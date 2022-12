Una inmensa criatura formada de arena y piedras (Trol) ha dejado su apacible vida en las montañas de Dovre, en Noruega, y se dirige peligrosamente rumbo a la capital, Oslo. Intentarán evitar su arribo y la posibilidad de que destruya todo a su paso la primera ministra del país, su equipo de funcionarios, pero sobre todo una paleontóloga con una historia muy particular.

Así podríamos resumir “Trol”, la película noruega que se mantiene ya varios días posicionada entre lo más visto de Netflix. Se trata de una cinta perteneciente al género de ciencia ficción (fantasía) con 101 minutos de duración. Dirigida por Roar Uthaug, tiene en sus roles protagónicos a Ine Marie Wilmann como la paleontóloga Nora Tidemann, a Kim Falck como Andreas Isaksen, el asesor político de la primera ministra, y a Gard B. Eidsvold como Tobías, el padre de Nora.

Planteada como una historia de supervivencia ante lo desconocido, “Trol” sigue dos líneas narrativas. En la primera vemos cómo las autoridades noruegas intentan hacer hasta lo imposible para detener esta ‘amenaza’ de varios metros de alto. Para lograrlo no escatimarán en usar potentes armas militares y un contingente de soldados dispuestos a ofrecer su vida.

Escena de "Trol". / Netflix

La segunda línea es más bien personal. Desde los primeros minutos de “Trol” vemos a Nora en su versión adolescente conversando cariñosamente con Tobías, su papá, sobre la leyenda de los Trols. Mientras realizan montañismo, este intenta recordarle los cuentos que le leía de niña. “Ya no creo en esos cuentos”, le dice ella, tratando de parecer mayor. A partir de aquí, Tobías dejará una frase que se mantendrá, como si fuera un aura, a lo largo de casi toda la cinta: “La gente dice: ver para creer, pero es al revés. Debes creer para poder ver”.

Así como en la persecución del Trol hay tanques, potentes misiles, rifles y potentes metralletas, la película de Roar Uthaug tiene una contraposición, vinculada al cuidado del ambiente y los recursos naturales. Es más, se cree que este trol ‘despertó’ de la nada luego de que el Gobierno noruego autorice la construcción de una gigantesca obra en las montañas de Dovre (que genera la oposición de un nutrido grupo de pobladores). El intento por delinear una oposición pasado/natural versus futuro/artificial resulta latente y nos mantiene atentos al posible desenlace.

Escena de "Trol". / Netflix

Por supuesto que esto también se nota en los personajes. Aunque la primera ministra es más que todo una atenta ‘escucha’ de análisis y sugerencias ajenas, su círculo de funcionarios marca posición: creer en la existencia de Trols es absurdo bajo todo sentido. Esta postura, evidentemente, resulta opuesta no solo a lo que piensa Tobías, sino a todas aquellas ideas con las que Nora creció. Entonces, ¿cómo hacerle creer a todos que esa rara criatura no es mala per sé?

Conforme el Trol se acerca a Oslo y las acciones militares toman fuerza para detenerlo, seremos testigos no solo de destrucción de viviendas, carreteras y demás infraestructura. En una línea paralela, Nora intenta convencer a todos de que más que “atacar” el gran objetivo es conocer a quién nos estamos enfrentando. Esto, aunque va contra todos los plazos, resulta bastante lógico, pues, si fueron las leyendas aquellas que hablaron primero sobre los Trols, pues toca recurrir a ellas para intentar hallar una salida a la crisis.

Escena de "Trol". / Netflix

“Trol”, más allá del lado sentimental que por momentos deja en evidencia, no deja de ser una historia de acción y fantasía. En dicho sentido, corresponde decir que sus efectos especiales cumplen con lo esperado. No en vano se han atrevido a compararla con Godzila, una propuesta taquillera e innegablemente capaz de trascender a la barrera del tiempo.

Un detalle importante: la historia que tenemos entre manos no es únicamente un grupo de políticos y militares desesperados por traerse abajo un enemigo desconocido que resiste a las balas. Hay además pequeños vínculos que se van formando, como el de Nora con el asesor Andreas, o por momentos especiales como el de la carismática paleontóloga con el capitán Kris/Mads Sjøgård Pettersen (un detalle: en la película hay de todo menos amor).

¿Qué ha llevado a “Trol” a posicionarse como la más vista en Netflix a lo largo de las últimas semanas? Más allá de las particularidades ‘secretas’ del algoritmo en dicha plataforma, estamos frente a une propuesta bien realizada. Desde los temas técnicos, los efectos especiales y el uso de hermosos paisajes a lo largo de la trama, estamos frente a una historia ciertamente humana, en la que una paleontóloga se deja llevar por las historias que la maravillaron de niña para convencer a los más férreos e incrédulos personajes de que, efectivamente, a veces necesitas creer para ver.

TROL/NETFLIX Director: Roar Uthaug Elenco:Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen Sinopsis: Cuando una explosión en las montañas noruegas despierta a un antiguo trol, las autoridades designan a una osada paleontóloga para que evite que cause estragos en el lugar. Duración: 101 minutos

