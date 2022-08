Revelado hace meses para hacer promoción a los episodios finales, el cruce de tramas de “Better Call Saul” y “Breaking Bad” finalmente ocurrió. Los saltos narrativos entre el presente y el pasado, entre el color y el blanco y negro, entre Saul y Gene; todos en el mismo episodio, rompen el estilo de la serie, pero cumplen con llevar la historia del protagonista al siguiente paso: el retorno a las andanzas. Los motivos no han cambiado, aunque los resultados, por diversas razones, son distintos.

A continuación, SPOILERS de “Better Call Saul” 6x11, “Breaking Bad”.

El pasado no siempre fue mejor

Al principio no estuve del todo convencido con la aparición de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) en “Better Call Saul”. Cuando amenazan de muerte a Saul Goodman (Bob Odenkirk), y la siguiente escena, donde hablan con él ya calmados dentro de la RV, mantienen la dinámica que este trío presentó en “Breaking Bad”; donde el abogado mete la nariz donde no le compete y sus clientes están entre sorprendidos y medianamente incómodos. En particular, la escena del remolque llena el vacío del cómo surgió el interés de Saul en la empresa de los narcos; además de poner punto final a la trama de Lalo.

Pero la nostalgia no oculta la carencia de esa escena y la siguiente, donde Saul habla con Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) acerca de Walter. Lo que falta es el subtexto. Son escenas directas y efectivas, donde el punto A se relaciona con el punto B. Causa y consecuencia que trazan un camino limpio entre una serie y otra, además de rendir homenaje a la original. Después de todo, la primera aparición de Saul Goodman en “Breaking Bad” ocurrió en el episodio titulado “Better Call Saul”. Que la primera aparición de Walter y Jesse en esta serie sea en un episodio titulado “Breaking Bad” es apropiado.

Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) en escena de "Better Call Saul". / AMC

Una interpretación al porqué de esta escasa profundidad está en los inicios de “Breaking Bad”, que fue una serie bastante directa, un thriller clásico. Recién en la segunda temporada, de manera progresiva, empezó a fortalecer su voz, la cual adquirió otra dimensión en la precuela. Incluso la fotografía en estos flashbacks es más simple, con encuadres difícilmente memorables, pero sí con dos momentos en el montaje que justifican la existencia de los flashbacks. El primero, cuando la RV se aleja del desierto y la cámara se posa en el hueco del suelo, toma que se superpone con la de Gene en su cama. Es una de las tomas más siniestras de toda la serie, emisaria de que el dolor del personaje continuará.

Un vacío que no se llena

En el futuro, Gene Takavic se entera que Kim Wexler (Rhea Seehorn) preguntó por él. Gene la contacta, pero lo que escucha al otro lado de la línea no le gusta. Hay suficiente bulla en el ambiente como para no distinguir a qué se debe la discusión, pero al final de la misma Gene desaparece. En su lugar está, nuevamente, el Jimmy de la temporada 1, que desfoga cólera contra cualquier objeto que se le cruce en el camino.

Mientras mantiene su tapadera como Gene Takavic, lo que regresa, y con fuerza, es la conducta de Saul. No la personalidad abrumadora, el ego puro, pero sí las ganas de delinquir. Gene vive su propio “Breaking Bad”, donde Jeff (Pat Healy) y Buddy (Max Bickelhaup) son cómplices en una muy bien pensada estafa de clonación de tarjetas de crédito; donde el exabogado emborracha a la víctima, Jeff los “pepea” con agua contaminada y Buddy entra a sus casas para copiar los documentos. La serie traza un paralelo con los últimos días de Walter White (Bryan Cranston), quien abandona su autoexilio para vengar a Hank, darle prosperidad económica a su familia y sentirse vivo por una última vez.

