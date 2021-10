Conforme a los criterios de Saber más

“Hay alguien en tu casa” (“There Someone Inside Your House” en inglés) figura entre las ficciones favoritas de los usuarios de Netflix. La cinta es dirigida por Patrick Brice y producida por James Wan, conocido por sus trabajos en “Saw”, “Aquaman” y “El conjuro”. Además, está basada en el bestseller de Stephanie Perkins, que lleva el mismo nombre. Todos estos elementos la hacen sumamente atractiva para los espectadores que están en búsqueda de nuevo contenido en la plataforma, pero no todo lo que brilla es oro. ¿Vale o no la pena ver esta película de terror?

Con este thriller, que se estrenó el 6 de octubre, el gigante del streaming adelanta la celebración de Halloween, luego de haber preparado el camino con la trilogía de “La calle del terror”. La trama gira en torno a Makani Young (Sydney Park), una adolescente nacida en Hawái que, luego de haber tenido graves dificultades en su ciudad natal, es enviada a vivir junto a su abuela en un pueblito agrícola de EE.UU. Las cosas se complican en su escuela con la aparición de un asesino en serie y las autoridades buscan acabar con el problema estableciendo un toque de queda.

Lo que leerás a continuación son SPOILERS de la película. ¡Estás Advertido!

¿De qué trata la cinta?

Como ya lo habíamos mencionado líneas arriba, la trama gira en torno a Makani Young, una adolescente recién llegada de Hawái, que hace un match instantáneo con los alumnos menos populares del colegio Osborne High y de los que se hace su amiga, pero en paralelo les oculta su identidad y sus sentimientos por Ollie, otro chico problema de la misma casa de estudios.

La escuela se ve gravemente afectada debido al asesinato Jackson Pace, uno de los alumnos más populares de la escuela secundaria y jugador de fútbol americano. El crimen fue realmente horrendo y perpetrado por una persona enmascarada, pero que conocía muy bien a su víctima y no tuvo reparos para exponer sus secretos.

En el colegio, todos comienzan a preguntarse quién podría ser el autor del asesinato, sin imaginarse que está más cerca de lo que ellos se imaginan. Luego de sumarse otra víctima mortal, cuyo asesinato también es sumamente aterrador, las autoridades deciden establecer un toque de queda y citan a los adolescentes para que rindan sus declaraciones. Makani se muere de miedo de que sus nuevos compañeros descubran su verdadera identidad y el motivo por el cuál dejó Hawái.

Pese a las advertencias, los jóvenes no acatan la restricción y asisten a una fiesta privada en casa de Zach, el estudiante más adinerado del instituto. Y ahí vuelve a aparecer el asesino enmascarado para quitarle la vida al buen Rodrigo, que acababa de declararle su amor a Alex.

Sumida en el dolor por la muerte de Rodrigo, Alex señala a Ollie como sospechoso de los crímenes. Makani intenta defenderlo, pero luego de ser atacada por el mismísimo enmascarado comienza a sospechar de Ollie e incluso consigue que lo arresten. Luego del ataque, los amigos de Makani descubren su verdadera identidad y conocen su oscuro secreto: años atrás había empujado a una de sus compañeras de su colegio en Hawái al fuego, provocándole quemaduras graves.

Lejos de espantarse por el pasado de Makani, sus amigos le brindan su apoyo. Con Ollie tras las rejas, el pueblo piensa que todo está bien. Sin embargo, las autoridades deciden liberarlo y este como por arte de magia adivina que Makani está en el colegio y la busca. Ella intenta escapar creyendo que él es el asesino y se topa con Caleb, quien es apuñalado por el verdadero asesino, que -al ver que Ollie se encontraba cerca - huyó en dirección a una fiesta del maíz, organizada por el papá de Zach.

Un gran incendio se desata en el evento y, pese a ello, Makani y sus amigos arriesgar sus vidas por salvar Zach. Pero ¿Qué creen? No hay nadie a quien salvar, Zach es el asesino y luego de matar a su propio padre y herir a Ollie, pretende culpar a Makani de todo. ¡Esto no se lo esperaban!

Cuando Zach estaba a punto de matar a Makani, Ollie lo aturde con una pistola eléctrica y ella lo apuñala. En la graduación, la joven termina brindando el discurso conmovedor y recitando un poema.

¿Vale la pena verla?

La cinta fue anunciada con bombos y platillos por la plataforma de streaming. Y todos teníamos grandes expectativas, debido a detrás de la producción estaba James Wan; sin embargo, con el pasar de los minutos la trama va perdiendo el factor sorpresa que caracteriza a este tipo de películas.

Ya se sabe quién será la víctima apenas arranca la escena, como en el inicio de la cinta, que ya sabíamos que el asesino debutaría con Jackson.

Luego, en la escena de la iglesia, queda más que claro que Katie es la siguiente en la lista. Lo mismo en el caso de Rodrigo.

Hablando de esta escena en particular,, sorprende que un grupo de más de cien jóvenes no pueda quitarle el arma blanca a una sola persona, considerando que al tener puesta una máscara es más complicado movilizarse y tener una buena visibilidad.

Por otro lado, como hemos visto en otras ficciones juveniles, son los adolescentes quienes toman la batuta de las investigaciones y se lanzan con acusaciones bastante graves y no hay adulto que los pueda controlar. Los jóvenes se consideran más eficientes que la misma policía. Lo último, ¿era necesaria la presencia del taxista de Uber?, ¿qué aportó a la historia este personaje?

¿Quiénes integran el elenco?

Sydney Park - Makani

Théodore Pellerin - Ollie

Asjha Cooper - Alex

Dale Whibley - Zach

Jesse LaTourette - Darby

Diego Josef - Rodrigo

Burkely Duffield - Caleb

Sarah Dugdale - Katie

Andrew Dunbar - Chris Larsson

Markian Tarasiuk - Jackson

