Conforme a los criterios de Saber más

En un período de seis años aproximadamente, Netflix se convirtió en el gigante del streaming, ya sea como plataforma de contenido o como productora a nivel mundial. Así, en 2018 por ejemplo, la empresa de la gran N sorprendió a propios y extraños al producir y distribuir “Roma”, la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, y obtener en la ceremonia de 2019, tres premios Oscar.

Esto significó un gran espaldarazo para la compañía liderada por Reed Hastings que no se durmió en sus laureles sino todo lo contrario. Hacia finales de este mismo año, Netflix co-produjo y estrenó “Historia de un matrimonio” y “El Irlandés”, de Martin Scorsese, obteniendo por ello 6 y 10 nominaciones de la Academia, respectivamente, en 2020.

Este año, la temporada de premios continúa a favor de la plataforma y de qué manera. “Mank”, la cinta dirigida por David Fincher consiguió 10 nominaciones al Oscar y “El juicio de los 7 de Chicago”, 6 nominaciones, incluida Mejor Película en ambos casos.

Pero ahí no queda todo, otras 15 producciones actualmente disponibles en Netflix obtuvieron al menos una nominación al Oscar 2021 como “Pieces of a Woman”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7” y el documental “Crip Camp”.

Habrá que esperar al 25 de abril para ver cómo le fue a Netflix en la fiesta más grande la la cinematografía. Mientras tanto, repasemos el TOP 30 de las películas de Netflix mejor valoradas por la crítica, de acuerdo a Rotten Tomatoes.

Y para ti, ¿Cuál es tu favorita?

EL RANKING SEGÚN ROTTEN TOMATOES

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 30 N: 61 VIDA PRIVADA

(2018) 93% Kathryn Hahn, Paul Giamatti , Molly Shannon,

Kayli Carter. Dirige: Tamara Jenkins

Paul Giamatti y Kathryn Hahn en una escena de Vida privada (Private Life). Foto: Netflix

SINOPSIS Una pareja de casados mayores de cuarenta años, intentan concebir un hijo pero se les hace imposible. En esa inacabable búsqueda, entre las que figuran una adopción fallida, la sobrina de Richard Grimes (Paul Giamatti) ofrece donar sus óvulos para que puedan intentar un nuevo tratamiento pero las cosas cobrarán nuevas complicaciones.

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 29 N: 56 KLAUS

(2019) 94% Jason Schwartzman,

JK Simmons, Rashida Jones, Will Sasso

Dirige: Sergio Pablos

Escena de "Klaus". Foto: Netflix

SINOPSIS Jesper, un cartero con muy mala reputación, es enviado a trabajar al Círculo Polar Ártico como castigo. Abatido por la situación, ya que nadie envía cartas en este lugar, estará a punto de renunciar hasta que conoce a Klaus, un viejo fabricante de juguetes a mano que le cambiará la vida. Emocionados por esta nueva amistad, ambos emprenderán la hermosa tarea de darle vida a la gente que vive aquí de una manera muy particular.

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 28 2019 HISTORIA

DE UN MATRIMONIO

2019 94% Scarlett Johansson , Adam Driver,

Laura Dern, Alan Alda Dirige: Noah Baumbach

Scarlett Johansson y Adam Driver en una escena de "Historia de un matrimonio". Foto: Netflix

SINOPSIS Tras un desgaste en su matrimonio, una pareja de esposos y socios en lo laboral-él es director de teatro y ella actriz- transitan el difícil proceso de divorciarse. Durante estas idas y vueltas marcadas por abogados y juzgados, el recuerdo de su pasado juntos les ayudará a cicatrizar las heridas de la separación.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 27 N:49 EL CABALLERO

DE LA NOCHE (2008) 94% Christian Bale, Heath Ledger,

Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal.

Dirige: Christopher Nolan

Christian Bale y Heath Ledger en una escena de "The Dark Night" (2008) Foto: Warner Bros.