Aaron Paul, Bryan Cranston y Bob Odenkirk en el set de "Better Call Saul". / AMC

El guion del final de “Breaking Bad” dice que Walter, en sus últimos momentos, mira a la cámara con ojos muertos, aunque “su expresión final tiene una pizca de satisfacción”. En ningún momento de este episodio Gene se deja ver contento. La táctica que empleó para superar el dolor de perder a Kim, convertirse en un peligro para la sociedad, ya no funciona. Tal vez sea porque escapar ya estuvo bueno y ahora toca afrontar las consecuencias, algo que Jimmy evitó toda su vida. Pero las consecuencias tienen impulso propio, siempre te alcanzan.

Allí entra el segundo gran montaje del episodio: en el pasado, Jimmy camina hacia la escuela donde Walter es maestro, para reclutarlo como un socio criminal. Entonces, la serie corta y muestra el presente, cuando Gene entra a la casa de una de sus víctimas, un paciente de cáncer que ha sido pepeado. Más allá de lo cuestionable de golpear a alguien en desventaja, para lo cual Gene tiene sus propios motivos que se vinculan a White, estamos en dos momentos donde el abogado cambió su destino al cruzar una puerta. Lo sabemos porque, como muestra el adelanto del próximo capítulo, una patrulla policial entra en acción.

En varios momentos de su vida, Jimmy pudo enderezarse, pero no lo hizo. A veces por decisión propia, otras por el prejuicio de los demás. Incluso por casualidades de la vida. Jimmy es lo que es por un cúmulo de momentos, erosiona como una roca que recibe una gota de agua tras otra durante décadas hasta que es irreconocible. Podríamos decir, incluso, que Jimmy desea esta segunda debacle. Y si así fuera, ¿Cuenta como un tropezón? No hay mucha diferencia entre esto y patear una lámpara de kerosene para provocar un incendio.

Gene Takovic tiene una conversación telefónica con Francesca en "Better Call Saul". / AMC

En un episodio donde el presente es más cautivante que ese pasado, por más que Walter White y Jesse hayan vuelto, no dejo de pensar en lo que Saul Goodman representa para Jimmy: le trajo alegrías, pero también miserias. A dos episodios para el final, ya no pido un final feliz; sino un final para el sufrimiento de Jimmy. Incluso la cárcel es un mejor destino que cuando la alternativa es ser prisionero de sus propias conductas autodestructivas.

Pensamientos sueltos

Fue una sorpresa agradable volver a ver a Francisca, quién la está pasando mal. Habla muy bien de ella que no haya huido. En eso ya es más grande que Jimmy.

La caricatura que ven los inquilinos de Francesca es “Las aventuras de Jackie Chan”, dibujo animado producido por Sony Pictures, dueña de “Better Call Saul” y “Breaking Bad”.

Este episodio ha tenido dos estrellas invitadas: Devin Ratray (“Mi pobre angelito”) y Kevin Sussman (“The Big Bang Theory”). Ambos tienen papeles cortos, pero memorables.

Lo que sea que vaya a ocurrir con Saul Goodman no va a ser bueno si es que tenemos en cuenta que los episodios finales se titulan “Waterworks” y “Saul Gone”. El primero es jerga para llorar a moco tendido; el segundo, una forma de decir que todo ya está perdido.

Sí, a Aaron Paul le cambió la voz. Ya no habla como el Jesse que todos recuerdan. Los años no pasan en vano.

Siento lástima sincera por Marion (Carol Burnett), quien confía ciegamente en Gene saber que ha hecho que su hijo vuelva al camino del crimen. Espero que no sufra más.

El cameo de Walter y Jesse es cumplidor, así como el retorno de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks).

En líneas generales, Tom Schnauz ha hecho no solo un gran trabajo como guionista y director de este episodio, sino en toda la serie. Espero grandes cosas de él.

Si desean conocer más sobre la investigación de Mike hacia Walter, lean el cómic Client Development que AMC lanzó en 2015.

Finalmente, sabemos qué pasó con Skyler White (Anna Gunn) y Huell Babineaux (Marteen Huell). La primera consiguió su trato para librarse de la justicia, el segundo se fue a casa y no se quedó esperando eternamente a que regresen Hank y Gómez.

Y hablando de destinos peores que la muerte, Kim Wexler vive en Florida.

