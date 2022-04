La directora de “No me digas solterona 2″, “Medias hermanas”, “La peor de mis bodas”, entre otras producciones locales, Ani Alva Helfer, conversó con Saltar Intro en una entrevista en vivo vía Instagram. La cineasta confesó que las plataformas de streaming internacionales se interesan en las historias peruanas, pues son “atractivas”. Sin embargo, aseguró que producir películas en el país es un trabajo sacrificado, debido al bajo presupuesto con el que se cuenta.

“Si voy a grabar a República Dominicana, por ejemplo, ellos me apoyan económicamente. No me cobran los impuestos, acá sí. Hay factores económicos que no son atractivos para estas grandes productoras. La gente piensa que Amazon (Prime Video) no viene porque no hay talento en Perú, pero no. Nos estamos uniendo como directores para que cada vez que estrenemos una película, como en mi caso, tengamos un espacio”, comenta Helfer.

Según la cineasta, otros países en América Latina, como Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, ofrecen incentivos tributarios que productoras como Amazon Prime Video y Netflix consideran beneficiosos, de modo que acceden a filmar en el territorio. También mostró entusiasmo por la última película original de Netflix de corte peruano, “Hasta que nos volvamos a encontrar”, pues a pesar de los estándares y exigencias de la marca, se trata del primer caso peruano de cine que llega a la plataforma y abre la puerta para otros proyectos futuros en la región.

"No es por culpa de nosotros, los escritores, los actores, los directores, sino del Estado" Ani Alva Helfer

Ani Alva Helfer junto al equipo de rodaje de "No me digas solterona 2". / FalcoRivera

“Hay un montón de historias atractivas en Perú, pero Netflix dice ‘no’, porque el plan tributario del país es un adefesio. Entonces, se va a Chile, México, Argentina… Entonces, eso es lo que hay que cambiar y creo que eso no es un tema que se toca. Se toca de la crítica y de que Bruno (Ascenzo) y lo otro. No, ese no es el meollo del asunto, es un poco más profundo”, sostuvo Alva Helfer. Muchos dicen: ‘Perú no tiene muchas películas como otros países’. Pero no es por culpa de nosotros, los escritores, los actores, los directores, sino del Estado. No existen los mismos beneficios. (…) De hecho, eso es algo en lo que se está luchando desde nuestros cines, como organización, que dirigimos al Ministerio de Economía. Tiene que haber un cambio en el plan tributario”, agrega.

La directora peruana, quien escribió la cinta junto a su hermana Sandra Alva Helfer, asevera que para impulsar una “industria” del cine en Perú deben existir los créditos tributarios y la devolución y evolución en gastos adecuados desde el Estado, que permita a las compañías de streaming negociar la ganancia que buscan.

Crítica

“Por no haber tenido taquilla en mi primera película, me dijeron que nunca tendría éxito”, recuerda Alva Helfer. Por el momento, la directora está atenta al 14 de abril, día del estreno de la secuela de “No me digas solterona”, también disponible en Netflix, pues ha sido una larga espera, debido al retraso por motivo de la pandemia.

“Pienso que la crítica es un oficio. Existe. Lo tomo o no. Justo ahora que veía la película después de dos años o tres, pensé que, más allá de lo que pase y lo que opine la gente, una debe estar contenta con lo que hace y en ese momento darlo todo sin arrepentirte de cosas. Después, te das la satisfacción de saber que lo diste todo. La crítica es importante para nuestro trabajo, pero la cosa personal tiene otro lugar”, dice.

DATO Ani Alva Helfer estudió cine y televisión en la Universidad de Palermo (Argentina); luego, continúo sus estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).





Más en el Instagram de Saltar Intro...