SINOPSIS Segunda parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan acerca del Hombre Murciélago. Esta vez, la presencia de un personaje truculento conocido como el Jóker llegará a Ciudad Gótica a ponerla de cabeza y a Batman contra las cuerdas.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 26 N: 45 BURNING (2018) 95% Steven Yeun, Jong-seo Jeon,

Jong-seo Jun.

Dirige:

Chang-dong Lee

Yoo Ah-in, Steven Yeun, y Jeon Jong-seo en una escena de "Burning". Foto: CJ CGV

SINOPSIS Un aspirante a escritor llega al aeropuerto a buscar a una antigua amiga de la escuela que vuelve de África, pero sufre cuando ve que ella llega con otro hombre.

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO N: 44 N: 44 LOS MUPPETS

(2011) 95% Jason Segel, Amy Adams,

Chris Cooper, Steve Whitmire. Dirige: James Bobin

Jason Segel y Amy Adams en The Muppets de 2011. Foto: Disney

SINOPSIS Walter, uno de los más grandes fanáticos de los Muppets, está de vacaciones en Los Ángeles y descubre que el codicioso Tex Richman planea demoler el Teatro Muppet para buscar petróleo en el lugar. Desesperados por salvarlo, los tres amigos unen fuerzas con Kermit para que se reúna con Miss Piggy, Fozzie y el resto de los Muppets y organizar un teletón para reunir 10 millones de dólares.

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 24 N: 42 LA MUERTE

DE STALIN (2018) 95% Steve Buscemi, Jeffrey Tambor,

Simon Russell Beale, Paddy Considine

Una escena de La muerte de Stalin Foto: One Films

SINOPSIS El dictador ruso lósif Stalin muere repentinamente, y la Unión Soviética queda en manos de un gabinete de ministros ávidos de poder pero desorientados.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 23 N: 39 ROMA (2018) 95% Yalitza Aparicio, Marina de Tavira,

Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta.

Dirige: Alfonso Cuarón

(De izquierda a derecha) Marco Graf, Daniela Demesa, Yalitza Aparicio, Marina De Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta Jacobson en una escena de Roma. Foto: Netflix

SINOPSIS En la colonia Roma, dos empleadas domésticas ayudan a una madre a criar a sus cuatro hijos durante las largas ausencias de su esposo. Una de las jóvenes, Cleo, se hace cargo de los niños como si fueran propios, a pesar de estar atravesando un momento difícil en el turbulento México de los años 70.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 22 N: 38 EL IRLANDÉS (2019) 95% Robert De Niro, Al Pacino,

Joe Pesci, Jesse Plemons

Martin Scorsese

Robert De Niro, Al Pacino y Ray Romano en una escena de El Irlandés. Foto: Netflix

SINOPSIS Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y asesino a sueldo recuerda su participación en el asesinato del sindicalista Jimmy Hoffa. Sheeran acata órdenes, guarda secretos y cambia el destino de una familia criminal. Relato épico de poder y lealtad.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 21 N: 36 A TODOS LOS CHICOS

DE LOS QUE ME ENAMORÉ (2018) 96% Lana Condor, Noah Centineo,

Janel Parrish, Anna Cathcart

Dirige: Susan Johnson

Lana Condor y Noah Centineo en una escena de "A todos los chicos de los que me enamoré". Foto: Netflix

SINOPSIS Cinco amores, cinco cartas. Ella nunca pensó en enviarlas, pero alguien lo hizo. La vida, tal y como era, ha terminado. Primera parte de una trilogía basada en la novela homónima de Jenny Han.

PUESTO EN ROTTEN TOMATOES PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 20 N: 35 PERDÍ MI CUERPO (2019) 96% Hakim Faris Hamza, Victoire Du Bois,

Patrick d’Assumçao, Bellamine Abdelmalek. Dirige: Jérémy Clapin

Escena de "Perdí mi cuerpo". Foto: Netflix

SINOPSIS Amor, misterio y aventura se entrelazan en esta película animada sobre un joven que se enamora y una mano amputada que camina por París en busca de su dueño.

