Sin duda alguna, dentro del séptimo arte, los documentales tienen un sitio especial por el arduo trabajo que se necesita para explorar y mostrar algo de la vida real. Y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas lo comprende así también. Por eso, desde los años 40, celebran a los largometrajes y cortos documentales en los Premios Oscar. En esta edición, cuya ceremonia se llevará a cabo el 25 de abril, una característica que une a la mayoría de los nominados en ambas categorías es que el público puede acceder a las producciones fácilmente, a través de las plataformas de streaming que ya conocemos. Aquí, te pasamos el dato de dónde se encuentran disponibles.

Los contendientes de este año en las categorías Mejor Largometraje Documental y Mejor Corto Documental nos presentan una amplia gama de temáticas. Desde Chile, por ejemplo, llega “El Agente Topo”, un divertido y sensible retrato de cómo afrontan la soledad las personas de la tercera edad, todo a través de una aventura detectivesca. Pero también, exploran las desigualdades desde distintas aristas. En “Campamento extraordinario” vemos a un grupo de jóvenes con discapacidad que encuentran un sitio para disfrutar, además de luchar por sus derechos. Así también encontramos a “Do Not Split”, que muestra un registro de primera mano de las protestas en Hong Kong.

¡Atención! De las diez producciones nominadas en total, las que no se encuentran disponibles en plataformas de streaming son el largometraje “Collective” y los cortos “Colette” (que forma parte del videojuego Medal Of Honor: Above and Beyond) y “Hunger Ward”.





CATEGORÍA MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

“Campamento extraordinario” (2020)

Disponible en Netflix

En 1951, el Campamento Jened abrió sus puertas en el estado de Nueva York. Años después, en la década de los años 70, un grupo de jóvenes con discapacidad se reuniría en el mismo lugar y fueron parte de una revolución retratada en este documental. Es dirigido por Larry Allison y los productores son Michelle y Barack Obama. A través de material de archivo y los testimonios de algunos asistentes, conocemos la historia de los jóvenes como Judith Heumann, quien se convirtió en una activista por los derechos de las personas con discapacidad y que luchó por la promulgación de una ley que prohíbe la discriminación por discapacidad.

“El Agente Topo” (2020)

Disponible en Netflix

La cinta escrita y dirigida por Maite Alberdi nos narra una situación peculiar: la contratación de una persona de la tercera edad para infiltrarse en una residencia de ancianos y averiguar si están siendo bien tratados. Así conocemos a Sergio Chamy, el elegido para esta misión. Mientras lo acompañamos en su aventura detectivesca, somos testigos de una problemática de fondo: la soledad por la que pasan las personas de la tercera edad y cómo la afrontan en una sociedad donde son dejados de lado. Una producción que logra equilibrar los momentos divertidos con los emocionales, haciendo brillar a sus personajes.

“Time” (2020)

Disponible en Amazon Prime Video

Este conmovedor e innovador relato dirigido por Garret Bradley, nos muestra la lucha de Sibil Fox Richardson. Ella es una emprendedora, abolicionista y madre de seis niños que luchó durante dos décadas buscando la libertad de su esposo Robert Fox. Él fue condenado a una sentencia de 60 años por un robo que ambos cometieron a principios de los años 90, en tiempos de problemas económicos. La producción combina material audiovisual íntimo de la familia, tanto del pasado como del presente, para hablar no solo de su lucha personal, sino también de la problemática sobre el sistema judicial y carcelario de los Estados Unidos.

“Mi maestro el pulpo” (2020)

Disponible en Netflix

Somos testigos del vínculo que puede llegar a existir entre humanos y animales ¿Pero alguna vez pensó en la amistad entre un hombre y un pulpo hembra? Este documental nos muestra cómo el cineasta Craig Foster tuvo un cambio radical en su vida y decidió darse un tiempo para explorar una actividad que amaba: el buceo. Así, conoció a este pulpo que acaparó su atención por completo. Desde ese encuentro, Craig buscó ganarse la confianza del animal y conocer más sobre su entorno. Si bien la cinta es un retrato de este peculiar y hermoso vínculo, contándonos cómo empezó a ganar su confianza y mostrándonos imágenes que lo prueban, también permite reflexionar sobre cómo nos relacionamos con estas, y otras, criaturas.

CATEGORÍA MEJOR CORTO DOCUMENTAL

“A Concerto Is a Conversation” (2020)

Disponible en YouTube

Esta producción fue creada por Ben Proudfoot y Kris Bowers para Op-Docs, un foro creado por The New York Times para cortos documentales hechos por cineastas independientes. En esta ocasión nos centramos en Bowers, un joven compositor que va ganando fama en Hollywood. “Sin embargo, a pesar de todo ese éxito, dice que como compositor negro, ‘me he estado preguntando si se supone que debo estar en los espacios en los que estoy’”, explica el artículo que anunció su lanzamiento. A partir de este cuestionamiento, busca la respuesta en sus raíces, centrándose en la historia de lucha y superación de su abuelo, Horace Bowers. Un homenaje familiar del que somos testigos.

“Do Not Split” (2020)

Disponible en Vimeo

El director y productor de documentales Anders Hammer apuesta por contar cómo fueron las protestas de Hong Kong desde el lugar de los hechos. Todo comenzó en 2019, con un proyecto de ley que permite al gobierno chino extraditar a presuntos delincuentes al país. En respuesta, se formaron importantes marchas y, a lo largo de un año, este corto retrata la “determinación y los sacrificios de los manifestantes, la reacción del gobierno y la aprobación de una nueva ley de seguridad nacional respaldada por Beijing”. En la actualidad, se ha generado gran polémica debido a que, según una nota del portal Bloomberg, el gobierno ha indicado a los medios locales que no deberán transmitir la ceremonia de los Premios Oscar en tiempo real, debido a la nominación de esta producción.

“Una canción de amor para Latasha” (2020)

Disponible en Netflix

En 1991, Latasha Harlins era una joven de, apenas, 15 años que vivía en Los Ángeles. Ese mismo año, en marzo, sus sueños y vida se vieron truncados cuando la dueña de una licorería le disparó porque creyó que iba a robar un jugo, a pesar de que tenía el dinero para pagarlo en la mano. Su familia no tuvo que lidiar solo con la pérdida, sino con el veredicto del juicio: a la asesina se le impuso una condena condicional probatoria, labores comunitarias y una multa de 500 dólares. Pero este corto, dirigido por Sophia Nahli Allison, no es únicamente una llamada de atención sobre la discriminación y el sistema judicial de EE.UU. En realidad, es un amoroso homenaje a la vida de Latasha. Gracias a las voces de su prima Shinese y su mejor amiga, Tybie, conocemos sobre sus deseos de ser abogada, lo buena estudiante que era, cómo protegía a sus hermanos y sus sueños de organizar una fundación que apuntara a la inclusión social para los chicos de su barrio.

