Netflix estrenó la tercera y última parte de “Luis Miguel, la serie”, la producción que llevó a otro nivel la carrera de Diego Boneta. Y aunque con él a la cabeza, la historia llega a su fin con nuevas figuras en su elenco. Entre ellos, Carlos Ponce, quien ha llamado la atención por su interpretación de Miguel Ángel Magnani,

Y aunque se trata de un nombre conocido en la industria audiovisual latinoamericana, Carlos Ponce no estaba en los planes de los productores de esta temporada. Él contó que llegó por insistencia a ser parte de esta popular ficción.

Durante la despedida del elenco de “Luis Miguel, la serie”, que se produjo en un evento para el canal de YouTube oficial de la serie transmitido una hora antes del lanzamiento de la tercera temporada, Carlos Ponce contó la divertida anécdota de su ‘audición’, que en realidad no fue tal.

“Esta es una serie que me encanta y yo la veía y la veía con ojos de envidia. Cuando me enteré de una posibilidad de que había un personaje de mi estatura (y tipo), decidimos con una amiga manager, en medio de otra grabación, enviar un cásting que no existía”, relató Ponce. “Estaban buscando a un Miguel versión más adulta, pero yo quería estar en la serie y envíe una audición casi improvisada porque no sabía si, cuando empezarán realmente con los cástings, yo iba a tener tiempo (para participar, porque estaba en otro proyecto)”, explicó el artista de 49 años.

¿Quién es Carlos Ponce?

Carlos Ponce nació en Santurce, Puerto Rico, el 2 de septiembre 1972, pero tiene orígenes cubanos. Sus padres Carlos Ponce y Esther Freyre emigraron de la isla después de la Revolución Cubana y se instalaron en la ciudad puertorriqueña de Humacao.

Desde muy pequeño ha tenido claro que lo suyo es la actuación y no dudaba en demostrar su talento en las obras de teatro de su colegio y en su propio hogar, donde preparaba espectáculos para el deleite de toda su familia. Su primera aparición en televisión fue a los seis años en un comercial.

Años más tarde, la familia Ponce se trasladó a Miami, ahí Carlos continuó con sus participaciones en las obras de teatro de su colegio. Su esfuerzo no tardó en traer recompensas: fue galardonado como el mejor actor de estudiantes de la región sur de Estados Unidos.

En 1990, obtuvo una beca para poder matricularse en la Escuela del Conservatorio de Artes Nuevo Mundo. Paralelo a ello, la cadena Univisión le ofreció participar en el programa “Hablando”, la oferta fue tan tentadora que Carlos abandonó sus estudios universitarios.

Luego de su debut como presentador de televisión, nuevos retos llegaron para Carlos. Televisa le dio su primer papel en la telenovela “Guadalupe”, en la que compartió roles con Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Luego obtuvo su primer protagónico en “Sentimientos ajenos”, de la misma cadena mexicana.

A lo largo de su carrera, Ponce ha dividido sus tiempos entre la actuación y la conducción de TV. En 2001, fue parte del elenco de “Sin Pecado concebido” con Angélica Rivera, Sebastián Rulli, Sergio Goyri e Itatí Cantoral . Y en 2006, presentó el certamen de Miss Universo en Los Ángeles, con Shandi Finnessey, Nancy O’Dell y Carson Kressley. Un año después, protagonizó la telenovela “Dame chocolate” junto a Génesis Rodríguez y Karla Monroig. Además, fue protagonista de “Perro amor”, una telenovela de la cadena Telemundo.

En el año 2013, el puertorriqueño volvió a la TV con la novela “Santa diabla”, en la que fue antagonista principal. También interpretó el tema de la telenovela junto a Aarón Díaz. En octubre de 2016 firmó un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo.

En cuanto a su vida sentimental, Ponce se casó en secreto en diciembre de 2020 con la periodista mexicana Karina Banda.

Además de su faceta actoral, Carlos Ponce fue muy popular en la década del 90 y principios del 2000 por temas como “Mujer con pantalones”, “Rezo”, “Escúchame” y “Decir adiós”.

EL DATO

Carlos Ponce interpreta a Miguel Ángel Magnani, el mejor amigo de Luis Miguel. En la vida real, es el nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés. El heredero de la dinastía Alemán entabló una amistad con Luis Miguel cuando ambos eran muy jóvenes, con exactitud en la década de 1980, y pese a los años su relación continúa intacta.

