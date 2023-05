Más de cuatro años después, el querido anime “Baki Hanma” -cuya historia nace en los mangas de Keisuke Itagaki- regresa con una explosiva segunda temporada que estará disponible a mediados de este 2023 a través de la plataforma de streaming Netflix.

El explosivo anime de artes marciales estrenó su primera temporada en 2018 y fascinó a los seguidores de este género. ¿Quieres saber qué sorpresas esperar de esta nueva entrega en Netflix? A continuación, te dejamos todos los detalles para que puedas disfrutar de “Baki Hanma 2″.

(Foto: Netflix)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “Baki Hanma” en Netflix?

La segunda entrega de “Baki Hanma” se estrenará en dos partes. La primera, titulada “The Tale of Pickle & The Pickle War Saga”, se lanzará el próximo miércoles 26 de julio con 12 episodios. En tanto, la segunda parte titulada “The Father VS Son Saga” se estrena el jueves 24 de agosto. Ambos estarán disponibles a través de la plataforma de streaming Netflix.

¿De qué trata “Baki Hanma 2″?

El anime “Baki Hanma” inicia cuando el cavernícola Pickle regresa a la realidad, después de estar dormido en las entrañas de la Tierra desde la época de los dinosaurios. Debido a que está acostumbrado a matar dinosaurios para alimentarse, se ha convertido en un guerrero con habilidades de combate.

“¡Yujiro Hanma contra Baki Hanma! El enfrentamiento definitivo entre padre e hijo llega por fin a un punto crítico en ´Baki Hanma´´”, se lee en la sinopsis compartida por Netflix para esta segunda temporada.

(Foto: Netflix)

Mira el tráiler de la segunda temporada de “Baki Hanma”

“Hubo el impacto de un asteroide. Congeló todo sobre la Tierra, desde los dinosaurios hasta los insectos. Tamibén congeló esta pelea”, se escucha decir al inicio del tráiler oficial de “Baki Hanma 2”.

¿Quiénes integran el cast de “Baki Hanma”?

La serie “Baki Hanma” es protagonizada por el personaje Baki Hanma, a quien el actor Nobunaga Shimazaki le presta su voz.

Estos son los actores que prestan su voz para “Baki Hanma”:

Nobunaga Shimazaki como la voz de Baki Hanma

Akio Otsuka como la voz de Yujiro Hanma

Mugihito como la voz de Mitsunari Tokugawa

Takaya Hashi como la voz de Gerry Strydum

