En mayo de 2007, Tobey Maguire, en medio del estreno de “Spiderman 3″, declaraba a los medios sobre la posibilidad de rodar una cuarta entrega del superhéroe arácnido si es que esta estaba compuesta de un buen guion y elenco.

Estrenada finalmente, “Spiderman 3″ fue un éxito en taquilla, al recaudar US$ 894.9 millones pero recibió una ola de críticas negativas, entre ellas las del propio Sam Raimi, quien dijo más de una vez no haber quedado contento con el resultado del cierre que se le dio a la tercera película. Este mal sabor de boca, terminó por darle un halo de fracaso a Maguire pese al éxito que le había significado los dos primeros filmes.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst durante la premiere de "Spider-Man 3" en Tokio, el 16 April 2007. Foto: AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA

“En realidad, me dieron un enorme control sobre los dos primeros filmes. Pero hubo diferentes opiniones sobre la tercera cinta y realmente no tuve el control creativo, por así decirlo”, declaró Raimi en una entrevista con Empire en 2009.

Las diferencias a las que hace alusión el director sería a la abundancia de villanos y subtramas incluidas en la cinta, la cual finalmente mermó el argumento y desperdició a personajes que pudieron dar más de sí.

A pesar de las críticas y autocríticas, la cuarta película estuvo en etapa de pre-producción pero no llegó a ver la luz finalmente. En enero de 2010, pocos días después de conocerse la noticia de la cancelación de Spider- Man 4, Tobey Maguire declaró: “Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la franquicia Spider-Man durante la última década. Más allá de las películas en sí, he formado amistades profundas y duraderas. Estoy emocionado de ver cómo se desarrolla el próximo capítulo de esta increíble historia“.

Unos días antes, según el canal de YouTube DP/30, solo 4 días antes que Maguire supiera de la cancelación de la cuarta secuela, este volvió a demostrar su entusiasmo por volver a interpretar al héroe arácnido. “Spider-Man, me encanta que la gente tenga una experiencia colectiva, escapista, en masa. Eso es divertido. Es divertido ser parte de esa alegría para la gente”, expresó.

Story Boards de "Spiderman 4", revelados por Jeffrey Henderson en 2013.

En 2013, en una entrevista con Vulture, Raimi explicó lo qué truncó las negociaciones con Sony:

“Realmente fue la ruptura más amistosa y menos dramática: era simplemente que teníamos una fecha límite y no podía hacer que la historia funcionara en un nivel en el que quería que funcionara. Estaba muy descontento con Spider-Man 3 , y quería hacer que Spider-Man 4 terminara con una nota muy alta, el mejor Spider-Man de todos ellos. Pero no pude armar el guion a tiempo, debido a mis propios fallos, y le dije a Sony: “No quiero hacer una película que sea menos que genial, así que creo que no deberíamos hacer esta película. . Continúe con su reinicio, que ha estado planeando de todos modos “. Y [la copresidenta de Sony] Amy Pascal dijo: “Gracias. Gracias por no desperdiciar el dinero del estudio y agradezco su sinceridad. Así que nos fuimos en los mejores términos, ambos tratando de hacer lo mejor para los fanáticos, el buen nombre de Spider-Man y Sony Studios”, dijo el director.

Quince años después de esa agridulce despedida del superhéroe que lo lanzó a la fama, el nombre de Tobey Maguire ha vuelto a sonar fuerte en el mundo del cine desde que los rumores de los últimos meses apuntaran a que el actor sería parte de “Spider-Man: No way Home”, la tercera cinta que cierra la etapa de Tom Holland como el héroe arácnido y cuyo estreno es el próximo 16 de diciembre.

Y es que todo apunta a que la trama de esta tercera entrega, basada en el esperado ‘Spider Verso” unirá finalmente a Tobey Maguire junto a Andrew Garfield y Tom Holland en una pelea final en contra de villanos como el Doctor Octopus, Sandman, el Duende Verde y Electro.

Guardada la “sorpresa” bajo siete llaves por Sony y Marvel, lo que es hasta ahora un fuerte rumor recién se desvelará el día del estreno.

Afiche oficial de “Spider-Man: No way Home".

Después de “Spiderman 3″

Terminada la etapa de Spider-Man, en 2009 Maguire protagonizó “Brothers”, junto a Natalie Portman y Jake Gyllenhaal. El papel de un soldado traumatizado con la guerra, que interpreta en esta cinta, le valió una nominación a un “Globo de Oro” como mejor actor dramático.

