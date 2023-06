2 / 8

La cantante y actriz estuvo en la quinta temporada de “Black Mirror” estrenada en el año 2019. En el capítulo llamado “Rachel, Jack and Ashley Too”, Cyrus interpreta a Ashley O, una joven superestrella que es obligada por un familiar a hacer cosas que no quiere por dinero. Además, le da voz al personaje de Ashley Too. (Foto: Netflix)