una burbuja social en un hotel cuando se desata la pandemia. El reto es terminar de filmar “Cliff Beasts 6: The Battle for Everest: Memories of a Requiem”, una película de acción sobre dinosaurios voladores donde los actores deben permanecer encerrados. La cinta se basa en “Jurassic World: Dominion”, que se tenía que rodar en Reino Unido, pero con la situación de salud mundial, los actores quedaron atrapados en el país por varios meses. Entre sus protagonistas están Pedro Pascal, Rob Delaney, Peter Serafinowicz, Iris Apatow, Leslie Mann y Maria Bakalova.

1/4/2022