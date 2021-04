Conforme a los criterios de Saber más

“Cuando muere tu padre, lo entierras en la tierra, pero cuando muere tu hijo, lo entierras en tu corazón”, dijo Will McCormack, ganador del Premio Oscar a Mejor Cortometraje de Animación, a Netflix Queue.

Viudo se le dice a alguien que ha perdido a su pareja; huérfano, a quien perdió a sus padres. ¿Cómo se le llama al que pierde un hijo? Esa es la fibra que toca el galardonado cortometraje “If Anything Happens, I Love You”, una historia de Netflix acerca de un padre y una madre que están devastados por la pérdida de su hija pequeña a causa de una tragedia.

“If Anything Happens, I Love You” te adentra en el dolor de una familia incompleta mientras crítica el uso común de las armas y el peligro de los tiroteos a plena luz del día en Estados Unidos, cuando muestra en imágenes la bandera del país colgada en una escuela pública donde hay menores de edad presentes.

César Santivañez, docente en la carrera de Animación Digital del Instituto Toulouse Lautrec, y Elva Arrieta, animadora de stop motion peruana y co-fundadora de Wuf Studio, coinciden en que la animación 2D de técnica “frame a frame”, que por momentos puede parecer una secuencia de fotografías tosca o ruda, comunica y emociona.

“Este cortometraje, al tener muy pocos fondos detrás de los personajes, hace que uno lo perciba como un gran bloque narrativo donde se confunde el pasado y el presente como un solo flujo, no hay diferencia. Es como un solo bloque de espacio y tiempo, y se siente orgánico”, comenta César Santivañez a El Comercio.

“Hay una suspicacia de parte de algunos animadores (peruanos) sobre la Academia, porque muchas veces quienes califican los cortos o están detrás no son especialistas del mundo de la animación. La animación no está hecha por puro capricho. Tiene recursos distintos, pues no se trata solo de ver actores dibujados, sino que tiene su propia forma de narrar. El hecho de que este corto haya llegado a ser ganador del Óscar marca una tendencia”, continúa.

Al elevar el foco en los dos seres animados, los creadores marcan un viaje interno por el duelo de los padres, en cómo les afecta ese dolor en su relación interpersonal. Según Santivañez, hay una dimensión del espacio real y una astral. Es decir, vemos que “estos dos señores están a un paso de separarse y de pronto el corto se desdobla y pasa a otro plano narrativo que es el plano de las almas y sus intenciones”, con sombras y una atmósfera de impotencia.

Es un cortometraje de Netflix producido también por Gilbert Films y Oh Good Productions. (Foto: Captura)

Uno de los directores ganadores del Premio Oscar 2021 a Mejor Cortometraje de Animación, Will McCormack, dijo a la revista Netflix Queue que junto a su compañero en dirección Michael Govier hablaron mucho sobre la composición y la transición de los dibujos en “If Anything Happens, I Love You”, pues buscaban “una cualidad etérea y flotante que se sienta como un recuerdo y que también se sienta como una aparición: que el espíritu de esta chica pudiera estar de vuelta en el mundo”, por lo que trabajaron duro para llegar a tal delicadeza.

“Todo lo que está en pantalla estaba prácticamente en el guion. Cuando estás haciendo una película tan independiente, no tienes tiempo ni dinero para perder el tiempo”, afirmó McCormack a Netflix Queue, uno de los directores de este cortometraje que tuvo muy poco presupuesto para realizarlo, pero aún así causó revuelo en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde tuvo 67 millones de visitas y respuestas con el hashtag #ifanythinghappensiloveyou.

“No incomoda que el cortometraje no se sienta tan fluido, pero claro que se nota una elección de parte de los directores de hacer una animación poco fluida para ahorrar presupuesto. Normalmente lo mínimo para que lo animado se vea fluido es trabajar con doce fotogramas por segundo (fps) y en “If Anything Happens, I Love You” parece que los creadores han ahorrado algunos stops de poses de cada personaje en la animación, rebajando los movimientos a casi ocho fps. Cuando entra la niña media acuarelada, se nota mayor fluidez que en los momentos de los padres tristes, y pueden haberse tomado mayor trabajo para que haya una diferencia de animación más fluida. Pero la estética del trazo a lápiz funciona perfectamente con esa elección”, comenta Elva Arrieta, animadora de stop motion peruana y co-fundadora de Wuf Studio a El Comercio.

Los creadores del cortometraje Will McCormack y Michael Govier son importantes figuras en la industria del cine en Estados Unidos. McCormack fue uno de los guionistas de "Toy Story 4". (Foto: EFE)

“Es un cortometraje que toca vena sensible en la sociedad estadounidense y esa es la mayor razón por la que ha ganado el Oscar, pero para mí es como ver esos dibujos que una persona hace en su cuaderno, guardando las distancias, y al ser así, sin colores específicos, hace que cualquier persona se pueda sentir identificada con la historia de los padres”, agrega.

La elección de la técnica de animación parte de la melancolía y el luto de la joven pareja y te lleva a entender un conflicto social predominante en una sociedad que muchos conocen como “de primer mundo”. Así, “If Anything Happens, I Love You” rompe el mito de que todos los cortometrajes animados son infantiles. Hay una crítica directa de por medio y no está en una voz en off (qué aburrido) o en la fluidez al estilo Pixar (la perfección), sino en colores terrosos en combinación con las acciones de los personajes, donde solo lo coloreado merece tu atención.

