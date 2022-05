“Bienvenidos a Edén” nos presenta la historia de un grupo de jóvenes que se reúnen en una isla desierta y deben descubrir cómo salir. Populares artistas forman parte de la producción que ya está disponible en Netflix y que cuenta con la cantante mexicana Belinda y la actriz española Amaia Aberasturi en su elenco. ¿Qué sabemos de ellos?

Como suele ocurrir con los títulos juveniles en streaming, la vida de sus protagonistas está por cambiar gracias a esta historia. Y seguramente muchas personas empezarán a buscar más de las vidas de sus artistas favoritos. ¿Qué edades tienen?, ¿con quiénes salen? Te lo contamos en esta nota.

Actriz Personaje Edad Pareja Belinda África 32 Sin pareja

El rostro icónico de Belinda estará en la serie de Netflix, por lo que muchos seguidores están atentos al estreno. La cantante y actriz regresó a la actuación en la pantalla después de siete años, cuando se estrenó “Me pongo de pie”, un programa de televisión de Univisión.

Mucho se ha hablado de ella, debido a su participación en La Voz México (TV Azteca). También ha llamado la atención la relación que tuvo con su expareja, Christian Nodal. El cantante y compositor mexicano y ella rompieron en buenos términos, aunque existen rumores de una posible infidelidad. La ruptura de los artistas fue un duro golpe para la comunidad de fans, quienes veían en las portadas de los medios que los señalaban como la pareja del año.

Por el momento, Belinda está soltera. Pero ninguno de los cantantes ha hecho pública una relación formal con otra persona.

Actriz Personaje Edad Pareja Amaia Aberasturi Zoa 25 Desconocido

La actriz española Amaia Aberasturi ha participado en importantes eventos, como los Premios Goya, donde fue nominada a Mejor actriz por su papel en la cinta “Akelarre” (2020). En sus redes sociales, muestra sus días juntos a sus compañeros de rodaje e imágenes de sus colaboraciones como modelo con marcas de moda. Pero el amor no es algo que quiera mostrar.

La vida personal de la protagonista de “Bienvenidos al Edén” es algo muy reservado. Algunos han identificado una misteriosa pareja en sus redes, pero aún no se sabe quién es. “Ahora mismo estoy en casa con mi pareja, mis perros y mi caballo, sin hacer absolutamente nada”, declaró a S Moda en diciembre del año pasado.

Actriz Personaje Edad Pareja Amaia Salamanca Astrid 36 Rosauro Varo Rodríguez

Amaia Salamanca es una actriz y modelo española conocida por participar en “Sin tetas no hay paraíso” (2008-2009) y otras producciones latinas y europeas.

El empresario Rosauro Varo es el esposo de Amaia Salamanca desde 2010. Su historia de amor nació en una fiesta a la que ambos asistieron en Ibiza. Ahora tienen 3 hijos, y gestionan el dinero de la familia en una cuenta común donde ambos van colocando sus ahorros.

Actor Personaje Edad Pareja Alex Pastrana Ulises 30 No tiene pareja conocida

Alex Pastrana es un joven actor español que empezó en el teatro y poco a poco fue saltando a algunos proyectos de la televisión. Este año estará en dos producciones de Netflix, “Élite” y “Bienvenidos a Edén”.

Debido a que recién empieza en la industria más potente, el público lo está conociendo, y no se sabe mucho sobre su vida privada. Pastrana no ha publicado una relación con alguien en sus redes sociales, pues su contenido es acerca de los deportes que practica, como el surfing, y los viajes que realiza.

Actor Personaje Edad Pareja Sergio Momo Nico 25 No se le conoce pareja

Al igual que Pastrana, Sergio Momo también viene del elenco de “Élite”. El español había participado en una comedia de Nickelodeon en 2016, “Perdidos en el oeste” y después tuvo algunas incursiones en cine y televisión a paso lento.

Por ahora, no tiene mucho contenido en su cuenta de Instagram. Pero muestra imágenes de su trabajo y su encuentro junto a importantes figuras del medio, como Ester Espósito, su compañera de reparto en la serie de Netflix. Tampoco ha publicado una relación amorosa con alguna persona.

Actriz Personaje Edad Pareja Lola Rodríguez Maika 23 No se le conoce pareja

Lola Rodríguez es actriz, estudiante de psicología y activista de la comunidad LGTBQ+. A pesar de su corta edad, ya ha tenido varios papeles que le han valido reconocimiento. Ella aparece como la pareja del actor español Alejandro Jato en la obra de teatro “La gaviota o los hijos”. También ha participado en series de televisión, “Veneno” de Atresplayer.

Lola es una férrea activista en favor de la comunidad trans y ha contado en varias ocasiones su experiencia para poder visibilizar algunos de los temas más sensibles que deben pasar las personas de este colectivo.

“Muchas personas trans acabamos operándonos por supervivencia. Y luego hay feministas que nos critican por fomentar roles de género. ¿Pero no os dais cuenta de que para que nos sintamos aceptadas, para que no nos miren con asco por la calle, para que no nos insulten día a día, muchas veces acabamos operándonos? Para no tener que darle explicaciones a nadie, ni a cada persona con la que nos acostamos, notificarle con tres meses de antelación que somos trans para que nadie se ofenda”, dijo al diario “El español”.

“Ser trans no me ha representado ningún problema en el amor”, dijo Rodríguez a Heraldo. Su primer noviazgo lo tuvo a los 14 años. Actualmente, no ha hecho pública ninguna relación romántica.

Actriz Personaje Edad Pareja Begoña Vargas Bel 22 Está soltera

Begoña Vargas es una de las actrices más jóvenes del elenco. Se hizo conocida en España por participar en “La otra mirada” (Canal La 1), pero también ha mostrado su talento en otras producciones de streaming, como “Alta mar” (Netflix).

Vargas mantuvo una relación por tres años con Óscar Casas, que es el hermano del actor español, Mario Casas (”Tres metros sobre el cielo”, “Contratiempo”). Después de su ruptura, en sus cuentas de las redes sociales, aún se ve contenido de ambos juntos.

Actriz Personaje Edad Pareja Tomy Aguilera Charly 24 No tiene pareja conocida

El español Tomy Aguilera se hizo conocido por la serie de Movistar+, “SKAM España”. Además, su primera entrevista fue en el programa de la misma distribuidora, “La Resistencia”, muy conocido en ese país.

En su cuenta de Instagram, Aguilera no ha publicado muchas fotografías, y mucho menos de su vida privada. Él continúa incursionando a temprana edad en el arte de la actuación.

Actor Personaje Edad Pareja Carlos Soroa Eloy 31 No se le conoce pareja

Netflix convocó a Carlos Soroa, un actor sordo que ha participado principalmente en la televisión y teatro. En 2014, ganó el Premio a mejor actor en el Festival de la V Mostra de cortometraje de DifuSord en Barcelona por su papel en “The eye life”.

Soroa es aún reservado con su vida privada, pero con su siguiente participación en “Bienvenido a Edén” logrará mayor audiencia como figura pública y podremos conocer un poco más de él.

Actor Personaje Edad Pareja Alberto Baró Aldo 26 No ha publicado su relación

Quien haya visto la serie catalana “Merly”, conoce a Alberto Baró. El joven actor se ha hecho conocido en la televisión internacional. En Argentina, se hizo conocido por participar en la telenovela transmitida por El Trece, “Argentina tierra de amor y venganza”





