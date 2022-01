Conforme a los criterios de Saber más

Un ángel de la muerte, conocido popularmente como La Parca, vuelve a la tierra en busca de un alma que desobedece sus funciones y se esconde en un humano que puede ser cualquiera.

Envuelto en este problema, “Black”, como también se le conoce a este ser del más allá, habitará el cuerpo de un policía recién fallecido y se enamorará de una joven vidente llamada Kang Ha-ram. durante su búsqueda. Es durante este camino, lleno de suspenso, muertes, fantasía y comedia, que se unen para salvar a las personas de la muerte, rompiendo “todas las reglas del cielo”.

“Black” ( 블랙 / Beulraek) fue estrenada en 2017, en la cadena de televisión coreana OCN (Orion Cinema Network) donde se transmitió desde el 14 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2017. Actualmente está disponible en Netflix.

Song Seung-heon y Go Ara en una escena de "Black". Foto: OCN

Protagonistas

“Black”está protagonizada por Song Seung-heon, Go Ara, Lee El y Kim Dong-jun.

Song Seung-heon

Song Seung-heon, es un actor y modelo surcoreano de 45 años. Pertenece a la agencia de actores “King Kong by Starship” y ganó popularidad en el 2000 gracias al éxito de la serie “Otoño en mi corazón”.

El actor tiene su propia agencia de talentos llamada Storm S Company y entre las producciones coreanas de las que ha sido parte figuran: “Player” (2019) “The Great Show” (2020), “Shall We Eat Dinner Together?”, “Voice 4″ y “Delivery Knight”, basado en un webtoon del mismo nombre de 2017. Este último de la mano de Kim Woo-bin, el modelo y actor surcoreano, y bajo la producción de Netflix.

Go Ara

Go Ara es una actriz y modelo surcoreana. Comenzó su carrera como actriz en el drama “Sharp #1″, donde interpretó a Lee Ok Rim, y compartió roles con Lee Eun Sung, Kim Shi Hoo, y Yoo Ah In. En 2005 estelariz[o la segunda temporada pero no es hasta el estreno de la serie “Reply 1994″ en 2013 que la popularidad le sonríe a Go Ara.

En “Reply 1994″, Go Ara interpreta a Sung Na Jung, papel por el que la actriz se cortó el cabello y ganó algo de peso. Su trabajo en esta serie le valió críticas positivas.

Go Ara en Reply 1994.

Después de su trabajo en “Black”, Go Ara ha sido parte de proyectos como: “Miss Hammurabi” (2018), “Haechi” (2019) “Hospital Playlist” (2020) y “Do Do Sol Sol La La Sol” (2020).

Go Ara, para Marie Claire Korea.





Lee El

Lee El interpreta en “Black” a Yoon Soo-wan, una doctora atormentada por un pasado que la avergüenza. A lo largo de su carrera, esta actriz surcoreana de 39 años de edad ha sido parte de series como “A Korean Odyssey” (2017) “Matrimonial Chaos” (2018), “When the Devil Calls Your Name” (2019) y “Will This Be My Liberation” (2022).

Lee El, también conformó el elenco de “The Call”, la exitosa película surcoreana protagonizada por Park Shin-hye y Jeon Jong-seo, estrenada en Netflix en noviembre de 2020.





Kim Dong-jun

En “Black”. Kim Dong-jun interpreta a Oh Man-soo. un personaje secundario que conoce a Ha Ram y al descubrir que puede ver la muerte decide contratarla. Co el tiempo, ambos se harán amigos.

Kim Dong-jun es un cantante y actor surcoreano de 29 años de edad. Del 2010 al 2017, fue parte de la banda musical “ZE:A”. Después de su participación en “Black” el actor ha participado en producciones como “Joseon Exorcist” (2021), “Summer Guys” (2020), “The Probability of Going From Friends to Lovers” (2020), “Chief of Staff” (2019).

DATO

“Black” consta de 18 capítulos y una sola temporada.