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 19 N: 34 FÁBRICA AMERICANA (2019) 96% Steven Bognar,

Julia Reichert

Wong He (izquierda) junto a Kenny Taylor (centro) y Jarred Gibson (derecha) en la fábrica Fuyao en Dayton, Ohio del filme American Factory.

SINOPSIS Una compañía china reabre una fábrica en Ohio, pero el choque de culturas y costumbres amenaza con hacer añicos el sueño americano.

PUESTO EN ROTTEN N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 18 N: 31 MENASHE (2017) 96% Menashe Lustig, Ruben Niborski,

Yoel Weisshaus, Meyer Schwartz Dirige: Joshua Z. Weinstein

Escena de la cinta "Menashe". Foto: A24

SINOPSIS Un año después de la muerte de su esposa, un judío jasídico enfrenta las presiones de su comunidad, que lo impulsan a dar a su hijo en adopción o buscar una nueva pareja.

N. ORDEN PUESTO

ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 DIRECTOR 17 N: 29 ATLANTICS (2019) 96% Mame Bineta Sane, Amadou Mbow,

Nicole Sougou, Aminata Kane

Dirige: Mati Diop

Escena de "Atlantique". Foto: Netflix

SINOPSIS La joven Ada tiene un matrimonio arreglado. Su verdadero amor ha desaparecido en el mar detrás de un sueño. Un milagro reúne las dos almas.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA

(AÑO) 🍅 EQUIPO 16 N: 25 MONTY PYTHON Y EL SANTO GRIAL (1975) 97% Graham Chapman, John Cleese,

Eric Idle, Terry Jones

Dirige: Terry Gilliam, Terry Jones

Escena de la cinta "Monty Python and the Holy Grail". Foto: EMI Films

SINOPSIS El clan de Monty Python se entromete con l rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda mientras buscan por todos lados el Santo Grial.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 15 N: 24 ENMIENDA 13 (2016) 97% Angela Davis, Corey Booker,

Henry Louis Gates Jr. Newt Gingrich

Dirige: Ava DuVernay

Michelle Alexander en "Enmienda XIII". Foto: Netflix

SINOPSIS En este documental que da que pensar, los expertos, activistas y políticos analizan la criminalización de los afroamericanos y el auge de las cárceles en EE.UU.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 14 N: 23 ACUARIO

(2016) 97% Sonia Braga, Julia Bernat,

Humberto Carrão

Dirige: Kleber Mendonça Filho

Escena de la cinta "Aquarius" de 2017.

SINOPSIS Clara, una crítica musical jubilada de 65 años, está decidida a no vender su histórico departamento a pesar de que la empresa que proyecta demolerlo la está presionando para que lo haga.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 13 N: 20 MI NOMBRE ES DOLEMITE

(2019) 97% Eddie Murphy, Wesley Snipes.

Dirige: Craig Brewer

Eddie Murphy en una escena de "Mi nombre es Dolemite". Foto: Netflix

SINOPSIS Los Ángeles, años 70: Moore, un comediante que lucha por un lugar en la industria, triunfa con su alter ego, Dolemite, y arriesga todo para llevarlo a la gran pantalla.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 12 N: 17 REGRESO A CASA:

UNA PELÍCULA DE BEYONCÉ (2019) 98% Beyoncé Knowles.

Dirige: Beyoncé Knowles

Beyoncé Knowles en "HOMECOMING Una película de Beyoncé" Foto: Netflix

SINOPSIS Una perspectiva íntima y minuciosa de la superpresentación de Beyoncé en Coachella 2018 que revela el recorrido emocional entre concepto creativo y movimiento cultural.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO N: 11 N: 16 CIRCUS OF BOOKS (2020) 98% Larry Flynt, Justin Honard, Jeff Stryker

Dirige: Rachel Mason

Karen Mason y Barry Mason en Circus of Books. Foto: Netflix

SINOPSIS Durante décadas, una amable pareja judía estuvo a cargo de Circus of Books, una tienda de porno que fue el epicentro gay de Los Ángeles. Su hija nos trae la historia.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 10 N: 14 THE FORTY YEAR OLD VERSION

