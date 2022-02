Conforme a los criterios de Saber más

Penélope Cruz viajó a los 19 años a Estados Unidos para estudiar inglés. Iba desde Madrid hacia la meca del cine y en el camino fue sumando logros junto a directores importantes, como Woody Allen (“Vicky Cristina Barcelona”), Rob Marshall (“Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas”) y Mathieu Kassovitz (“Gothika”). Hoy su filmografía suma al menos 76 películas en su quehacer audiovisual, entre estas, la más reciente es el estreno de Netflix, “Madres Paralelas”, del director que la adoptó como musa, Pedro Almodóvar.

Cruz trabaja junto a Almodóvar desde 1997, cuando hicieron “Carne trémula” (disponible en Prime Video), donde además compartió plató con quien sería su futuro esposo, Javier Bardem. Luego, continúo actuando en otras historias bajo la dirección del cineasta, como “Todo sobre mi madre” (1999), “Volver” (2006) o “Los amantes pasajeros” (2013), una comedia donde la actriz comparte set con algunas otras musas y predilectos del director español como Antonio Banderas y Cecilia Roth.

La penúltima película de culto del dúo Almodóvar-Cruz fue “Dolor y Gloria” (2019), que desglosa los pasajes desconocidos de la vida del director. Es una imagen autobiográfica de él cuando era joven y contempla su viaje homosexual desde su pasado humilde, mientras que en el presente ficticio tiene una vida prometedora como director de cine. Así, en la cinta, la actriz multipremiada se luce en el papel de la madre de Salva, el alter ego de Almodóvar y la versión adulta del protagonista.

Hasta hoy Penélope Cruz y Pedro Almodóvar tienen en su récord siete películas juntos. “Tú eres una de las personas que más me han ayudado a confiar en mí misma”, dijo la actriz al director español en una entrevista de Fotogramas. “Qué bien”, le respondió él, quien es conocido en el medio por su exigencia frente a los actores. “Pero también, poniéndome en un lugar en el que he tenido que escuchar esas cosas (que me decías) y aprender a interpretarlas”, agregó, mirándole.

OTROS ÉXITOS

Pero las participaciones de Cruz frente a la cámara del español no han sido sus únicos logros cinematográficos. Películas como “Vicky, Cristina, Barcelona” (2008) y “A Roma con amor”, que dirigió Woody Allen, también son importantes en la carrera de la artista de 47 años, que de no haber sido actriz sería bailarina o médico, pero prefirió la actuación al punto de rodar al menos cuatro películas al año, según comentó en una entrevista con S Moda.

Uno de sus anhelos es trabajar con Martin Scorsese y Lars Von Trier, con el que estuvo a punto de colaborar, pero las complicaciones de agenda no lo hicieron posible. Además, la actriz española tiene un afán por el mundo de la dirección. “De momento, dirijo mis cortos y publicidad. Hay que seguir aprendiendo, creciendo. No me lanzaré todavía al mundo del largo. ¿Algún día? Seguro que sí. Va a ser un proceso natural en mí. Me interesa la dirección y llevo desde los 16 años haciendo muchas preguntas y volviendo locos a los directores en los rodajes, porque quiero saber, aprovechar que estoy ahí con los grandes, y aprender de ellos. Pero eso no te prepara para atreverte a hacer un largo”, comentó Cruz.

En la lista de películas y series en las que ha participado como actriz suma más de 60 cintas. De acuerdo con el libro “Penélope Cruz” (2014) de la escritora estadounidense Ann Davies, se lee: “Penélope Cruz forma parte de una notable afluencia de actores y estrellas de países no anglófonos en la industria del cine de Hollywood de las últimas dos décadas. De este grupo, es por mucho la actriz y estrella de origen hispano más destacada. (...) que ha consolidado su posición como una primera actriz en España, a menudo mencionada por la prensa local como ‘nuestra Penélope’”.

Si quieres conocer todas las películas en las que ha participado Penélope Cruz, echa un vistazo a la línea de tiempo de la portada.

MADRES PARALELAS

“Madres Paralelas” es un guion que Pedro Almodóvar tenía en el cajón desde hacía buen tiempo y llegó al punto final durante la pandemia. Trata de dos mujeres (Penélope Cruz y Milena Smit) que se conocen en un hospital después de dar a luz. A partir de ese día, la vida las une, pues el conflicto de estos poderosos personajes se relaciona con la maternidad y el pasado histórico de España. En una entrevista publicada por RTVE en la fecha de estreno en el país, 8 de octubre de 2021, el director aseguró que la película significaba “la verdad histórica y la verdad personal”.

“Uno debe ser consciente de su pasado para no repetirlo y para tratar de prosperarlo. Y en ese pasado común, colectivo, hay un resultado de los pasados de cada uno, pero sin vivirlos. Entonces, también debemos corresponder con esa misma verdad colectiva, cosa que a uno de los personajes no le ocurre, y de eso va la película”, dijo Almodóvar a RTVE.

DATO

La película “Madres paralelas” llega a Netflix este viernes 18 de febrero.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Susan Downey y Jeff Lemire nos hablan de "Sweet Tooth". (Fuente: Saltar Intro)