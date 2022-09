La secuencia inicial de “Revancha ya” es una fiesta adolescente en una mansión de Miami, Florida. Camila Mendes, en la piel de Drea Torres, una alumna becada de clase media, cumple años. Sus mejores amigas y su enamorado, “el novio perfecto” y “más popular del colegio”, como ella se refiere, prepararon una degustación de cupcakes, armaron una escultura de plantas de la cumpleañera y lanzaron fuegos artificiales. Embriagada por tanta atención, la protagonista sonríe frente al espejo. Es feliz. Por desgracia, un par de escenas después, esa felicidad termina, cuando un video sexual de ella viaja por los celulares de toda la secundaria. A partir de ahí, empieza el sentimiento de odio de Drea. Coincidentemente, su sed de venganza es la misma que la de Eleanor (Maya Hawke), quien también tiene muchos rencores por canalizar hacia otra joven.

Hawke y Mendes protagonizan la comedia negra de Jennifer Kaytin Robinson, la co-guionista de “Thor: Love and Thunder” y creadora de la serie de MTV “Sweet/Vicious”. La directora, amante de las historias sobre adolescentes, encontró guiños noventeros de clásicos del género juvenil que necesitaba incluir en su película: una escena con globos de pintura en “10 Things I Hate About You” (1999), la fuente de soda y espacio de reuniones de “Scream” (1996), y los cambios de look de las jóvenes de “Clueless” (1999). El productor Peter Cron y ella utilizaron como referencia la paleta de colores de estos clásicos y la combinaron con el suspenso de la historia de Alfred Hitchcock, “Strangers on a Train”, para armar la sinopsis y el concepto visual de “Revancha ya”.

“Scream” (1996), “10 Things I Hate About You” (1999) y “Clueless” (1999) son tres películas que se usan como referencia y crítica en "Do Revenge" de Netflix.

Las películas juveniles de chicas superficiales no tienen relación con el drama de Hitchcock, pero los creadores de “Revancha ya” necesitaban un argumento que diera un giro de 180 grados a los discursos juveniles sobre la moda, el amor y el sexo. Por eso, la historia de “Strangers on a Train”, que trata sobre un tenista y un psicópata unidos para cobrar venganza a costa de asesinatos, se reprodujo en Drea y Eleanor, dos jóvenes de la escuela Rosehill Country Day. La idea funcionó, aunque diferente. No son asesinas, pero muestran rasgos psicópatas al querer acabar con la vida social de sus enemigos.

El actor indio-británico Rish Shah interpreta a Russ, un joven que se enamora de Drea (Camila Mendes) en "Do Revenge".

En “Do Revenge”, discusiones de la Generación Z, como el feminismo aliado de los hombres o el consumo normalizado de las drogas, marcan la diferencia con películas de los años noventa, que se basaban en el desamor por estatus social y omitían la crítica política. A partir de los temas actuales, los creadores utilizaron el corte de vestuario colorido y el apetito por la atención de los jóvenes en las redes sociales para crear personajes incoherentes.

Por un lado, el color de piel, la orientación sexual y la élite familiar de los “mejores amigos” no son un problema; es decir, hay inclusión. Por el otro, el cambio climático y el acoso sexual son denuncias, aunque a nadie les importen realmente. Dentro de este status quo, nacen estudiantes como Max (Austin Abrams), el presidente estudiantil, ni tan apuesto ni tan deportista, hijo de una familia poderosa de políticos, que, en realidad, es un depredador sexual y un chico que necesita ir a terapia. Sin embargo, es alguien popular al cual el alumnado apoya a ojos cerrados.

Nadie es un ángel en esta película. Los gestos, el tono de la voz y las miradas entre Mendes y Hawke sostienen la vileza de las acciones principales: planear la venganza, confesar un trauma, reír entre amigas, etc. El dolor de los personajes es justificado por sus deseos de ser importantes y políticamente correctos. En general, son dos horas de glamour y ritmo juvenil, por ejemplo, “Bitch” de Meredith Brooks y “Kids in America” de Muffs (en otra versión). Pero también hay espacio para la vulnerabilidad sin caer en demasiados clichés, o en todo caso, con muchas referencias a películas del género juvenil. Se vuelve una sátira de la juventud de hoy que deja muchas lecciones.