Tobey Maguire en una escena de la película "Brothers" de 2008.

En 2011, Maguire protagonizó la cinta de bajo presupuesto “The Details” y produjo los largometrajes “Country Strong”, “Seeking Justice” y “La era del rock”. Dos años más tarde. junto a su gran amigo Leonardo DiCaprio, estelarizó la película “El gran Gatsby” interpretando a Nick Carraway, el narrador de la novela de F. Scott Fitzgerald que inspira la cinta.

Sobre esta experiencia, el actor declaró en una entrevista de 2013 con The Guardian, “que, como con Shakespeare, todos deberían relajarse y permitir múltiples interpretaciones. Haz lo que quieras. Haz una versión cubista; rómpela, deconstruye. De cualquier forma que lo veas, es arte: puedes hacer cualquier cosa”.

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio en una escena de "El gran Gatsby" de 2013. Foto: Warner Bros.

Estas declaraciones de Maguire van de la mano con lo que le dijo al portal Cinema antes del estreno de “Spiderman″ en 2002. Consultado sobre lo que querría para su carrera después de la cinta de Sony, el actor reveló su deseo de lograr un equilibrio entre el cine comercial y el “interesante”. “Me encanta explorar la psicología y meterme en la cabeza de alguien o explorar la dinámica de cómo se comportan las parejas, y me encantaría seguir buscando proyectos en los que tenga la oportunidad de abordar ese tipo de problemas. Y a veces habrá momentos en mi vida en los que probablemente querrá interpretar a algún personaje salvaje o enfermo solo para cambiar las cosas. ¡No puedo ser ese chico agradable y reservado todo el tiempo!”, declaró en su momento.

Y siguiendo esta línea, los próximos proyectos que siguieron en la carrera de Maguire fueron “The Spoils of Babylon” (2014), una miniserie en tono de comedia, protagonizada y producida por el actor.

Compuesta por 6 capítulos, esta sátira que fue bien recibida por la crítica, cuenta en su reparto, además de Maguire, con Kristen Wiig, Val Kilmer, Tim Robbins, Haley Joel Osment, Jessica Alba y Michael Sheen.

Tobey Maguire en una escena de "Spoils of Babylon".

Este mismo año, Maguire también participó en el drama biográfico “Pawn Sacrifice”. El actor le dio vida al campeón de ajedrez Bobby Fischer. Aunque la cinta solo recaudó 5,6 millones de dólares en la taquilla mundial, la producción como la actuación de Tobey recibieron críticas positivas.

Cambiando un poco el registro actoral, en 2017, Maguire le da voz al personaje de Tim Templeton en su versión adulta en la cinta animada “The boss baby”.

Su afición al póker, un escándalo y una película

En 2020, “The Billion Dollar Hollywood Heist”, un libro escrito por Houston Curtis, un ex productor de televisión, revelaba que él y Maguire lideraron una especie de reunión exclusiva de póker entre 2005 y 2009.

El supuesto objetivo, según el libro de Curtis, habría sido que la dupla actor-productor ganara la mayor cantidad de dinero posible a selectos participantes de Hollywood como Ben Affleck, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, entre otros.

“Desde el principio, todo el juego fue diseñado para vaciar los bolsillos de esos imbéciles de Los Ángeles ricos y amantes de las celebridades”, dice Houston Curtis en la publicación.

En esta etapa de apuestas apareció el nombre de Molly Bloom, una esquiadora profesional que según Curtis fue contratada para servir bebidas y llamar a los invitados. Más adelante, esta sería arrestada por cargos relacionados a los juegos clandestinos, una de las causas por la que el negocio de apostar del actor terminase en 2009.

Cabe destacar que en 2018, la cinta Molly’s Game, protagonizada por Jessica Chastain se basa en una investigación del FBI sobre el imperio ilegal del póker que ella dirigió para celebridades de Hollywood, así como magnates, deportistas y hasta la mafia rusa. En la trama, el actor Michael Cera interpretó a Player X, un personaje basado en Maguire, DiCaprio y otros famosos de Hollywood.

Para 2022, Maguire se prepara para el estreno de “Babylon”, una cinta de época protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie y dirigida por Damien Chazelle.

DATOS

-“Spiderman 1 y 2″ de Tobey Maguire pueden verse en Netflix y “Spiderman 3″ en HBO Max.

- “El gran Gatsby” y “The boss baby” en HBO Max.





