“Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, con esta frase Tom Wilson, el actor que encarnó al malvado Biff Tannen en la trilogía de “Volver al futuro” resumió la manera en que terminó aceptando lo que el popular personaje de fines de los ochenta le hizo a su carrera.

Y es que a pesar del tiempo transcurrido, no hay un solo evento o entrevista en donde el patán y torpe enemigo de Marty McFly (Michael J. Fox) salga a colación y ensombrezca de cierta manera el trabajo como actor de Wilson, quien después de “Volver al futuro” interpretó un sinfín de personajes en cine, televisión y doblajes entre los que destacan “The Heat”, “Ghost Whisperer”, “SpongeBob”, “Dr. House”, “Sabrina”, entre otros. Actualmente el actor es recurrente de “Legends of Tomorrow”, donde interpreta a Hank Heywood.

Pero el trabajo de Wilson no solo alcanza el mundo del cine y la televisión. Desde hace muchos años, el actor de 61 años de edad, se dedica a la música, al stand-up comedy y a la pintura.

“El hecho es que soy mucho mejor actor y artista en el trabajo que un ícono legendario”, le dijo Wilson a Hollywood Reporter en 2015, año en que el elenco de “Volver al futuro” celebró la fecha en que Marty viaja desde 1985 a octubre de ese año. “También estoy trabajando con mucha frecuencia y no estoy disponible para aparecer en los eventos”, sentenció el actor que trata de evitar este tipo de encuentros hasta el día de hoy.

En mayo de 2020, Wilson fue el gran ausente del reencuentro virtual del elenco de “Volver al futuro”, al que sí asistieron Michael J. Fox, ‎Christopher Lloyd, Lea Thompson y el director Robert Zemeckis. La presencia de Tom, sin embargo, no se haría esperar.

Un día después, a través del canal de Youtube de Josh Gad, el organizador del mencionado evento, Wilson sorprendió a los fans de la serie interpretando al mismísimo Biff Tannen.

Se trató de un segmento del show de Gad, llamado “Fan Calls”, en el que Wilson llamó al presentador interpretando a su famoso personaje aunque con el rostro cubierto por una máscara y lentes de sol.

“Biff es el mejor personaje de la película con diferencia, no se ve en ninguna parte”, dijo el misterioso personaje sobre Wilson. “Las leyendas no solo crecen en las venas”, agregó, mezclando un juego de palabras al estilo clásico de Tannen.

Al finalizar la charla, Gad sonríe y expresa que “ese rostro (el de Wilson) se le hace muy conocido.

Tom Wilson interpretando al malvado Biff en "Volver al futuro 1"

ACEPTAR UN ESTIGMA

Como decíamos en el principio de esta nota, Wilson ha debido aceptar que debe convivir con el recuerdo de ese viejo personaje convertido ya en ícono popular.

Lejos de renegar de su suerte, el actor aprovecha ahora esta situación y se burla de sí mismo en sus stand up comedy.

Un mural con la imagen de Biff en una calle de Moscú. Foto: Instagram Tom Wilson

“Vamos a aclarar lo de “Volver al futuro” desde el comienzo. Sí, estuve en la película. Sí, soy yo, cabeza de chorlitos. Haré todas las líneas de la película y continuaré con mi show”, comienza diciendo Wilson para beneplácito de un público que espera esto de él.

Wilson también ha llevado a su alter ego al mundo de sus pinturas. Egresado como dibujante y pintor de la Academia de Arte de Los Ángeles, Wilson no deja de incluir en sus lienzos al querido y odiado Biff a través de dibujos al estilo Por Art.

Tom Wilson en su etapa de pintor y artista plástico. Foto: Instagram Tom Wilson

THE MASKED MAN

La trayectoria de Wilson continúa. El actor, pintor y dibujante también fue guionista para Universal Studios, Disney y Nickelodeon. A eso hay que sumarle que en 2012, el multifacético artista publicó su primer libro “The Masked Man: A Memoir And Fantasy Of Hollywood”, una especie de autobiografía donde cuenta cómo el actor Clayton Moore influyó en su carrera como actor, además de su experiencia en Hollywood tras el final de “Volver al futuro”.

“Solo estaba posando para una foto con un hombre de treinta años que vestía a lo Marty McFly y sostenía un modelo DeLorean, porque mi esposa tenía cáncer. Ahora ella está bien, pero fue dura la supervivencia después de cinco cirugías y varios años de quimioterapia y radiación. Ante el desempleo haces cosas que juraste que nunca harías, como ir a firmar fotos un rato”, se lee en una parte de este libro.

La actitud de Wilson frente a la sombra de su personaje parece haber cambiado con los años.

Como dijo una vez a Hollywood Reporter: “Yo no estoy disponible para eventos ni para recordar todo el tiempo la película. ¡Soy mucho mejor actor y artista que ese personaje! pero había dos opciones: O convertirse en el tipo resentido y amargado o el que entra a un restaurante y dice ‘¿se acuerdan de mí? ¿Me hacen descuento por mi vieja fama’? No quiero ser ninguna de esas dos opciones”, sentenció el actor.

Tom Wilson y Michael J. Fox en una escena de "Volver al futuro 2".

DATOS

“Volver al futuro” cumple este 3 de julio 36 años de estreno.

La trilogía de “Volver al futuro” está disponible en Netflix.

