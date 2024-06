Hay nombres ligados al éxito de su origen; Lorenzo di Bonaventura (Nueva York, 1957) es uno de ellos. Casi como si de una profecía se tratara, el apellido, su herencia italiana, significa “buena fortuna”, frase que se queda corta ante la realidad: es el productor principal de la saga “Transformers”, que ha recaudado hasta ahora más de 4.800 millones de dólares desde el estreno de la primera cinta en 2007. Si alguien sabe algo de éxito en un negocio de sueños como el cine, es él.

¿Por qué el Perú?

Sueño es una palabra clave cuando se habla de los “Transformers”, nacidos de las mentes que idearon vehículos convertirse en robots, pero también por los fans que vieron a estos personajes metálicos, pero con corazón, llegar a sus respectivos países años antes de que ocurriese. Pero grande es el mundo y las producciones, con cada elección de locaciones, cumplen nuevos sueños y matan otros. Esta vez le tocó al Perú sentir orgullo, pues la cinta, filmada entre Cusco y San Martín en 2021, se estrenó en 2023 a nivel global y, desde mayo del 2024, está disponible en streaming a través de Netflix.

“¿Por qué Perú? Ustedes pudieron haber elegido cualquier lado del mundo. ¿Qué tenemos que sea tan importante para que ocurra esta película?” El Comercio le hizo la pregunta a Di Bonaventura en 2023, durante el marco de la gira promocional de “Transformers: el despertar de las bestias” (”Transformers: Rise of the Beasts”). Respondió con dos palabras que el país conoce bien: “Machu Picchu”.

“Qué lugar tan asombroso”, dijo el productor, expandiéndose sobre la maravilla mundial. “Parte de la experiencia ‘Transformers’ es llevar a la audiencia a lugares extraordinarios y Perú tiene muchas cosas extraordinarias. Y también, desde el punto de vista de la narrativa, necesitamos la jungla porque los maximals no pueden vivir en la ciudad; tienen que vivir en el bosque, en la selva”, añadió en referencia a los nuevos aliados robóticos, quienes en lugar de transformarse en autos lo hacen en animales (Optimus Primal es el gorila, Airazor es el águila, etc.)

Pero es el interés personal que el productor tuvo en Perú fue lo que impulsó, finalmente, la filmación. “En realidad, originalmente, el guion fue escrito para Río de Janeiro en Brasil y yo dije ‘no, vamos a Machu Picchu’. Porque toda mi vida he querido ir allí y nunca había podido”, añadió el entrevistado. “Y esta película es sobre cultura, culturas, y qué cultura tan extraordinaria (es la peruana)”.

El respeto y el consejo

Conocidas son las series y películas que, al ambientarse en Perú, cometen no simples imprecisiones, sino errores. Allí está “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” o la serie “Agents of SHIELD”. Como esos problemas no ocurren con “El despertar de las bestias”, le consultamos al productor si siempre tuvo en mente el respeto a este rincón del mundo.

“Yo creo que cuando vamos a un lugar le debemos respeto al país al que vamos y a las personas hacia las que vamos. Uno de mis momentos favoritos en esta película es cuando Primal habla quechua —es la primera vez que hemos tenido un robot que habla un lenguaje que no es inglés —; está respetando a las personas oriundas del Perú. Para nosotros fue muy importante que los peruanos sintieran que tratamos el país con respeto”, dijo.

Más sobre el respeto Steven Caple Jr., director “No quería ir a Perú a menos que abrazáramos la cultura, la gente, a todos allí y su historia. No quería solo usar las locaciones e irme. Quería asegurarme que brillen y que resaltáramos estas áreas específicas: la historia, la gente allí, los festivales, las ruinas, todo. Así que fue bonito poder hacer eso, representar en la pantalla grande y trabajar con el equipo de allá (el productor peruano y su gente); son geniales. Pensarías que una película así de grande no podría manejarse en Perú, pero la gente allí fue perfecta con todo.”

Finalmente, la conversación entre promotores del turismo, sean gubernamentales o particulares, es que “Transformers: el despertar de las bestias” elevará el perfil del país, para que así más personas nos visiten. Pero hay otro punto clave, que es promover el Perú como destino para que la industria audiovisual mundial filme sus series y películas entre nuestras maravillas (la estrategia Film in Peru de Promperú), como ocurre en el vecino Colombia, caserito de Hollywood donde incluso se grabará gran parte de “Paddington in Peru”. ¿Qué necesita el Perú para impulsar más filmaciones extranjeras en el territorio?

“Tener gente con experiencia en cine”, dice Di Bonaventura. “Muchas veces vamos a México porque tienen gente con mucha experiencia en cine, muchos cinematógrafos, muchos directores. Todos los trabajos que hacemos tienen mucho conocimiento (los creadores) allí y mucha técnica. Es la cosa número uno que Perú necesita para que vayamos más y más”, dijo y añadió sentirse afortunado de poder devolver al Perú, con la promoción que la película representará, un poco de lo que le otorgamos a esta franquicia donde los robots sueñan con el día en que, por fin, todos serán uno. Pero no solo los robots y no solo en la ficción.