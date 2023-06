“Avatar: The Last Airbender” es una de las adaptaciones más esperadas, luego de la exitosa versión de Nickelodeon llegará de la mano de la mano de plataforma de Netflix. La serie fue presentada durante el festival Paramount Cinemacon 2023, la noticia genero una ola de emoción por el regreso de Aang y sus amigos.

La trama se centra en el protagonista llamado Aang, quien en sus aventuras conocerá a los hermanos Katara y Sokka. Con la convivencia se volverán grandes amigos y unirán fuerzas para combatir a distintos villanos, especialmente al Señor de Fuego, con el fin de parar la destructiva guerra que acontece la humanidad. ¿Quieres saber quienes serán los actores a cargo de dar vida a los personajes principales? A continuación te lo contamos todo.

¿Cómo está conformado el reparto de “Avatar: The Last Airbender”?

El universo de Avatar tienes diversos personajes, algunos son considerados “Maestros”, quienes poseen un poder innato y puede manipular el elemento que tiene el nombre de su nación, estos son las tribus Agua, el reino Tierra, los Nómadas Aire y La Nación del Fuego.

Esta habilidad poseen Ang, Katara, Zuko, unos de los protagonistas que volverán a aparecer en la nueva producción de Netflix. A continuación, te presentamos los actores que darán vida a la serie a cargo de Albert Kim junto con Michael Goi y Dan Lin.

Gordon Cormier como Aang

Gordon Cormier tendrá el papel de encarnar a Aang, el último maestro de aire. Este personaje despierta después de haber estado congelado durante un siglo y tendrá la misión de restablecer la paz mundial luego de ser amenazada por la Nación de Fuego. Este actor es un actor canadiense y tiene 13 años, ha participado en pequeños papeles y cortos como en “Two Sentence Horror Stories” y “A Christmas Miracle”.

Es el protagonista de Avatar. / Foto: Netflix - Nickelodeon

Kiawentiio como Katara

Kiawentiio Tarbell interpretará el papel de Katara, una joven maestra del agua y hermana de Sokka. Ella conocer Aang, luego de que perdiera a su madre y a varias personas de su pueblo por culpa de la Nación de Fuego, por eso unirá con el último maestro de aire para busca justicia y paz en el mundo.

Kiawenti:io Tarbell, conocida como Kiawentiio, es una actriz, cantautora y artista visual de 17 años. Esta canadiense de origen Moohanwk de Akesane, es muy conocida por su papel de Kakwet, una niña Micmac, en famosa serie “Anne with an E” y fue protagonista en la película “La pequeña guerrera”.

Katara es un personaje principal de Avatar. / Foto: Netflix - Nickelodeon

Ian Ousley como Sokka

Ian Ousley estará encargado de interpretar al Sokka, quien es el hermano mayor de Katara y muy buen amigo de Aang, aunque al comienzo no se llevaban muy bien. Él no posee las habilidades de un maestro del agua, es un destacado guerrero que será de mucha ayuda para Aang para salvar el mundo de la Nación de Fuego. Este actor de 21 años, nació en Toronto, Ontario, Canadá, es conocido por trabajar en Physical (2021) y 13 Reasons Why (2017).

Sokka es un astuto guerrero de la Tribu Agua del Sur. / Foto: Netflix - Nickelodeon

Dallas Liu como Zuko

Dallas Liu dará vida a Zuko, el príncipe heredero que fue exiliado de la Nación de Fuego. Su objetivo principal es recuperar su honor y la aprobación de su padre, por lo que el hijo de Ozai se convertirá en el mayor enemigo de Aang, a quien perseguirá y querrá capturar pase lo que pase.

Este actor de 21 de años, nació el 21 de agosto de 2001 en Los Ángeles, California, EE.UU. Su papel más impórtate hasta el momento ha sido interpretar a Jin Kazama en Tekken. También hizo apariciones en series de televisión como PEN15 como Shuji Ishii-Peters y como Carter en Legendary Dudas.

El Príncipe Zuko. / Foto: Netflix - Nickelodeon

¿Cuándo se estrena ‘Avatar: The Last Airbender’?

Según Netflix, “Avatar: The Last Airbender” se estrenará a mediados de 2024 en la plataforma streaming, pero o han revelado una fecha exacta. A continuación te dejamos el teaser.