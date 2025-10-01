Subió 8 kilos para el personaje y no era fan de “Rosario Tijeras”: las confesiones de Asbel Ramsés, el actor detrás de Teo

A horas de la entrevista virtual, Asbel Ramsés ya pedía acceso al enlace de Zoom. Como evidencia de su compromiso por mostrar su trabajo fuera de México, se conectó cinco minutos antes de la hora definida. Con 25 años y atraído por la adrenalina, el actor mexicano pasó del teatro infantil al mundo del crimen con el personaje de Teo, a quien interpreta en la cuarta temporada de “Rosario Tijeras”. La serie (disponible en Netflix) es una de las más populares de la televisión mexicana.

“Subí 8 kilos en musculatura en unos días para ser Teo. Muchísimo. Comer ocho veces al día, toneladas de arroz y pollo, ya con la boca seca, que no puedes ni tragar”, recuerda Ramsés sobre su preparación para audicionar a la serie mexicana. No era fan de “Rosario Tijeras” antes de estar en el reparto, pero hay un dato que pocos saben. A los 15 años, dando sus primeros pasos en la actuación, se presentó a un cásting sin saber la envergadura del proyecto de TV Azteca. Estaba compitiendo por el papel de Erick, el hermano menor de Rosario ‘Chayo’, que fue interpretado por Harold Azuara desde la segunda temporada hasta su muerte en la cuarta.

A diferencia de la mayoría de personajes, Teo no ve su final tan rápido. Más adelante, contaremos lo que dijo sobre la confirmación de la temporada 5 de “Rosario Tijeras”. Primero, será momento de conocer la historia de un joven, que se declara fiestero pero disciplinado. Con una agenda que rebasa sus propios límites, su trayectoria está marcada por la búsqueda de emociones intensas, desde el teatro musical a la sala de mezclas como DJ.

Entendiendo la trama de “Rosario Tijeras”

La historia de Rosario Tijeras (Bárbara de Regil) se estrena por televisión en 2016, con las incursiones de Rosario desde que nace como gatillera, arrastrada por la delincuencia y su propio carácter rebelde, hasta que se ve involucrada a regañadientes con el más atractivo narcotraficante, El Ángel (Sebastián Martínez). Su encuentro se da en la segunda temporada, de 2018, y culmina con la muerte de su pareja en la tercera temporada de 2019. Para estas alturas, el crimen puso en un rincón emocional a esta mujer, devota de la Virgen de Guadalupe, Robin Hood de las mujeres agredidas, cuando pierde a toda su familia a causa de su relación con la mafia.

La quinta temporada de “Rosario Tijeras” se aleja del esquema clásico de la narconovela, donde una mujer ingresa con orgullo al mundo de las drogas. Por el contrario, ‘Chayo’ rechaza el crimen contra personas inocentes. El valor de su vida está traducido en una adolescente llamada Ruby (Samantha Acuña), su hija. Además, el foco está en salvar a una cantidad de niñas que están siendo víctimas del cártel de la trata de blancas, comandada por el Papi (Luis Fernando Peña) y su hermano menor Teo (Asbel Ramsés).

“Es una serie que ven muchos chavitos (niños) de 11 años, y creo que lo importante es entender que una cosa es la ficción y otra la realidad. Muchas veces, la realidad es más fuerte que la ficción”, reflexiona Asbel, consciente de la “responsabilidad” social detrás de la serie.

Asbel Ramsés interpreta a Teo en "Rosario Tijeras", temporada 4. (Foto: Captura/Netflix)

Teo, su personaje, encarna el descenso provocado por el consumo de la droga fentanilo. Su degradación humana se muestra sin filtro cuando acaba inyectándose heroína bajo un puente. En la serie, esta droga sirve como insumo de la mafia para reducir a las más jóvenes secuestradas y llevarlas por el camino de la prostitución y la adicción.

“Como actores, nuestra herramienta más fuerte es la observación. Y, desafortunadamente, viendo que existen tantos ‘Teos’ así, en ese punto crítico, en México, se generaron muchas referencias para hacer este personaje”, señala el actor. “El maquillaje y la caracterización ayudaron mucho. Cuando levanté la cara y me vi en el espejo con labios secos, ojeras, dientes amarillos… El trabajo sale solo”, agrega.

¿Quién es Asbel Ramsés?

“Soy muy fiestero, me gusta bailar, cantar, el karaoke, pero también soy tímido. Para soltarme necesito entrar en confianza”, admite Asbel sobre su otra faceta menos conocida fuera de escena. Además, su atracción por la adrenalina se traslada a su faceta como DJ. “El género que más disfruto es el afro house. Estoy empezando producción musical con dos amigos de la industria, Barravaz y José Sánchez ‘Jellbass’. No hay fecha de estreno para un próximo EP, pero ya experimentamos con sonidos de la vida real”, comparte sobre su proyecto musical independiente.

Antes de “Rosario Tijeras”, Asbel solía aparecer en capítulos unitarios de diferentes dramas de televisión y participó en la película nominada al Óscar 2023, “Bardo”, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu. Según considera el actor, fue una “gran escuela” trabajar con el director mexicano, lo que abriría las puertas para otras audiciones que condujeran a “Rosario Tijeras”.

