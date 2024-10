Paradojas del destino hicieron que casi exactamente 52 años después de producirse la caída del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 personas a bordo en la Cordillera de los Andes, la más notable versión cinematográfica de aquella historia de heroísmo y humanidad se consolide como la tercera película de habla no inglesa más vista en la cadena de streaming Netflix.

Pero antes de la premiada “La sociedad de la nieve” de Juan Antonio Bayona hay otra historia, más precisamente, una escrita. La firmaría Pablo Vierci en 2008. Este rugbier devenido en escribidor, autor de múltiples libros y de oficio periodista, fue amigo y compañero de carpeta de varios de aquellos veinteañeros que sobrevivieron 72 días a treinta grados bajo cero a la espera de un rescate que muchas veces parecía imposible.

Intercalando testimonios de los 16 sobrevivientes de aquel vuelo código 571 con una narración cronológica de los hechos, “La sociedad de la nieve” (Editorial Planeta) fue para el autor nacido en Montevideo una forma de corresponder a su lugar en dicho momento histórico.

“Si tus compañeros de la infancia, a los 22 años se caen de un avión, y a nadie más que a ti le gusta escribir, ¿no sentirías ese mismo compromiso y esa misma responsabilidad de contar lo que les pasó? No solo por aquellos que sobrevivieron, sino también por los que no”, dice Vierci en una conversación vía Zoom a propósito de su próxima visita al Hay Festival Arequipa 2024.

UNA ADAPTACIÓN SUMAMENTE SINGULAR

Resulta lógico que una historia tan increíble como la de 16 chicos retando la majestuosidad de los Andes se haya intentado retratar en más de una ocasión a lo largo de todo el tiempo transcurrido. Antes del filme de Bayona (2023) son dos los intentos identificables. El primero es una incursión mexicana titulada “Los supervivientes de los Andes” (1976) y el segundo “¡Viven!” (1993), bajo la batuta de Frank Marshall, que posee un toque más ‘hollywoodense’, amparada en actores que unos años después brillarían con luz propia (Ethan Hawke o Josh Hamilton, entre otros).

No hay, sin embargo, grandes nexos entre estas versiones y la tercera película más vista en habla no inglesa en la historia de Netflix. Como señala Vierci –quien, además de autor del libro que inspira la cinta de Bayona, fue uno de los productores ejecutivos, y parte del team de guionistas--, el paso del tiempo exigía una forma singular de contar lo que vivieron sus compañeros.

“Creo que cada tiempo tiene su mirada. Sabíamos que treinta años después (de la película de Marshall) esto merecía otro encare. Así que no podíamos contar la historia de la misma manera en que lo hizo ‘¡Viven!’. Era imposible. Aquello soslayado casi nos obligaba a que el narrador fuera uno de los que no volvió. Además, este no es un tema cualquiera, es un hito de la historia del hombre, en el que este se destaca dentro de una situación trágica. Y, seguramente, pasarán 52 años más y lo que ocurrió en los Andes se podrá contar a su vez de otra forma”, considera.

LA UNIÓN DE DOS TALENTOS

¿Qué podría haber llevado a que Vierci y Bayona se conecten tan bien en la construcción de una cinta llamada a perdurar como “La sociedad de la nieve”? Exitosos en sus respectivos campos, los creadores se conocieron en Londres allá por 2017. El español, adepto a las historias de resistencia ante la adversidad, ya le había echado el ojo al libro del uruguayo. En el camino inverso, el nacido en Montevideo también sabía algo del cineasta que tenía al frente. El tiempo le permitiría conocerlo más de cerca y saber que era la persona indicada para esa adaptación. Esa admiración mutua facilitó el camino que faltaba por recorrer.

“Esta es una película de los Andes, totalmente latinoamericana. Y yo lo que advertí en Bayona fue ese compromiso de fidelidad, con la lengua, con la historia, con los 45, es decir, también con los que no volvieron, pero sobre todo noté su talento y su bondad. No es que ambos elementos sean antinómicos, pero es raro encontrarlos juntos. Y esta es una historia que requiere bondad, porque es muy filosa, se presta para malentendidos. El tema de la necrofagia, el pacto de entrega mutua, que yo te diga ‘si muero, puedes usar mi cuerpo para seguir viviendo’. Eso es algo muy delicado”, señala en otra parte de la entrevista el próximo invitado del Hay Festival Arequipa 2024.

Son muchas las cosas que, efectivamente, llaman la atención de un filme como “La sociedad de la nieve”. Saliendo de lo temático y yendo hacia lo técnico, la cinta acaricia las dos horas y 30 minutos de duración (2:24 minutos, exactamente), sin dudas, un reto en tiempos de miniseries con episodios de treinta y algo minutos, y películas enlatadas en hora y media. ¿Cuán clave fue el factor de la duración en el proceso de construcción de este largometraje? Para Vierci, las razones son cualquier cosa menos una simple estadística.

“En verdad, teníamos 600 horas rodadas, cuando lo normal hubiera sido 10 veces más o, no sé, 30 horas en total. ¿Por qué 144 minutos? Porque es muy complejo explorar la vida y la muerte. No estamos contando una simple aventura de un avión que cae y unos chicos que, por ensayo y error, van encontrando el camino. Es algo mucho más complejo, era hablar de cuándo se dice basta, hasta dónde llego, si paro o sigo”, destaca el también periodista uruguayo.

UNA HISTORIA PLAGADA DE MENSAJES

Aunque ha escrito varios libros (“Los tramoyistas”, “99% asesinado”, “El desertor”, “El fin de la inocencia”, entre otros), por el que publicara en 2008 Vierci se ha convertido en una especie de embajador cultural (y de la resistencia) de aquel grupo de compatriotas que vencieron la lógica y vivieron para contarlo.

Así pues, Pablo repite con soberana convicción que hay un antes y un después de la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en aquel octubre de 1972. Y este escribidor –un creyente de que buceando entre lo racional y lo emocional puedes hallar respuestas a grandes incógnitas sobre la humanidad— valora por sobre todas las cosas que el narrador de esta adaptación de Netflix sea Numa, alguien que, lamentablemente, no lo logró.

“Creo que Bayona logra algo que no se consiguió nunca antes: darle voz a los 45. Esta es una historia emblemática, un mito del siglo XX y XXI, que por regla general tuvo un destaque de los 16 sobrevivientes finales, pero donde no se les había dado el realce a las 29 otras personas que murieron, y que les dieron la posibilidad de vivir a los otros. Estamos ante uno de los pocos casos de la historia en donde hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Esa simbiosis posiblemente sea irrepetible”, concluye.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE/NETFLIX SINOPSIS: El vuelo de un equipo de rugby se estrella en un glaciar de los Andes. Los pocos pasajeros que sobreviven al accidente se encuentran en uno de los entornos más difíciles del mundo para sobrevivir. Elenco: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt Director: Juan Antonio Bayona