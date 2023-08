Seguramente indagando por las redes sociales te has topado con la canción “Tú no mete cabra” de Bad Bunny y este acompañado con un video de “Baki Hanma”, el anime que está dando la hora en Netflix y que ha generado una legión de fans en el mundo entero por lo que, ¿sabes lo que realmente significa esto en el contexto de los memes y el anime? ¿Quién es el tan nombrado ‘Saramambiche’? Aquí te lo contamos.

Primero que nada, tenemos que contarte que “Baki” es un anime con personas luchando contra unos cuerpos completamente irreales, una musculatura que excede lo que la capacidad humana puede aguantar y los ataques en batalla son únicos. Es así que aquí aparece el ser más fuerte del mundo, el ‘ogro’ Yujiro Hanma.

Yujiro es el padre de Baki Hanma, protagonista del anime, y este ha sido la ‘ola’ principal de memes creados por su excelso poder y capacidad sobrehumana para destruir todo lo que está a su paso.

El primer meme que salió con Yujiro fue cuando este se encontraba en la piscina y nadó contra la corriente de la misma, saltando y dejando una imagen épica.

Un usuario de las redes sociales no dudó ni un segundo y le colocó la parte de la canción que dice “Tú no mete cabra, Saramambiche” perteneciente a Bad Bunny, aunque esa parte es cantada por “Héctor el Father”.

La cantidad de reproducciones, compartidos y memes, hicieron que esta canción sea tan viral que los propios fans de “Baki” firmaron peticiones pidiéndole a Netflix que el “tú no mete cabra, saramambiche” sea parte del soundtrack oficial del anime o, en el mejor de los casos, que sea el opening del mismo para la versión de Latinoamérica.

Ahora, ¿qué es lo que realmente significa el “Tú no mete cabra, Saramambiche”?

Según los distintos significados que le dan los fans de “Baki” en Latinoamérica, la parte de “Tú no metes cabra” es una expresión centroamericana que quiere decir “tú no das miedo”, por lo que va con Yujiro, el ser más fuerte del planeta al no tenerle miedo a nadie, pero ahora vamos con lo interesante.

¿Quién es el “Saramambiche” y qué significa?

La expresión ‘Saramambiche’ es una versión combinada de “Son of a bitch” (o “hijo de perra”) y en esta ocasión, el ‘Saramambiche’ es el mismísimo Yujiro Hanma. Según los fans, esto identifica perfectamente al personaje.