(2020) 98% Welker White, Reed Birney, Peggy J. Scott,

Dirige: Radha Blank

Radha Blank en "The forty year old version". Foto: Netflix

SINOPSIS Desesperada por alcanzar el éxito antes de que lleguen los cuarenta, una dramaturga neoyorquina se reinventa como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 09 N: 13 BLACK BOTTOM

DE MA RAINEY (2020) 98% Chadwick Boseman, Viola Davis,

Glynn Turman, Jeremy Shamos

Dirige: George C. Wolfe

Chadwick Boseman, Viola Davis y Colman Domingo as Cutler. Foto: Netflix

SINOPSIS La tensión y la temperatura aumentan en un estudio musical de Chicago en 1927 cuando la apasionada cantante de blues Ma Rainey y su banda tienen una sesión de grabación.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 08 N: 11 BAJO LA SOMBRA

(2016) 99% Narges Rashidi, Avin Manshadi,

Bobby Naderi, Arash Marandi

Dirige: Babak Anvari

Escena de la cinta "Bajo la sombra".

SINOPSIS Durante el conflicto entre Irán e Irak, una mujer cuida a su hija mientras su marido está en el frente, y se convence poco a poco de la presencia de espíritus malignos.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 07 N: 10 KNOCK DOWN THE HOUSE

(2019) 99% Alexandria Ocasio-Cortez,

Amy Vilela, Cori Bush,

Dirige: Rachel Lears

Escena de "Know down the house". Foto: Netflix

SINOPSIS Se lanzaron al ruedo y sacudieron la política: una camarera, la hija de un minero, una madre de luto y una enfermera.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 06 N: 8 STRONG ISLAND

(2017) 100% Dirige: Yance Ford

Yance Ford, Lauren Ford, Barbara Dunmore Ford, William Ford Jr. en "Strong Island". Foto: Netflix

SINOPSIS Las fuerzas de la familia, el dolor y la discriminación se entrelazan en este documental nominado al Óscar que analiza el asesinato del hermano del cineasta Yance Ford.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 05 N: 6 ATLETA A

(2020) 100% Bonni Cohen, Jon Shenk

Maggie Nichols en Athlete A. Foto: Netflix

SINOPSIS Documental sobre las gimnastas víctimas de los abusos del doctor Larry Nassar de la Federación de Gimnasia de EE.UU., y los periodistas que destaparon su cultura tóxica.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 04 N: 5 SHIRKERS

(2018) 100% Jasmine Kin Kia Ng

Dirige: Sandi Tan

Jasmine Kin Kia Ng en "Shirkers: La película perdida". Foto: Netflix

SINOPSIS En 1992, Sandi Tan y sus amigos filmaron una película poco convencional en las calles de Singapur. Años después de la desaparición del material, sale a buscar respuestas.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 03 N: 3 DICK JOHNSON HA MUERTO

(2020) 100% Dirige: Kirsten Johnson

Kirsten Johnson dirigiendo una escena de "Dick Johnson ha muerto". Foto: Netflix

SINOPSIS A medida que se va apagando la vida de su padre, la cineasta Kirsten Johnson escenifica su muerte con ingenio y humor para facilitarles a ambos lo inevitable.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 02 N: 2 CRIP CAMP: A DISABILITY REVOLUTION

(2020) 100%

Escena de Crip Camp. Foto: Netflix

SINOPSIS Un campamento de verano revolucionario incita a un grupo de adolescentes con discapacidades a crear un movimiento y sembrar un nuevo camino a hacia la igualdad.

N. ORDEN PUESTO ROTTEN TOMATOES CINTA (AÑO) 🍅 EQUIPO 01 N: 1 SU CASA

(2020) Sope Dirisu, Wunmi Mosaku, Malaika Wakoli-Abigaba

Dirige: Remi Weekes

Sope Dirisu en una escena de "His House". Foto: Netflix

SINOPSIS Una joven pareja de Sudán del Sur busca refugiarse y comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero los atormenta una fuerza siniestra que habita en su nuevo hogar.