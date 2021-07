Tenía que haber un poco de romance en blanco y negro en esta lista. ¿O desamor debería decir? Aunque “Malcolm y Marie” no encaja exactamente en el melodrama, sí nos hace acompañar a la pareja, Malcolm (John David) y Marie (Zendaya), por el vaivén de emociones que destejen al regresar del estreno de la película del Malcom, quien era una director de cine. La crítica cinematográfica no ha acogido totalmente este drama, pero el público sí pudo reconocer la esencia de la relación de los convivientes, cuando los personajes revientan problema tras problema como si fueran globos, y acercan al espectador a algo con lo que se pueda sentir identificado. Y es así como van descubriendo cuál es el rumbo de su amor. Casi teatral, esta película tiene alto puntaje, y no podía faltar en esta lista.