La entrevista empieza muy puntual. Joseph Kosinski, director de “Spiderhead”, y Eric Newman, productor de la cinta, nos reciben con una gran sonrisa en el rostro. El primero en hablar es Kosinski, quien narra por qué esta película es especial para él. “Lo primero que filmamos en esta cinta fue el final, como a veces ocurre en el rodaje de una película. Estamos en un lago artificial con el jate con Miles (Teller) y Jurnee (Smollett) saltando dentro del bote intentando escapar, mientras que Chris Hemsworth está en el avión”.

Chris Hemsworth como Abnesti en la cinta "Spiderhead" (Foto: Netflix)

La cinta “La cabeza de la araña” es una adaptación larga de la historia corta de George Saunders, la cual fue publicada en la revista New Yorker. Tanto Kosinski como Newman se consideran admiradores del trabajo del escritor estadounidense. “A mí me gustaba su trabajo mucho antes de leer ‘Spiderhead’. Así como otros trabajos de George, esta historia tiene un comentario profundo sobre las personas, la ciencia, el futuro y la conciencia. La adaptación no fue sencilla porque la historia real es muy corta, pero el tener la oportunidad de expandirla junto al equipo de guionistas y con Joe, como director, fue un honor para mí. La vida es una adaptación. Lo primero que pensé fue esto va a ser retador, pero conforme se fue haciendo quedó asombroso”, comenta Newman.

Por su parte, Kosinski revela que lo primero que leyó sobre esta cinta fue el guión y afirma que nunca “había leído algo similar”. “El tono, los personajes, era entretenido, era divertido, era impactante, te hace pensar. Luego, leí la historia original y me quedé impactado con como Rhett (Reese) y Paul (Wernick), guionistas de la película, lograron adaptar y expandir la idea original en una cinta futurista”, relata.

George Saunders apareció durante las grabaciones y formó parte de la creación de la adaptación. “Luego, durante la filmación, pude conocer al mismo George Saunders, quien también formó parte de la creación del guión y escribió la parte final de la cinta. Fue genial poder compartir con quién tuvo la idea original”, recuerda con alegría Kosinski.

Miles Teller, Joseph Kosinski, Jurnee Smollett y Eric Newman en el avant premiere de "Spiderhead". (Foto: Netflix) / Monica Schipper

La experimentación

Los personajes de la cinta se encuentran en la cabeza de la araña por decisión propia. Algunos de ellos asesinos y otros delincuentes se les dio la oportunidad de elegir entre ir a una cárcel tradicional o formar parte de un proyecto que experimenta nuevas medicinas para “ayudar a la humanidad”. ¿El beneficio? En esta isla tendrían todo, desde cuartos privados, comida caliente, cómodos lugares comunes. Al igual que es una prisión, no tendrían acceso a dispositivos electrónicos pero podrían hacer una llamada semanal a sus familiares. Pero, ¿a qué costo? Dejar que les inyecten sustancias que no saben qué ocasionarán en su cuerpo.

Joseph Kosinski y Miles Teller en la avant premier de "Spiderhead". (Foto: Netflix) / Monica Schipper

Si bien la experimentación en humanos no es algo ético y no se debería hacer, la experimentación en animales es algo real y que se sigue usando en la industria farmacéutica y de cosmética. Eric Newman se muestra en contra de estos procesos, pues si bien no lo había pensando antes, esta cinta podría generar una conexión sobre la experimentación en animales.

“Siempre me he opuesto a la experimentación en animales, así que creo que esta cinta refuerzo esta creencia. Eso está mal”, añade Newman. Kosinski coincide con el showrunner. “Creo que quitarle al libertad a alguien, sea humano o animal, para experimentar con él está mal. Considero que la cinta puede demostrar que eso no es lo correcto”, complementa.

"Spiderhead" ya está disponible en Netflix. (Foto: Netflix) / NETFLIX

No es algo futurista

El director y productor coinciden que lo que han presentado con “Spiderhead” no está muy alejado de la realidad en algún lado del planeta. “Hay tantas cosas que han pasado en los últimos veinte años que han pasado en alguna película y que si me hubieran dicho que pasaría, no les hubiera creído, que no me asombraría si hubiera una cabeza de araña en un futuro cercano, en donde se supriman los derechos humanos. Yo creo que está a 15 minutos de nuestro futuro o incluso ahora”, indica Newman.

“Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que esto podría ocurrir ahora mismo. No creo que la película sea futurista. Con toda la tecnología que hay hoy en día, podría estar ocurriendo”, concluye.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM