El director de “Batman vs Superman: El origen de la justicia” y “La Liga de la Justicia” y algunos otros éxitos de DC, Zack Snyder, convocó al exluchador estadounidense, Dave Bautista, y a la mexicana Ana de la Reguera para protagonizar “El ejército de los muertos” (”Army of Dead”), que tendrá su secuela “El Ejército de los ladrones” (“Army of the Thieves”). Nuestro top 10 es una historia que ocurre en una ciudad infestada de zombis, pero donde tiene mayor importancia el robo al casino de Las Vegas que quieren llevar a cabo un grupo de soldados. Una aventura que te mantendrá con los ojos pegados a la pantalla.