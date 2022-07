Semanas después de terminar con el mayor cliffhanger de toda su historia, “Better Call Saul” regresó. La serie no pierde el tiempo y resuelve qué ocurre con Jimmy McGill y Kim Wexler justo después de que Lalo Salamanca les da una visita a su departamento. Pero antes de ofrecer respuestas, la serie plantea otra pregunta.

A continuación, SPOILERS de “Better Call Saul” 6x08, “Apunta y dispara”:

Disparos en la noche

El cold open es inusual: una playa al atardecer. Entonces, flotando en las aguas, un zapato. Y luego otro, en la arena. La cámara se mueve desde las aguas hasta mostrar el auto de Howard Hamlin (Patrick Fabian), puertas abiertas sobre la arena, billetera y anillo de bodas sobre la guantera. Es la primera vez que la serie muestra el mar, pero como con cualquier otra toma en esta ficción; si está en pantalla, es que la historia la necesita. Y que nada es lo que parece a simple vista.

En lo que se supone son horas, o días antes de este encuadre playero, Lalo (Tony Dalton) tiene un plan que involucra a Jimmy (Bob Odenkirk) y Kim (Rhea Seehorn): el letrado debe ir a casa de Gus Fring (Giancarlo Esposito), matarlo, grabar un video del cadáver, y volver; su esposa se queda en casa como rehén. Pero Jimmy, siempre un experto en convencer a los demás, consigue cambiar de lugar con Kim, para que sea ella quien tenga una oportunidad de sobrevivir, pues ambos saben que estar cerca de Lalo es tener un pie en el otro mundo.

Todo lo que ocurre en el departamento cuando Lalo, Jimmy y Kim están juntos es tenso por razones obvias; pero también lo es cuando Kim, en lugar de huir, toca la puerta de Fring, dispuesta a matarlo. Ni siquiera cuando Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) la detiene y pone a buen resguardo dentro de la casa la situación cambia. Después de todo, ella no está a salvo con Fring, que es capaz de matarla sin remordimientos.

Todo se trata de un plan dentro de otro plan. Lalo no espera que Kim cumpla la “tarea”, solo quiere alejar a la mayoría de los hombres de Fring del laboratorio subterráneo para así investigar con tranquilidad. Pero el pollero ata cabos y confirma su intuición de episodios previos; que Lalo, extraordinario como siempre, está a un paso de entrar al laboratorio. Fring acelera la confrontación al acudir al encuentro del narco y, en el proceso, pierde a varios de sus hombres mientras que el resto, bajo el comando de Mike, va en busca de Jimmy.

Pistola en mano, Lalo fuerza a que Fring le muestre el laboratorio y, confiado, le pide grabar un mensaje de despedida para Don Eladio, el capo de Juárez. Fring, obediente, dice todo lo que tenía que decir y aprovecha un descuido para apagar las luces del laboratorio, sacar la pistola que guardó en episodios anteriores y dispararle a su adversario. A pesar de la oscuridad, Fring tiene éxito. En el suelo, Lalo sonríe mientras se desangra.

En el departamento, Jimmy y Kim se reúnen después del susto. Mike les da la charla usual para tratar con las consecuencias de la visita de Lalo: apegarse a la historia que construyeron para Howard, que los visitó y luego se fue. Mike se encargará que el auto del fallecido abogado aparezca en la playa de otro estado. La noche anterior “no pasó nada”, les dice a los sobrevivientes, que aceptan con miedo, resignación y el convencimiento de que nada volverá a ser lo mismo.

¿Y ahora qué?

Tanto Jimmy como Kim son personas distintas tras la muerte de Howard. Con la trama del cartel cerrada, se sabe que ya nadie se interpondrá en los planes de Fring hasta la aparición, en años posteriores, de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul); personajes que se dejarán ver en “Better Call Saul” esta temporada. Pero la resolución de esta trama abre otra, una que solo puede traer dolor a los protagonistas.

En particular, es Kim quien sale más cambiada tras los sucesos de este episodio, pues no tenía en su conciencia la muerte de alguien más, en este caso Howard, víctima mortal pero indirecta de las maquinaciones de los dos abogados. Tampoco sabía que llevaría una pistola en la mano con intenciones asesinas. Kim hizo lo que hizo para obtener el dinero del caso Sandpiper, que no solo servirá para que Jimmy abra su propio negocio, sino para que ella pueda financiar la práctica pro bono, de ayuda legal a quienes no pueden costearla. ¿Cómo se justifica ayudar a los demás cuando has matado a alguien en el proceso?

