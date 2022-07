“Better Call Saul” estrena este lunes 18 de julio el noveno capítulo de su sexta temporada. Tras un infartante giro de la trama en el episodio anterior, la serie continúa acercándose a su gran final y en esta nota te contamos todo lo que debes saber para ver la producción de AMC en Netflix.

Protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, “Better Call Saul” es el spin-off de la premiada “Breaking Bad” y se ha confirmado ya que Aaron Paul y Bryan Cranston, los rostros de la serie que dejó de emitirse en 2013, tendrán una participación especial en esta temporada final.

Aunque no se ha anunciado en qué capítulo aparecerán los actores de “Breaking Bad”, ya solo faltan 5 capítulos más para ver el desenlace de la sexta temporada, que continúa donde terminó la quinta entrega, es decir, en 2004, cuatro años antes de que Jimmy McGill (Odenkirk) conozca a Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).

La sexta temporada de “Better Call Saul” se estrenó el 18 de abril. Hasta la fecha, ya están disponibles en streaming por Netflix los siguientes episodios: “Vino y rosas”, “Zanahoria y palo”, “Rock and Hard Place”, “Hit and Run, “Negro y azul”, “Axe and Grind”, “Plan y ejecución” y “Apunta y dispara”.

Escena del capítulo 6x08 de "Better Call Saul".

Hora de estreno del capítulo 6x09

Los nuevos capítulos de “Better Call Saul” se estrenan todos los lunes a las 9 p.m. por la señal de cable de AMC. Luego, los martes aterrizan en streaming vía Netflix en los siguientes horarios:

2:00 a.m. (Hora del Perú, México, Ecuador y Colombia)

3:00 a.m. (Chile)

4:00 a.m. (Argentina).

Es decir, el capítulo 6x09 se estrenará el martes 19 de julio a las 2 am (hora Perú) en Netflix.

El accidente en el set

El 27 de julio del 2021, Bob Odenkirk, protagonista de “Better Call Saul”, se desmayó en el set de la serie mientras filmaba el capítulo 9 titulado “Fun and Games.

El actor fue ingresado de urgencia en un hospital de Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.) y, tres días después, explicó en las redes que había sufrido un “pequeño ataque al corazón” que no requirió cirugía.

En entrevista con “Deadline”, en abril de este año, Vince Gilligan, creador de la serie, contó cómo fue retomar la escena tras el accidente. Gilligan, que además dirigió este episodio, destacó primero el compromiso de Odenkirk para retomar prontamente el rodaje. “Volvió casi de inmediato, como si nada hubiera pasado”, dijo el creativo, que también agradeció cómo todo el equipo hizo su mayor esfuerzo para hacer que maquillaje, vestuario, iluminación y todos los detalles necesarios, estuvieran tal cual cómo se habían dejado en el momento del incidente.





