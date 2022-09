A los 19 años, Carmen Aub se sometió a una cirugía de aumento de senos para cambiar su figura. Seis años después, la actriz mexicana protagonizó “El Señor de los Cielos” en el rol de Rutila Casillas, la hija de un narco que encaja en el estereotipo de mujer sexy en un mundo machista. Siete temporadas después y en medio de una pandemia, la famosa latina decide dar un giro a su vida. Se retira los implantes del cuerpo y se adentra en una nueva faceta de conductora de televisión en el programa “Con Carmen”, un espacio de E! Entertaiment que ya va por su segunda temporada y busca impetuosamente cuestionar los tabús de la sociedad.

“En América Latina, está este patrón de que las mujeres tienen que verse de cierta manera y, si quieres ser protagonista, tienes que verte de tal forma. Descubrí que una razón para ponerme los implantes fue eso. Porque tenía que llenar ese prototipo de una mujer que no era. (…) Con el tiempo, no he dejado de trabajar, y me demostré a mí misma que no nada más soy un cuerpo”, revela Carmen Aub en una entrevista por el Instagram de Saltar Intro de El Comercio.

El cuerpo, la sexualidad, el sexoservicio, el poliamor, las relaciones tóxicas, la paternidad moderna y múltiples temas marcan la ruta de un nuevo formato de talk show, con el cual se quiere generar debate en la generación joven, y en el núcleo de la más tradicional. En este espacio inclusivo, también se busca generar consciencia en los más de 22 países de América Latina donde se transmite. Para ello, especialistas y líderes de opinión, en su mayoría, mujeres, conversan sin filtro con Aub de amor propio, salud mental y empoderamiento.

El primer episodio de “Con Carmen” tratará sobre gaslighting, la manipulación en una relación. / Nurivan Mendoza Memije

“La verdad, me siento muy expuesta como conductora. Como actriz, siempre puedo echar la culpa al personaje. Pero, en el programa, soy yo. Son mis palabras, mis creencias, mis preguntas. Tomo el riesgo de decir algo equivocado, pero es que también estoy creciendo. Antes, era una persona insegura y podía caer en patrones de ‘people pleaser’ (brindar ayuda a las personas) para ser querida. Ahora ya no, porque la aprobación me la doy yo misma, e invito al público a sigan esto”, agrega Aub.

La segunda temporada estrena en la televisión, pero un podcast alternativo que lleva el mismo nombre, “Con Carmen”, potencia los mensajes del programa por Spotify, YouTube, Deezer y Amazon Music. El estreno de cada episodio audible son los miércoles y los primeros cuatro tratan sobre co-dependencia, gimnasia emocional, la vida de las tik tokers y el sexo.

La segunda temporada del programa de televisión se transmite por más de 22 países de América Latina. Lo conduce Carmen Aub, quien protagonizó la novelas telenovelas de "El Señor de los Cielos", "El Chema", entre otras.

¿Rutila Casillas regresa en la temporada 8?

El brinco a la fama internacional de Carmen Aub fue el rol que interpretó desde 2014 hasta 2019 durante las siete temporadas del “El Señor de los Cielos”. Ella interpreta a Rutila, la hija de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), un despiadado narcotraficante mexicano. El personaje también aparece en el spin off televisivo, “El Chema”, que narra la vida de otro narco, Chema Venegas (Mauricio Ochmann), el manipulador y cruel esposo de Aub en la ficción.

Una infancia descrita por las muertes y los balazos inició la vida de Rutila Casillas. A lo largo de su camino, experimento el poder y la materialización de la mujer en el mundo del narco. En la temporada siete, los golpes que recibe la hacen una mujer “hiperindependiente”, un calificativo con el que Aub se identifica, pero no aprueba. “Esa necesidad de mostrarse fuerte e independiente. Incluso, si matan a su nueva pareja, el Súper Javi, ella tiene que saber que puede sola”, dice la actriz.

“Veremos si Rutila sobrevive a ese ataque al fentanilo del final de la temporada 7, y lo que va pasando después. Tendremos que esperar a saberlo. Pasaron muchas cosas. (Los guionistas) dejaron un final intermedio, abierto a muchas posibilidades. Por ahora, se anunció la siguiente temporada, que el público merece, la pide, y los actores también”, aseguró Aub, quien aún no está segura de aceptar el papel para la temporada 8 de “El Señor de los Cielos”, y prefiere no pensar en eso para evitar el estrés.

La primera y única temporada de “El Chema” está disponible en Netflix. “El Señor de los Cielos” fue retirada de la plataforma de streaming este año.

