Juega por tu vida o muere, esa es la premisa de “Alice in Bordeland”, la serie japonesa de Netflix basada en el manga de Haro Asō. Los seguidores de la historia se preguntan cuándo regresará al catálogo de la plataforma con una tercera entrega

La primera temporada de “Alice in Bordeland” estrenó en diciembre de 2020 y la segunda el año pasado. La trama sigue a un grupo de jóvenes que, después de encontrarse atrapados en una versión alterna y peligrosa de Tokio, deben participar en juegos mortales y desafíos para sobrevivir y encontrar una forma de regresar al mundo real.

¿Qué se espera de la temporada 3 de “Alice in Bordeland”?

"Alice in Bordeland".

La serie se centra en Ryohei Arisu y sus amigos, quienes de repente se ven transportados a un Tokio vacío y distópico, donde se ven obligados a participar en juegos mortales inspirados en las cartas de una baraja. Cada juego tiene reglas y consecuencias mortales, y los jugadores deben usar su inteligencia y habilidades para sobrevivir y avanzar. A medida que avanzan en estos juegos, descubren secretos oscuros sobre el mundo en el que se encuentran y las razones detrás de su situación.

En la segunda temporada de “Alice in Bordeland”, hay un triunfo inesperado de Arisu y la banda, ya que su asalto unificado al Rey de Picas culmina en victoria, de modo que se sienten más cerca de la libertad que anhelan. Sin embargo, la buenas noticias no llegan sin costos. Kuina y Ann parecen estar al borde de la muerte, al igual que Aguni y el recién llegado Heiya.

"Alice in Borderland". (Foto: Netflix)

En el último episodio, Chishiya (Nijirô Murakami) está desangrándose debido a un disparo de Niragi (Dori Sakurada), quien también recibió una bala en su cuerpo, pero persiste en sobrevivir con determinación, a pesar de parecer un insecto en el suelo.

¿Cuándo estrena la tercera temporada de “Alice in Borderland”?

Netflix aún no ha confirmado oficialmente la tercera temporada de “Alice in Bordeland”, por lo que no tenemos una fecha de estreno prevista en el horizonte. Si bien era posible una demora de la serie, dado que transcurrieron dos años entre la primera y la segunda temporada a causa de la pandemia, los fanáticos mantienen la esperanza de que la plataforma dé luz verde para traer nuevamente una próxima entrega.

Elenco de “Alice in Bordeland”

Arisu (Kento Yamazaki)

Niragi (Dori Sakurada)

Usagi (Tao Tsuchiya)

Kuina (Aya Asahina)

Aguni (Shô Aoyagi)

Chishiya (Nijirô Murakami)