Jeff, el taxista de Albuquerque que se encuentra con Saul Goodman (Bob Odenkirk), es Pat Healy en la sexta temporada de “Better Call Saul”. Antes de este actor, el personaje era interpretado por Dan Harvey. El cambio fue una fuerte sorpresa y los espectadores se preguntaron por qué hacer este giro en las actuaciones del último episodio de la serie.

“Nippy”, el episodio 10 de la temporada final de “Better Call Saul”, mostró la transformación de Saul Goodman en Gene Takovic, el gerente de la tienda Cinnabon en Omaha, la nueva identidad del personaje tras los acontecimientos de la precuela, “Breaking Bad”. En este capítulo, Healy aparece como Jeff.

El personaje de Jeff fue interpretado por Don Harvey en las temporadas cuatro y cinco de “Better Call Soul”. El actor estadounidense grabaría en 2021 el episodio 10 de la serie, pero finalmente el equipo de producción tuvo que hacer un nuevo casting apresurado, informó Entertainment Weekly.

¿Por qué cambiaron a Don Harvey?

Bob Odenkirk sufrió un ataque al corazón durante la filmación del capítulo nueve, anunció Deadline en julio del año pasado. El actor cayó al suelo y fue trasladado al hospital de inmediato. El incidente obligó a la producción a reprogramar las grabaciones de la sexta y última temporada de “Better Call Saul”.

Cuando le explicaron la situación a Don Harvey, quien estaría en el episodio 10 de la serie, la situación se complicó para el actor. La reprogramación del rodaje no le permitió arreglar la agenda para poder participar, pues los tiempo cruzaron con la filmación del drama criminal “We Own This City” (HBO Max), una serie donde tenía el papel protagónico.

Así, el actor 11 años más joven, Pat Healy, lo reemplazó. La producción corrió con el cambio, aunque no tuvo tiempo de arreglar su cabello rizado (o, tal vez, no lo quiso) para que se parezca al anterior rostro del taxista.

