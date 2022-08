“Riego de lágrimas”, el penúltimo episodio de “Better Call Saul”, despejó varias dudas sobre la historia de Jimmy McGill y Kim Wexler. Una de las interrogantes que sembró el capítulo anterior estaba relacionada a una llamada que hace el abogado, ahora bajo la identidad de Gene Takovic, a quien fuera su esposa.

En “Breaking Bad”, nombre que llevó el capítulo 6x11, vemos al personaje a cargo de Bob Odenkirk hacer una llamada desde una cabina telefónica a una tienda de aspersores en Palm Beach, California, donde consiguió trabajo Kim Wexler (Rhea Seehorn) luego de renunciar a la abogacía tras el asesinato de Howard Hamlin (Patrick Fabian).

En la comentada escena, Takovic va perdiendo la paciencia con las respuestas que le da su interlocutora hasta empezara a golpear la cabina telefónica con el auricular. ¿Qué fue lo que le dijo Kim Wexler? En esta nota te contamos los detalles. Atención: esta nota contiene spoilers del capítulo 6x12.

Una nueva vida para Kim

En “Riego de lágrimas”, somos testigos de cómo vive actualmente Kim Wexler en California. Ha cambiado la vida agitada e intelectual que tenía como parte del bufete Hamlim, Hamlim & McGill, para convertirse en una oficinista en una empresa de aspersores. Además, se ha vuelto a casar, pero se aprecia su vida conyugal como bastante monótona.

Un día, en la oficina, a Wexler se le avisa de la llamada de un hombre identificado como Viktor St. Claire. Kim parece haber estado al tanto de que el momento de que Saul Goodman la contacte llegaría. Y es así que se produce el siguiente diálogo:

Kim: Kim Wexler.

Gene: Hey, Kim. ¿Sabes quién es?

Kim: (Silencio)

Gene: Tomaré eso como un sí. ¿Tu recepcionista suele escuchar tus conversaciones?

Kim: No.

Gene: Bien. ¿Cómo te ha tratado California? Están entre huracanes, espero.

Kim: (Silencio)

Gene: ¿Estás allí, Kim?

Kim: ¿Qué quieres?

Gene: No quiero nada. Yo solo... Ha pasado mucho tiempo. Solo pensaba que ha pasado mucho tiempo y estaría bien ponernos al día.

Kim: ¿Ponernos al día?

Gene: Sí, en eso pensaba esta mañana. No pensaba en nada en particular. Solo en cosas en general. Y de pronto se me ocurrió que han pasado seis años. Es decir, por Dios, no podía creerlo.

Kim: (Silencio)

Gene: Pensé que querrías asber que sigo vivo. Sí. Sigo por aquí, sigo saliéndo con la mía. Los federales no podrían encontrar su trasero con sus propias manos en el proctologo.

Kim: No deberías llamarme.

Gene: ¡Vaya! !Estás despierta!

Kim: No deberías llamarme.

Gene: ¿Por qué no? ¿Estoy ocupando la línea de una importante empresa de irrigación? Vamos, Kim. Di algo. Llámame imbécil, grítame. Hazme saber que aún tienes pulso.

Kim: (Silencio).

Gene: Di algo.

Kim: ¿Quieres que te diga algo?

Gene: Sí.

Kim: Deberías entregarte.

Gene: ¿Debería qué?

Kim: Ya me oíste. No sé qué tipo de vida llevas, pero no puede ser buena.

Gene: ¡Le dijo la sartén a la olla! Esto es fantástico. ¿Tú me sermoneas a mí? Mira. No tienes idea de lo que hice o dejé de hacer, ¿ok? ¿Por qué no te entregas tú? Túy eres la que tiene sentimiento de culpa. ¿Qué te detiene? Fring está enterrado, Mike está enterrado. Lalo está enterrado, aparentemente. No te reprimas por mí. Solo pueden colgarme una vez. Así que adelante. Dilo todo, ponte tu cilicio. Ve a dónde te lleva hacerlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Somos muy inteligentes para despercidiar nuestras vidas. Yo solo quería... ¿Kim?

Kim: (Silencio)

Gene: ¿Kim?

Kim: (Silencio)

Gene: ¿Kim?

Kim: Me alegra que estés vivo.

El final de Howard

Tras este diálogo, Kim cuelga y, por lo que vimos en el capítulo “Breaking Bad”, Gene desata su ira contra el teléfono. Pero en el desarrollo de este episodio, también descubrimos algo más.

Luego de esta llamada, Kim toma una decisión y a a visitar a Cheryl (Sandrine Holt), la viuda de Howard Hamlin y le cuenta lo que realmente pasó con su marido.

Cheryl pregunta por las consecuencias legales que esto tendrá para Kim Wexler, pero sobre todo le hace saber a la mujer el daño que ya hizo en la reputación de su marido asesinado. “Todo lo que el mundo recuerda de Howard es las mentiras que ustedes dijeron”, dice Cheryl.

El capítulo “Riego de lágrimas” ya está disponible en streaming por Netflix.

