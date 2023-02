El gigante del streaming Netflix anunció su nueva película “Scoop”, dirigido por Philip Martin (“The Crown”). Este proyecto mostrará la historia detrás de la recordada entrevista del príncipe Andrés con el programa “Newsnight” de BBC en 2019 donde reveló su amistad con el magnate y depredador sexual Jeffrey Epstein.

Este filme, basada en el libro “Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews” de Sam McAlister, busca ser un relato interno de cómo empezó la caída en desgracia del hijo favorito de la Reina Isabel II. Es por ello que se mostrará el procedimiento seguido por la cadena BBC y el propio Palacio de Buckingham, así como las negociaciones y la entrevista en sí misma.

El elenco de “Scoop” estará liderado por el británico Rufus Sewell, quien dará vida al integrante de la realeza británica. También se unirá la reconocida actriz estadounidense (y ganadora del Emmy) Gillian Anderson, quien tendrá el papel de Emily Maitlis, la ex presentadora de “Newsnight” que moderó la entrevista.

Rufus Sewell protagoniza "Scoop", el nuevo documental de Netflix. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

En tanto, la inglesa Keeley Hawes interpretará a la exsecretaria privada del príncipe Andrés, Amanda Thirsk; y Billie Piper será Sam McAlister, el productor de “Newsnight” que negoció la entrevista y autor del libro que inspira esta nueva producción.

Por otro lado, el propio Sam McAlister comentó a Deadline que esta producción “está más allá de mis sueños más salvajes, especialmente como escritor primerizo, terminar trabajando con este elenco extraordinario, Netflix y los increíbles equipos de The Lighthouse y Voltage. Ver a Billie Piper, una de mis actrices favoritas, interpretar a ‘yo’ será un momento de pellizco y estoy realmente emocionado de participar en esta película”.

En "Scoop", Gillian Anderson intepretará a la ex presentadora del programa “Newsnight”. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Mientras que el director de “Scoop”, Philip Martin, aseguró que está “encantado de dirigir esta película para Netflix y, junto con un reparto extraordinario, de llevar a la pantalla el revelador relato de información privilegiada de Sam McAlister”. Asimismo, agregó que quiere sumergir a la audiencia “dentro de la impresionante secuencia de eventos que llevaron a la entrevista con el Príncipe Andrés, para contar una historia sobre la búsqueda de respuestas, en un mundo de especulaciones y recuerdos variados”.

Cabe destacar que Netflix aún no ha brindado mayores detalles sobre la posible fecha de estreno de “Scoop”; pero se conoció que el proyecto empezó su producción a mediados del año pasado.

