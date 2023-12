La prensa de espectáculos buscó por mucho tiempo un comentario en extenso de Dave Chapelle sobre el incidente de agresión sufrido por su amigo, el también comediante Chris Rock, a manos del actor y productor Will Smith el pasado 27 de marzo de 2022 en la gala de los premios Oscar.

Como se recuerda, en un momento de la ceremonia, Rock lanzó un comentario en torno a la calvicie (en realidad, alopecia) de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will. Visiblemente incómodo, la estrella de “El príncipe del Rap” se paró y abofeteó a Rock en vivo y en directo, opacando por completo la gala cinematográfica realizada en Los Ángeles.

Chappelle aprovechó su más reciente especial de comedia, The Dreamer para hablar largo y tendido en torno a lo ocurrido. No lo hizo directamente ni al inicio del show –que apenas pasó los 50 minutos de duración--. Aprovechó una situación sufrida tan solo unas semanas después del bofetón de Smit a Rock para comparar y fue recién al final que reveló porqué ha guardado silencio.

The Dreamer fue grabado en el Lincoln Center de Washington DC, locación que Chappelle recuerda con mucho cariño porque, según dice, “ahí empezó todo”. Precisamente, para sustenta esto, dijo que hace la friolera de 24 años grabó allí su primer especial de comedia de una hora, cuando su esposa (entonces solo novia) estaba embarazada del bebé “con el que hoy él fuma hierba” en ocasiones. “¡Qué diferencia puede lograr uno en 24 años!”, dijo.

“PENSÉ QUE NO HABÍA SIDO REAL”

Durante casi 20 de los 56 minutos que dura el especial The Dreamer, Chappelle pasó por varios momentos. Primero fue informativo. Dijo que vio la escena de la agresión por televisión y simplemente no lo podía creer. Minutos después, llamó a Rock.

“Pensé que todo había sido falso. Esperé 30 o 40 minutos después y lo llamé. Me dijo ‘eres el único amigo al que atendería la llamada’. Al parecer Obama y Oprah ya lo habían llamado para saber si estaba bien. Le pregunté si había sido falso, me dijo que no. Le pregunté si le dolió. “Sí, amigo, me dolió”. Y supe que había sido real. Solo ahí me sentí ofendido. No solo por la bofetada, sino también porque después de eso Will se sentó y disfrutó el resto de la velada. ¿Qué carajo fue eso?”, comenzó.

Luego de esto, Chappelle pasó a un tono confesional, y optó por comparar en parte lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock con una experiencia personal sufrida menos de tres meses después en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Como se recuerda, a inicios de mayo de 2022, un desconocido trepó al escenario donde Chappelle pronunciaba un monólogo e intentó agredirlo. La escena se tornó chocante para el comediante y los presentes e incluso se supo que el atacante estaba armado.

“Tan solo tres meses después del ataque que sufrió Chris Rock, cuando alguien salió del público y me atacó. Todo ocurrió en cámara lenta. Pensé ‘estoy siendo atacado’. El hijo de… estaba andrajoso y saltó como uoahhhgr. Soy viejo, pero rápido. Lo agarré de la cabeza y lo tiré de la sudadera. Aún siento su cabeza en mi mano. Era esponjosa. Tenía rastas. No la delos rastafaris sino la de los vagabundos de Los Ángeles. Me caí. Me tiró al suelo. Era un mal momento. ¡En ese momento pensé que los guardaespaldas no deberían haber llevado zapatos de vestir esa noche!”.

Tras remarcar el shock que sintió en el momento, y bromear con que cada vez que le preguntan por la agresión de Smith a Rock dice que “nunca he estado en una situación tan extrema, pero ahora sí sé que Will Smith no habría disfrutado el resto de esa noche”, notó algunos pormenores del momento sufrido en Hollwyood Boulevard. Desde la aparición furtiva de Rock detrás hasta el intento que otros famosos hicieron por ayudarlo ante miles de asistentes que miraban atónitos.

“Minutos después, Chris Rock se acercó desde atrás del escenario y delante de 20 mil personas, me tomó el micrófono y dijo: ¿Es era Will Smith? Los malditos se destornillaron de la risa. Yo estaba ahí parado como idiota. Estaba furioso porque pensaba: amigo, este era mi ataque. Te atacaron hace tres meses, ¿y ahora haces chistes? Quise bromear y dije: era un trans. Pero nadie se rió. Estábamos en Los Ángeles y la gente dijo: aquí nos gustan los trans, booh. Me sentí mal”.

“Apenas me atacó, Jaime Foxx fue el primero en saltar. Tenía un sombrero de vaquero, como si supiera lo que iba a pasar. Nunca lo había visto así. Salió a perseguirlo como en ‘Un domingo cualquiera’. Jamie se lesionó los tobillos. Luego Jon Stewart le saltó encima como el ‘superjudío’. El chico era rápido, vio la puerta de emergencia. Pero ahí saltó Puff Duddy (hace gestos de bailar bloqueando la puerta de emergencia). Todos saltaron porque se vieron reflejados en mí. Chris estaba atrás con cara de ‘Nadie me ayudó a mí’. (Canta un estribillo de) ‘Everybody hates Chris…’”, reveló.

