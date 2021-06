Conforme a los criterios de Saber más

Reconocido a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá como uno de los ‘standuperos’ más exitosos, Kevin Hart, también hace carrera como actor de cine. Sus roles vinculados a la comedia en cintas como “Escuela nocturna”, “Jumanji” o “Un espía y medio” han cosechado elogios. Donde sí la recepción no ha sido tan positiva es en sus incursiones en otros géneros.

Un claro ejemplo de esto bien podría ser “Paternidad”, adaptación cinematográfica del libro “Dos besos para Maddy” que Netflix acaba de estrenar a nivel mundial y que en Perú rápidamente se ha posicionado en lo más visto, tal vez coincidentemente con la cercanía a la fecha de celebración del Día del Padre (20 de junio).

¿CÓMO SER PADRE SOLTERO?

Matt Logelin (Kein Hart) y Liz Logelin (Deborah Ayorinde) están a punto de convertirse en padres. Aunque el parto se adelantó abruptamente, todo parece ir sin mayores problemas, hasta que –tras dar a luz– ella fallece víctima de una embolia pulmonar. El violento suceso pone a Matt en una situación que jamás imaginó: ser padre soltero.

Aunque ayudado por su madre y por los padres de su fallecida esposa, Matt siente que nada será lo mismo sin su amada Liz. Por eso parece sucumbir inicialmente en un mar de miedos y preocupaciones. Aunque la situación no escala a un nivel de “querer dejarlo todo”, estamos ante un padre primerizo, despistado y, emocionalmente, solo.

En "Paternidad", Matt (Kevin Hart ) siente que nada será lo mismo sin su amada Liz. Por eso parece sucumbir inicialmente en un mar de miedos y preocupaciones. (Netflix)

Hasta aquí hemos delineado el perfil del protagonista de una cinta que se presenta como un drama, aunque resulte inevitable esperar toques de humor si estamos frente a Kevin Hart. Y vaya que los hay. Estos no solo surgen desde su rol de papá aprendiz, sino por los personajes secundarios insertados en el guion. Dos amigos absolutamente ‘memeables’ (un calvo y un afroamericano dicharachero) cumplen el rol de no hacer sentir tan solo a Matt. Pero fracasan en todo lo demás. Aunque sobre esto iremos luego.

TEMORES E INSEGURIDADES DE UN PRIMERIZO

Vale decir que los problemas que enfrenta Matt son múltiples. No hablamos solo de cambiar correctamente los pañales o calmar a la niña frente a un llanto incesante. El personaje interpretado por Kevin Hart careció de una figura paterna “adecuada”, por lo que cuando le toca ejercer dicha función básicamente improvisa, valiéndose siempre de sus ideas preconcebidas, temores e inseguridades.

Eso ocurre cuando, por ejemplo, viste casi por instinto a su hija (ya una estudiante de primaria) distinto a lo que esperan sus abuelos, compañeros de clase o maestros. En su proceder, Matt no se percata de que al “proteger” a su hija la está aislando de los demás. Y aquí surge tal vez el primer punto positivo de la película: la repetición de conflictos (pequeños pero importantes) entre padre e hija. El “siempre somos tú y yo, nada más” o “nunca me escuchas” se hace moneda común y nuestro protagonista apenas se detiene a pensar en ello.

El personaje interpretado por Kevin Hart careció de una figura paterna “adecuada”, por lo que cuando le toca ejercer dicha función básicamente improvisa. (Netflix)

La cinta está adornada de detalles que dan vueltas sin calar más allá de lo anecdótico. El jefe de Matt intenta ser bromista, pero resulta aburrido. Cuando las monjas del colegio donde estudia la pequeña Maddy (Melody Hurd) intentan encarar a Matt para pedirle que mande a su hija con falda como las demás niñas y no con pantalón, este huye una, dos y más veces, en un recurso que solo resta en la evaluación final del filme.

Otro factor que puede considerarse un acierto en la cinta son sus pocos golpes de emotividad. Imposible no empatizar con un Matt culpándose “por no haber contestado el teléfono” el día que lo llamaron porque Maddy sufrió un accidente, o cuando este se despide dejando a su hija con sus abuelos maternos tras admitir que no puede criarla solo.

ELIMINAR LA IDEA DEL PADRE AFROAMERICANO DESINTERESADO

Kevin Hart ha dicho ante la prensa de su país que uno de los valores de esta película es intentar derribar la idea del padre afroamericano desinteresado por sus hijos. Ha hablado de derrumbar una narrativa. “En la época actual y en nuestra cultura, estás hablando de un ... hombre negro en la pantalla grande, interpretando el papel de un padre de manera positiva. No creo que tenga que decirlo, pero no es algo que veas a menudo, ¿verdad?”, señaló en “Today”.

Solo bajo ese punto de vista, “Paternidad” cumple sus objetivos. En todos los demás planos parece dejar una sensación de deuda pendiente.

Mírala en Netflix

LA FICHA

Sinopsis: Un papá novato y viudo le hace frente a las dudas, los miedos, el dolor y los pañales sucios al criar a su hija por su cuenta. Inspirada en una historia real.

Plataforma: Netflix.

Duración: 110 minutos

Género: Drama

Elenco: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery

Calificación: 13+

Año: 2021

Calificación: ★★