Las oportunidades se abrieron para Asbel, mientras se encargaba de B4arts Teatro+Danza, escuela fundada por sus padres en el norte de Ciudad de México. “Actualmente tengo una escuela de teatro musical y danza. Mi socia es mi mamá. Toda mi vida ha sido a través de esto y seguir aprendiendo”, confiesa.

Entre la música, la noche y los llamados de filmación, la vida cotidiana es, más bien, tranquila en su casa de CDMX, donde convive con su madre y su abuela, sobre quien cuenta que, hace un tiempo, el uso de cannabis ayudó a superar el dolor tras un accidente de auto.

“Yo, pues, respeto los diferentes usos de las drogas, la verdad. Lo único que tomo, no frecuentemente, pero los fines de semana que salgo, es alcohol. Ya no consumo tanto tabaco. Creo que el CBD puede ayudar mucho a personas con ciertas condiciones, como mi abuela. Pero, eso sí, al fentanilo no le encuentro absolutamente nada bueno”, asegura.

“Rosario Tijeras”: El asesinato de su padre en la ficción

Las escenas más exigentes de “Rosario Tijeras” implicaron transformación física y preparación sobre el uso de armas. Teo, personaje de Asbel, es un joven callejero inmerso en el mundo de la mafia donde su hermano mayor lidera. Una de las escenas finales implicó el asesinato de un personaje clave en la trama de una mujer trans, Sirena, interpretada por Morganna Love.

Sirena, una estilista de la zona, se vuelve la cantante del negocio nocturno de ‘El Papi’. Con el tiempo, crece el romance, algo que Teo rechaza tanto como la diversidad de género. Más adelante, perdido en la ambición de controlar la mafia, Teo asesina a su hermano y luego va por Sirena. En cambio, termina asesinando a su padre, interpretado por Abel Fernando, quien es también su padre biológico fuera de la ficción.

“Haber filmado esa escena fue denso. En el set sabíamos que no éramos padre e hijo, sino colegas”, narra Asbel.

Relación con Bárbara de Regil y Samantha Acuña

Bárbara de Regil protagoniza "Rosario Tijeras", serie transmitida por TV Azteca de México. En la cuarta y quinta temporada, la actriz e influencer también se hace cargo de la producción ejecutiva. (Foto: Captura/Netflix)

Su relación con Bárbara de Regil, protagonista y productora, fue igualmente significativa desde el día que la conoció en un almuerzo del elenco. Ella se sentó a su costado con ‘Fer’, Fernando Schoenwald. Se trata de una de las parejas más mediáticas de México. “La conocí el día del ‘claquetazo’, un desayuno con los actores y productores de ‘Rosario Tijeras’. Fue increíble trabajar con ella, siendo actriz, productora debutante y la persona, Bárbara. Sus tres facetas se me hacen increíbles”, confiesa.

Asbel Ramsés y Samantha Acuña interpretan a Teo y Ruby en una breve historia íntima en la trama de "Rosario Tijeras", temporada 4. (Foto: Captura/Netflix)

La química con Samantha Acuña (Ruby) también trascendió la pantalla. “Sam me escribía cartas como Ruby y Teo, inventando historias, y luego las leíamos juntos en el camper. Eso ayudó mucho a la emocionalidad para las escenas de pareja”, revela sobre su proceso creativo con la actriz mexicana de 31 años que interpreta a la hija de ‘Chayo’.

¿Asbel Ramsés estará en “Rosario Tijeras”, temporada 5?

Según The Hollywood Reporter, la quinta temporada de Rosario Tijeras ya está en marcha, aunque su estreno oficial aún no ha sido anunciado por Netflix ni Sony Pictures. Esta entrega vuelve a apostar por Bárbara de Regil como protagonista y productora, ahora bajo la dirección creativa de Carlos Quintanilla. El regreso de la serie llega en medio del gran éxito alcanzado por la cuarta temporada, que se mantuvo en el primer lugar de visualización de la plataforma en México y fue de los títulos más vistos globalmente durante semanas, solo detrás de megaproducciones como “El juego del calamar”.

La trama de la temporada 5 sigue a Rosario tras los acontecimientos del final de la cuarta temporada. Ella está escapando después de que sus enemigos hayan capturado a su hija, Ruby. La revelación del último episodio, el regreso de ‘el Ángel’ (Sebastián Martínez), al que todos consideraban muerto desde la temporada 3, sostiene el mejor gancho para el futuro de la familia de Chayo.

“Todavía sigo teniendo amistad con Bárbara y con Sam. Esté yo o no esté en la serie, tengo el código de no decir nada. Pero, ahora que ya se publicó, pues claro que sabía sobre la temporada 5 de ‘Rosario Tijeras’”, dice con una sonrisa.

Por su parte, la cuarta temporada de la serie dejó a Teo sumido en las drogas y perdido tras el rechazo de Ruby por haberse convertido en un adicto al fentanilo. Sobre el futuro del personaje de Ramsés en la temporada 5 de “Rosario Tijeras”, hay reserva, pero el actor fue sincero en la entrevista. “Salir del hoyo en el que está Teo es muy difícil, pero no imposible. Pero también soy consciente de que no lo podría hacer solo y tendría que ver hacia dónde se direcciona tras lo que pasó con él”, concluye.