Chappelle contó que, interrogado por un asistente al show que dio después de esta agresión, afirmó que todo bien con la agresión, aunque confesó: “Yo no sabía que dentro había un periodista y lo único que dije fue ‘dije que el tipo tenía un cuchillo que se percibía como pistola. ¡Tuve seis meses de mala prensa por ese chiste! No le había hecho nada al tipo. Luego el New York Post entrevistó al atacante como si fuera un héroe. Resultó que el ataque fue por mi culpa. Yo lo provoqué. He hecho chistes sobre indigentes, y el chico era uno. No había forma de que yo lo supiera. Pero debo decir que el tipo tenía asientos increíbles para ser un indigente. Leí en el diario que ‘presunto atacante de David Chapelle era bisexual’. ¿Presunto? ¿Quieren que les muestre el video?”.

Antes de concluir con el relato de lo ocurrido en Hollywood Bowl de Los Ángeles en mayo de 2022, Dave Chappelle intervino la realidad, un recurso clásico en sus monólogos, para contar que a raíz de la agresión su esposa terminó asustada y llorando. “Luego ya en el hotel, mi esposa estaba llorando y le dije: ¿qué te pasa? ¿Te atacaron a ti también? Me dijo sollozando: Nos hubiéramos quedado sin nada. Me senté en cama a su lado y saqué unas llaves. Las puse en sus manos y le dije: son las llaves de mi caja fuerte. Dios quiera que no me pase nada, pero si ocurre, ustedes tendrán todo lo que necesitan en esa caja. Ella empezó a llorar más fuerte. Y yo también lloré un rato. ¿Saben que ella revisó la caja fuerte estando yo vivo? ¡Santo cielo! Me contó que había abierto la caja. Le dije: ¿Lo hiciste? Sí, y no hay nada para nosotros. Solo está tu estúpido cuaderno de chistes. Le dije: si tú y los niños dicen los chistes tal como están escritos, les irá bien. Son muy buenos chistes”, indicó.

LA EXPLICACIÓN SOBRE POR QUÉ NO HABLA MÁS DEL TEMA SMITH- ROCK

Todo el especial The Dreamer tiene un tono confesional ligado directamente a los sueños de grandeza. Chappelle considera que uno debe perseguirlos hasta el final. Y se pone como ejemplo, recordando cuando empezó en la comedia, en Washington y recorriendo varios Estados frente a escenarios no siempre gratos.

En esa línea, recordó una anécdota de sus inicios, cuando sin haber terminado un monólogo, le pusieron música de fondo, algo que consideró humillante. A partir de este mal momento, ejemplifica cómo uno debe superar obstáculos y persistir en sus sueños.

“Se escuchaba tan fuerte que arruinaron todo. Estaba devastado. Pensé que habían arruinado mi sueño. Cuando bajé del escenario fui al camión de producción, pateé la puerta y empecé a gritar”. El entonces joven Chappelle buscó a los responsables y estos lo enviaron donde el contratista de la música, a quien señala como muy similares integrantes de una “mafia rusa”.

“Dos minutos después. Apareció el tipo con unos matones. Me dijo que quería hablar conmigo. No sabía de la calle en ese momento. Y luego me enteré que esos tipos eran de la mafia rusa. No sé si ustedes saben, pero la mafia rusa mató a Denzel Washington en ‘Día de entrenamiento’. Los productores me dijeron: no vayas. Fui. Sabía que estaba en una mala situación. Los maldije. Les dije que habían arruinado mi vida. Me dijeron: tus amigos te han mentido. Hicimos un trato, pero ellos no pagaron. Cuando dijeron eso me di cuenta que estaba encerrado en una cocina. Yo estaba equivocado y ese momento sentí miedo. Les dije: les debo una disculpa. A pesar de todo, eso arruinó mi vida. El tipo puso su mano en mi mejilla y fue algo humillante. ‘Eres un verdadero hombre’”.

Chappelle considera incorrecto juzgar con dureza lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock. Lo y piensa así porque ve en ambos a sus iguales, a un par de soñadores que están donde están porque en algún momento de su vida tuvieron obstáculos y persistieron.

“Soy un soñador muy poderoso. No estoy mintiendo. Soñé con esta once cuando tenía 14 años y la he cumplido a los 50. Hoy anduve por todo Washington. Yo fui pobre aquí y ahora todos me saludan como si me conocieran. Me dije ‘Dave, qué sueño poderoso’ (…) Por todo esto no opino juzgo lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock. Ustedes los ven como grandes ideas, pero para mí son soñadores como yo. Me veo reflejado en ellos. Soy el tipo que pierde la paciencia y abofetea a cualquiera cuando dice algo malo de mí o de un ser querido. Y también soy Chris Rock. El tipo al que abofetean frente a todo el mundo, pero mantiene la compostura para no arruinar nada. Eso es lo que hacen los hombres. Los hombres marcan los límites. Hacen cumplir los límites y ponen a prueba los límites”, sostuvo.

En un especial plagado de ironía y que apuntó durante varios momentos a las minorías que no lo llevan muy bien, David Chappelle agradeció al público por apoyarlo durante años. En sus inicios, cuando lo dejó todo –rechazando una oferta de 50 millones de dólares del Comedy Central—y hoy, que brilla ganando premios con sus especiales de Netflix.

“Por eso estoy aquí, en la ciudad donde surgieron los sueños que vivo. Porque quería decirles que se hicieron realidad. Y quería agradecerles por hacerme el hombre que soy hoy. Estoy viviendo un sueño poderoso. Cada vez que vengo a esta ciudad y me paro delante de ustedes pienso. ‘Este no es mi sueño. Es suyo. Y es un honor formar parte de él. Gracias”, finalizó.