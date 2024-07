Vuelven las nostálgicas aventuras policiales. La saga de “Beverly Hills Cop” (‘Un detective suelto en Hollywood’, en Perú) protagonizada por Eddie Murphy en los años 1984, 1987 y 1994 regresa con una nueva entrega que se estrenará en Netflix el 3 de julio.

Cuarenta años después de su estreno, no solo disfrutaremos del elenco original sino que también se une Kevin Bacon como el antagonista dándole vida al capitán Cade Grant, un corrupto policía de narcóticos que tiene a la hija de ‘Axel Foley’ (Jane) bajo la mira. Él hará de todo para deshacerse de la ahora abogada, pero su padre intentará protegerla.

A sus 65 años, Kevin Bacon, sigue muy activo en el mundo cinematográfico. En conversación con “Saltar Intro” de El Comercio reveló la buena química que logró con Eddie Murphy, Billy Rosewood (Juez Reinhold), John Taggart (John Aston) y Taylour Page (Jane).

Eddie Murphy en escena de "Un detective suelto en Hollywood: Axel F". / Netflix

“Para mí la química es una palabra divertida. Creo que la química son solo dos buenos actores actuando bien juntos, ¿sabes? Y creo que involucrarte con grandes actores como Eddie lo facilita. Entonces, hago lo mío y también ‘devuelvo el golpe’ (interactúa con la misma intensidad). Eso es lo que hace la química y este fue un juego realmente divertido”, contó Bacon.

Respecto a los personajes carismáticos que hay en la película, incluído su papel, reconoció que no sabe cómo ser “carismático”, pues para él “no es una característica que pueda ser actuada”.

“Si alguien me dice: quiero que actúes como si estuvieras realmente enojado, puedo hacer eso. Quiero que actúes como si tuvieras mucha hambre, muy triste o enamorado, también puedo hacerlo, pero no estoy seguro de cómo es interpretar a alguien carismático. Solo trato de permanecer fiel al personaje”.

Respecto a su experiencia grabando las escenas de acción, Kevin Bacon se mostró muy contento, pues había hecho secuencias que nunca imaginó hacer y sin pantalla verde. Por ejemplo, habló de una escena particular de persecución que involucra autos y un helicópetero acompañado de una tremenda balacera en el corazón de Beverly Hills.

“Algunas veces, cuando yo estaba conduciendo, todos los demás conductores eran pilotos de acrobacias y había un tipo en el techo del auto que estaba conduciendo por mí, así que podías encuadrarlo fuera de la imagen y no lo veías. Yo no tenía control sobre el coche, solo estaba girando el volante así (de un lado al otro) y condujimos por la calle”, dijo muy emocionado.

Paul Reiser es Jeffrey Friedman en "Un detective suelto en Hollywood: Axel F". / Netflix

Además, agregó: “He hecho muchas cosas en mi carrera, muchas locuras para secuencias de acción, pero esta es la primera vez que hice algo así y fue muy divertido. Por cierto, no había pantalla verde, todo fue en vivo, no era como si pudieras hacer mejoras digitales. Todo se hizo de verdad”. Sin embargo, no todo es acción y comedia. En esta película también se trata un tema sensible como es la reconciliación de un padre e hija que se alejan por entregarlo todo en sus respectivos trabajos.

“Creo que esa fue una muy buena manera de introducirse en la película. Quiero decir, muchas personas tienen padres y también hijas, así que hay elementos (importantes) en esa relación. Sin duda, cuando los miro, veo cosas importantes. Tengo una hija. Y creo que los dos estuvieron fantásticos juntos”.

"Beverly Hills Cop" es el nombre de esta saga de comedia y acción. / Netflix

¿De qué trata ‘Beverly Hills Cop: Axel F.’?

El detective Axel Foley (Eddie Murphy) vuelve a las calles de Beverly Hills. Cuando la vida de su hija (Taylour Paige) se ve amenazada, Foley forma equipo con ella, un nuevo compañero (Joseph GordonLevitt) y sus viejos amigos Billy Rosewood (Judge Reinhold) y John Taggart (John Ashton) para dejar al descubierto una conspiración.

La película estará disponible en Netflix desde el 3 de julio.