La serie refuerza, nuevamente, que Kim Wexler es lo más cercano a un Walter White que tiene la serie, solo que con más matices, representados con pericia por Seehorn, que por fin obtuvo justicia al ser nominada al Emmy como Mejor actriz de reparto. Kim no tendría por qué haber elegido el crimen, pero algo dentro de ella la llevó, de manera progresiva, a transformarse mientras mantenía la tapadera de la abogada con responsabilidad social. Incluso la toma donde ella aparece en la calle de Fring es casi idéntica a otra de “Breaking Bad”, donde Walter también quería acabar con el pollero. El mensaje es claro y ya sabemos cómo acabó Heisenberg.

Arriba: Kim Wexler, con intenciones de matar a Fring. Abajo: Walter White, años después, con el mismo plan. Ambos fracasan. / AMC

En cambio, para Jimmy se trata de un día más. Sí, hay más dolor en su vida, pero él ya ha pasado no solo por situaciones de peligro mortal, desde la primera temporada, sino por haber desencadenado el suicidio de su hermano, Chuck McGill (Michael McKean). Ha sido víctima, pero también victimario. ¿Qué más tiene que pasar para que se convierta en Saul Goodman? El único conflicto de peso pendiente por resolver en el “presente” es el que vincula a esta pareja de esposos, cómo estos abogados siniestros ejercen sus diferencias, aceleradas por el trauma, y sazonadas por el dinero; para destruirse mutuamente.

También está en juego el destino de Gene Takavic, la identidad que asume Jimmy tras el fin de “Breaking Bad” y que lo mantiene alejado de cualquier relación amical e incluso de sí mismo. Es la sombra de lo que fue, incluso sus escenas son en blanco y negro, tristes. Quedan cinco episodios, suficiente para que la serie resuelva ambas tramas. Tiempo, también, para destruir a los personajes progresivamente. “Better Call Saul” es experta en el largo aliento y nada indica que esta vez vaya a ser distinto.

Tres hombres, tres momentos traumáticos.

Pensamientos sueltos

El diálogo de Lalo describiendo cómo matar es cautivante en su simpleza, pero también terrorífico. Tony Dalton es lo suficientemente casual al decir sus líneas que uno se cree que el tipo es un despiadado. Ojalá veamos más de él en Hollywood los próximos años.

Kim, si bien quiere proteger a Jimmy (no estaba dispuesta a cambiar de lugares) olvidó sus zapatos. Y quién podría culparla después de ese susto.

Alejarse mientras se avanza hacia la puesta de sol es un recurso muy usado en la ficción, reservado por lo general para quienes, heroicamente, cierran su propia historia. Solo el auto de Howard tiene ese beneficio. El abogado, en cambio, tiene solo una zanja bajo el laboratorio. El último insulto hacia su vida.

También en esa línea, que tanto Howard como Lalo compartan nicho es hasta poético. Como dijo Blades, el que a hierro mata, a hierro termina.

En serio, qué forma tan mala de hablar el español tiene Giancarlo Esposito. Aunque si la serie hubiese arreglado ese problema, sería inconsistente con lo que pasó en “Breaking Bad”.

¿En algún momento la policía encontrará los cuerpos de Howard y Lalo? Si consideramos que el laboratorio quedó expuesto al final de “Breaking Bad” temporada 4, se presume que hay investigaciones en torno al mismo. Bastaría una pista, cualquiera, que requiera que las autoridades excaven en los cimientos para encontrar a estos dos cadáveres. Jimmy no podría revelarlo, pues cuando empieza “Breaking Bad”, sospecha que Lalo sigue con vida en este diálogo con Walt y Jesse.

Contraste: Lalo murió baleado bajo tierra, mientras que a Werner le pasó lo mismo bajo las estrellas.

Este tiene que ser uno de los pocos momentos de la serie donde Mike Ehrmantraut muestra pena por alguien que no sea su familia. Esos segundos de su rostro sobre el cadáver de Howard lo prueban.

Recién me percato que las personas que Fring mató con sus propias manos tuvieron heridas en el cuello. Como si fuesen pollos, desangrándose patas arriba.

Calificación

5 estrellas de 5

Dato Sobre los episodios Puedes ver nuevos episodios de “Better Call Saul” todos los martes en Netflix (América Latina). En Estados Unidos, la serie está disponible por AMC.

