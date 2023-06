El actor mexicano Tenoch Huerta comunicó el último miércoles 21 de junio que no formará parte de la próxima película “Fiesta en la Madriguera” de Netflix, dirigida por Manolo Caro. El intérprete de Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” aseguró que tomó esta decisión para poder defenderse de las acusaciones de acoso sexual por parte de la saxofonista María Elena Ríos.

Huerta comunicó su radical decisión y aseguró que las declaraciones de su expareja le han causado “daño”. “No me queda más remedio que retirarme de participar en la película ‘Fiesta en la Madriguera’”, enfatizó en el comunicado.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto. Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación”, finalizó.

Cabe recordar que, a inicios de junio, el actor Tenoch Huerta fue acusado por su expareja María Elena Ríos de acoso sexual. Durante su participación en el podcast “El feisbuk de la Malinche”, la saxofonista tildó a actor de “depredador”. Días después, agregó que su expareja había ejercido ‘stealthing’ contra ella: se había quitado el preservativo, sin su consentimiento, mientras mantenían intimidad.

Por su parte, Tenoch Huerta ha negado desde el principio las acusaciones en su contra y argumentó que su relación con Ríos fue consensuada. “Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue completamente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación cálida, amorosa y de apoyo mutuo. Sin embargo, después que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupo de amigos en común”, precisó el actor.

¿Cuándo se estrena “Fiesta en la Madriguera”?

La película “Fiesta en la Madriguera” de Manolo Caro llegará a Netflix en 2024; aunque, aún no se ha revelado la fecha exacta.

Tenoch Huerta y Manolo Caro en el anuncio de "Fiesta en la Madriguera". (Foto: Netflix)

¿De qué trata “Fiesta en la Madriguera”?

“Fiesta en la Madriguera” sigue la historia de Tochtli, un niño a quien le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Ahora, lo que el pequeño más desea es un hipopótamo enano de Namibia para su zoológico privado; así que su padre, Yolcaut, está dispuesto a cumplirle el deseo, así implique conseguir un animal exótico en peligro de extinción.

¿Quiénes integran el cast de “Fiesta en la Madriguera”?

Para mediados de junio estaba programado el inicio de la filmación de “Fiesta en la Madriguera”; sin embargo, días después, su protagonista Tenoch Huerta comunicó su decisión de alejarse de la producción tras el escándalo en el que se vio envuelto.

De esta manera, así quedaría la lista completa de actores que integran el cast de “Fiesta en la Madriguera”:

Raúl Briones

Teresa Ruiz

Alfredo Gatica

Mercedes Hernández

Pierre Louis

Lizeth Selene

Debi Mazar

Daniel Giménez Cacho

